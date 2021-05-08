9 весьма странных методов которыми наши предки диагностировали беременность

Сегодня определить, беременна женщина или нет, не составляет труда. Достаточно пойти в аптеку, купить тест-полоску и потратить буквально несколько минут времени. В широком доступе эти средства появились еще в 1978 году, правда, тогда на получение результата требовалось 2 часа, а достоверность тестов была всего 20%.

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А вот раньше с определением беременности всё было гораздо сложнее. К каким средствам прибегали наши далекие предки, мы расскажем в этом обзоре.

1. Пшенично-ячменный тест

Один из первых тестов на беременность, если не самый первый, появился в Древнем Египте. В 1350 году до нашей эры женщинам рекомендовалось мочиться на зерна пшеницы и ячменя в течение нескольких дней. Если прорастала пшеница, то это значило, что женщине стоит ждать девочку, а если же прорастал ячмень, то мальчика. Если не прорастало ничего, то женщина не была беременной.

Что самое интересное, этот тест действительно работал: в 1963 году ученые провели эксперимент и обнаружили, что в 70% случаев моча беременных женщин может заставить семена прорасти, а моча небеременных женщин или мужчин не приводила к такому эффекту.

2. Луковый тест

В то время как древние египтяне проверяли, беременна ли женщина, пшеницей и ячменем, древние греки пользовались для этих целей… луком. Гиппократ, который сегодня считается основателем медицины, предложил следующий тест: женщина, которая хотела провериться на беременность, должна была вставить во влагалище на ночь луковицу или другой сильно пахнущий овощ. Если ее дыхание пахло луком на следующее утро, то она не была беременна. Это было основано на идее, что если матка женщины открыта, то запах лука проникнет ко рту, как по аэродинамической трубе.

3. Пивной тест

В древнеегипетских папирусах вычитали еще один странный способ определения беременности. Нужно было разлить по полу в закрытом помещении много пива и перебродившего сусла, а затем усадить в эту лужу женщину. Неудивительно, что от запаха в помещении ее начинало тошнить. А по обильности рвоты и определялось, беременна ли она.

4. Тест щеколдой

В медицинском трактате конца XV века было сказано: «Если вы хотите знать, беременна ли женщина, нужно попросить ее помочиться в таз, а затем положить в этот таз щеколду или ключ на три-четыре часа. После этого нужно слить мочу, вынуть щеколду и посмотреть, остался ли от нее отпечаток на дне таза. Если да, то женщина беременна».

5. Пророки мочи

В XVI веке европейские «пророки мочи» утверждали, что они могут определить, беременна ли женщина, по цвету и прочим характеристикам ее мочи. Некоторые также смешивали мочу с вином и наблюдали за результатом (что интересно, алкоголь действительно может реагировать на белки, присутствующие в моче беременной женщины). Также эти «пророки» определяли по моче не только беременность, но и болезни, которыми страдал их пациент.

6. Глаза женщины

Врач Жак Гуллемо, который жил в XVI веке, утверждал, что можно судить о беременности женщины, просто посмотрев ей в глаза. Гуллемо, автор известного трактата по офтальмологии, заявил, что в начале второго месяца «глаза беременной женщины глубоко посажены, зрачки маленькие, веки приопущены, а в углах глаз имеются опухшие жилки». Это, вероятно, неправда, но доктор был прав в одном: во время беременности у женщины действительно может измениться зрение.

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7. Знак Чедвика

Еще в самом начале беременности (на сроке примерно в шесть-восемь недель) шейка матки, влагалище и половые губы могут приобрести темно-синеватый или фиолетово-красный оттенок в связи с увеличением притока крови к этой области. Этот признак беременности, наряду с другими традиционными признаками, такими как тяга к соленому, был впервые замечен в 1836 году французским врачом-акушером Джеймсом Чедвиком (получил он одноименное название — «знак Чедвика»). Но, учитывая чопорность врачей того времени, подобные признаки беременности не проверяли практически никогда.

8. Кроличий тест

Помимо тестов-наблюдений, таких как «знак Чедвика», вплоть до XX века существовал очень неприятный способ определения беременности, который трагически оканчивался для кроликов, мышей и крыс. В 1920-е годы два немецких ученых, Сельмар Ашхайм и Бернхард Зондек, нашли в моче беременных женщин определенный гормон, который связан с ростом яичников (сегодня этот гормон известен как хорионический гонадотропин). Инъекцию мочи беременной женщины вводили неполовозрелым крольчихам, крысам или мышам, чтобы побудить их яичники развиваться. На пятый день после инъекции зверюшку убивали и вскрывали, чтобы посмотреть результат.

9. Лягушачий тест

Хотя этот способ работал по тому же самому принципу, что и кроличий тест, он был гуманнее, поскольку животное оставалось в живых. В конце 1940-х ученые установили, что если ввести мочу беременной женщины живой жабе или лягушке, то в течение 24 часов та начнет метать икру.

Источник :http://interesno.cc/article/19197/9-vesma-strannyh-metodov-k...

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