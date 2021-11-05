Преображение Господне

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа - это таинственное явление Божественного Величия и Славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор. Преображение есть явление Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из светлого облака Святого Духа, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Преображение показывает, что в Иисусе Христе соединены два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами».

В основу праздника положено событие, связанное с земной жизнью Иисуса Христа. О Преображении повествуют все три синоптических (Матфей, Марк, Лука) евангелия.

В последний год Своего земного служения, находясь в Кесарии Филипповой, Спаситель, в преддверии грядущих страданий, начал подготавливать к ним учеников Своих, чтобы они верно восприняли и поняли грядущее. Он сказал ученикам то, что «Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16:21).

Апостолы должны были уверовать, что их Учитель не еврейский пророк, который провозгласит себя царём Израиля, а воплотившийся для спасения рода человеческого Сын Божий.

Ведь, не смотря на то, что апостолы уже не раз исповедовали Его Сыном Божиим (особенно после насыщения 5000 человек), но и они жили общееврейской надеждой, что Иисус Христос прежде всего ожидаемый Мессия, который будет земным царем Израилевым. Менее всего они думали тогда об избавлении людей от греха, проклятия и смерти, о даровании жизни нетленной, вечной. И эти иллюзии сохранялись у апостолов даже после Его Вознесения, вплоть до Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает им завесу будущего и являет Себя Сыном Божиим, владыкой жизни и смерти. Он заранее уверяет учеников в том, что близкие страдания – не поражение и позор, но победа и слава, увенчанная Воскресением.

Через 6 дней после того, как Господь Иисус Христос объявил ученикам о Своих грядущих страданиях, Он с тремя ближайшими учениками – Иоанном, Иаковом и Петром – поднялся на гору Фавор, в Галилее, что в двух часах ходьбы на юг от Назарета, чтобы помолиться. Во время молитвы «вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9:26), «просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:1).

В это же время явились на гору два ветхозаветных пророка – Моисей и Илия, причем Моисей к тому времени давно умер, а Илия никогда не умирал, он был взят на небо живым. То есть на встрече с Христом Моисей представлял мир мертвых, а Илия – мир живых. Они беседовали с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» – то есть о страданиях и смерти Христа на Голгофе.

Наблюдая это, апостолы были поражены, но не испуганы. Напротив – их души охватила радость, ведь такого очевидного и ясного подтверждения Божественности Учителя никто из них не ожидал. «Равви! – сказал в восторге Петр, – хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Куща – это шатер, или палатка: Петру так понравилось на горе Фавор, что он предложил Спасителю остаться там жить.

Но апостолов в этот день ожидало еще более сильное потрясение. Вдруг на них сошло и покрыло светлое облако: «се, облако светлое осенило их». В 3-й книге Царств описывается, как такое же облако, символ особого присутствия Божия, появилось в святилище, в Святая святых, когда туда внесли Ковчег завета: «облако наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень» (3 Цар. 8:10-11).



Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» — те же слова, которые были слышны при крещении Господнем, но с добавлением: «Его слушайте», что должно было напоминать пророчество Моисея о Мессии (Втор. 18:15) и показать исполнение этого пророчества на Иисусе.



Услышав эти слова, ученики «пали на лица свои и очень испугались», но Иисус подошел к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь!» Поднявшись, ученики никого не увидели, кроме одного Иисуса Христа.

С горы все спускались, не проронив ни слова. И только уже у подножия Иисус обратился к апостолам с просьбой никому об увиденном не рассказывать, «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых», чтобы люди, слыша о такой Его Славе, впоследствии не соблазнились, когда увидят Его распинаемым.

Почему именно Моисей и Илия, а не кто-то иной? Вспомним: Спаситель постоянно говорил, что о Нем как долгожданном Мессии свидетельствуют Закон и пророки. В момент Преображения являются два выдающихся ветхозаветных героя: сам законодатель Моисей, получивший Закон из уст Господа, и первый и сильнейший из пророков – Илия.

Как разъясняет св. Златоуст, Моисей и Илия явились потому, что одни из народа почитали Господа Иисуса Христа за Илию или за единого из пророков: потому "и являются главные пророки, чтобы видно было различие рабов от Господа". Моисей явился, дабы показать, что Иисус не был нарушителем его закона, каким старались представить Его книжники и фарисеи. Явление Моисея, уже умершего, и Илии, не видевшего смерти, но взятого живым на небо, означало владычество Господа Иисуса Христа над жизнью и смертью.

Преображение – событие, которое имеет и еще одну грань. Это и обращение к каждому из нас. Христос пришел к нам, чтобы об о жить человека. И тот свет, открывшийся на Фаворе, Он готов даром дать нам. Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот, кто приходит к осознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи, тот и может принять Божественный нетварный Свет. Сила, преображающая человека, подается через Таинства церковные, через духовную жизнь, через активную веру. В стремлении к обретению этого Света, к об о жению человеческой природы христианское учение видит духовный смысл жизни.

Православная Церковь празднует Преображение Господне 19 августа, несмотря на то, что по евангельской хронологии Преображение Господне было в феврале, за 40 дней до распятия Спасителя. Это было установлено потому, что празднование в феврале приходилось бы на дни Св. Четыредесятницы (Великого Поста) - что было бы несовместимо с великопостным служением и печальным временем поста и покаяния, изображающим собою настоящую (сегодняшнюю) многобедственную жизнь, тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собою будущий век. При этом на 40-й день после Преображения празднуется Воздвижение Креста Господня,- в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых.

Преображение принадлежит к числу двунадесятых великих праздников. В праздник совершается литургия, читаются паримии, а также поется канон, в котором подчеркивается величие произошедшего события. Во время службы в праздник Преображения священники надевают белые одежды – как символ того, фаворского, небесного сияния. Праздник приходится на Успенский пост.

В русской народной традиции Преображение называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом. Народное название праздник приобрёл по причине того, что, в этот день освящается виноград нового урожая и другие плоды, а там, где его нет, — яблоки, после чего их разрешается употреблять в пищу. Освящение проводится в конце праздничной литургии и является выражением дара Богу от благословлённой Им природы.

Тропарь, глас 7

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху; да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Кондак, глас 7

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2339517375861754552/

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