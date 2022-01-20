За что святой Иоанн Милостивый прозван милостивым

Как святой Иоанн Милостивый отомстил за своего племянника так, что вся Александрия изумилась, и о других его добрых делах.

Княжеский сын

Святой Иоанн (VII) был из княжеского рода. Семья жила на Кипре. Среди знакомых – одни вельможи и владыки. По воле отца будущий патриарх женился, но жена вскоре умерла.

Император Византии Ираклий III, знакомый св. Иоанна, предложил ему стать Патриархом Александрийской церкви. Святой не хотел, но подчинился и переехал жить в Александрию.

Перепись нищих

Свое патриаршество св. Иоанн начал с переписи нищих. По его приказу помощники пошли и переписали всех убогих, найденных на улицах, в больницах, мусорных свалках. Всего было найдено 7.500 человек. Всем им патриарх назначил ежедневное пропитание и все, необходимое для жизни.

Приемные дни – среда и пятница

Но слуги не о каждом нуждающемся говорили патриарху. Тогда патриарх назначил приемные дни: среду и пятницу, и повелел, чтобы всякий человек, пришедший в эти дни с любой просьбой, был к нему допущен.

Прием шел в храме: около входа в церковь сидел патриарх с помощниками и выслушивал народ. При этом он говорил:

«Ведь и я сам прошу Господа услышать меня, и, в молитвах беседуя с Ним, прошу у Него, чего хочу.

Почему же мне не выслушивать моего ближнего?»

Но бывали такие дни, когда никто не приходил. Тогда патриарх огорчался и шел домой. Помощники спрашивали: чем же он огорчен? Патриарх отвечал: «Сегодня я ничего не принес Богу за грехи свои».

Выкуп

Однажды персы сожгли Иерусалим и многих христиан забрали в плен. Тогда патриарх Иоанн отправил им корабли с золотом и пшеницей для выкупа пленников и помощи на дорогу домой.

Подавать ли милостыню хорошо одетым?

Как-то раз слуги сообщили св. Иоанну, что в толпе нищих, пришедших с просьбой к патриарху, стоят хорошо одетые девицы, но просят милостыню. Слуги спрашивали: подавать ли им или не подавать?

Патриарх ответил: «Если вы действительно христиане, то подавайте так, как Христос повелел, — несмотря на лица, не расспрашивая о жизни. Мы не свое отдаем, а Христово».

Но всех св. Иоанн не убедил, остались еще сомневающиеся: зачем это подавать тем, кто одет-обут и с голоду не помирает?

В ответ патриарх поделился своим мистическим опытом:

«Когда мне было шестнадцать, однажды ночью мне приснилась прекрасная девица с масличным венком на голове. Девица коснулась меня и разбудила. Проснувшись, я увидал, что она стоит предо мною уже не во сне, но наяву, и спросил: «Кто ты такая, как осмелилась войти ко мне?» Девушка ответила: « Я — старшая дочь Великого Царя и первая среди дочерей Его. Если ты сделаешь меня своею подругою, то я исходатайствую тебе от Царя великую благодать, потому что никто не имеет у Него такой силы и дерзновения, как я. Я низвела Его с неба на землю и побудила облечься в плоть человеческую для спасения людей».

Тем, кто не все понял, патриарх объяснил: «В образе девицы пришло ко мне Милосердие. Ведь только по Своему милосердию пришел Христос спасти людей, и потому тот, кто хочет милости от Бога, должен и сам быть милостивым к другим».

Проверка

Однажды святой Иоанн шел в больницу навестить больных (он ходил в больницы несколько раз в неделю). На дороге один нищий попросил у него милостыни. Патриарх ему подал шесть серебряных монет. Взяв монеты, странник удалился. Но потом, желая испытать щедрость святого, он переоделся и, отправившись по другому пути, снова встретил св. Иоанна и снова попросил денег. Иоанн вторично приказал дать ему шесть серебряных монет. Наблюдательный слуга разгадал нищего и предупредил патриарха. Но патриарх, притворившись, будто не слышит замечания, снова подал нищему. Тогда нищий снова переоделся и в третий раз попросил милостыни. Слуга опять намекнул патриарху на обман, но патриарх снова подал нищему.

Извинения перед алтарником

Двое алтарников за одно прегрешение были наказаны патриархом Иоанном временным отлучением от Причастия. Один из них покаялся, а другой обиделся. Узнав об этом, патриарх пожелал еще раз поговорить с ним, чтобы успокоить, но позабыл.

В один из воскресных дней, собираясь служить литургию, св. Иоанн вспомнил про того гневавшегося на него алтарника, а также и слова Христа, сказанные Им в Евангелии: «Если ты принесешь дар твой к алтарю и вспомнишь, что ближний твой имеет что-то на тебя, оставь дар свой и пойди, помирись вначале с ближним твоим». Патриарх вышел из алтаря, нашел того алтарника и на коленях попросил у него прощения.

Алтарник так поразился, что сразу смягчился и тоже попросил прощения у патриарха. Патриарх пошел служить литургию, а алтарник вскоре стал священником.

Почему вся Александрия изумилась

Один владелец гостиницы в Александрии обругал племянника патриарха Иоанна. Тот нажаловался дяде. Иоанн сказал: «Он, худородный, осмелился обесчестить моего племянника! Свидетельствуюсь Богом, что отомщу оскорбителю и поступлю с ним так, что изумится вся Александрия!

Племянник сразу успокоился. Видя это, св. Иоанн сказал: «Возлюбленный сын! Если ты хочешь быть моим родственником, то будь готов терпеть не только оскорбления, но и поболее того, и для Бога все прощать ближнему. Хочешь ли ты быть благородным? Тогда ищи благородства не по крови, но по добродетели. Истинное благородство украшается не столько славою предков, сколько добрыми делами!»

А потом патриарх повелел, чтобы с того человека, который оскорбил племянника, не брали ежегодной церковной подати, предоставляя ему жить свободно.

И вся Александрия изумилась.

Кто кого?

Однажды к святому пришел богатый вельможа-друг и случайно увидел, что постель патриарха покрыта дырявым одеялом. Вельможа послал патриарху новое одеяло, стоимостью в тридцать шесть золотых, прося непременно им укрываться.

Патриарх, благодаря вельможу, обещал, и честно покрывался одеялом одну ночь. А потом сказал сам себе (наверное, келейник слышал и записал для истории): «Сколько в этом городе людей, не имеющих ни угла, ни еды! И они, несмотря на такую нужду, верят в Бога, благодарят Его! А я – кто? Разве мне трудно благодарить Бога, я богат с детства, всю жизнь жил в любви и чести. И при всем этом еще и это одеяло. Что скажет тебе Бог? Так ты служил своим ближним? Они голодали, а ты роскошествовал? Ведь и Христос наш пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы Самому послужить людям. И так заповедал своим священникам. А ты?»

Так говорил патриарх, а утром приказал продать одеяло и на эти деньги купить одежду для бедных. Но когда продавали одеяло, случайно проходил мимо тот самый вельможа, узнал, что оно продается, опять купил его и опять отослал к Иоанну.

Иоанн взял одеяло с благодарностью и снова отослал его продавать, со словами: «Посмотрим, кто раньше устанет: я ли – продавать, даритель ли мой – дарить». Так поступали они до пяти раз, и каждый раз вся выручка от продажи богатого одеяла шла бедным. Первым сдался вельможа.

Страшный сон

У патриарха был один очень скупой епископ. Звали его Троил. И вот св. Иоанн пригласил Троила вместе с собой в больницу, на обход. И сказал: «Отче Троиле! Вот тебе случай, чтобы утешить нуждающихся, подав им милостыню».

Троил, стыдясь показаться скупым, вопреки желанию начал всем раздавать милостыню и истратил много золота. Но, придя домой, так огорчился от растраты, что заболел. А святой Иоанн как раз пригласил его на обед. Троил сказал, что болен.

Догадываясь о причине этой болезни, Иоанн, захватив с собою столько золота, сколько истратил Троил в больнице, пошел его навестить. Придя к нему, он сказал:

— Я принес тебе золото, которое взял у тебя в больнице взаймы, возьми его, а мне дай записку в том, что ты передаешь мне ту награду от Господа, которая предназначалась для тебя за розданное золото. Увидав золото, Троил так обрадовался, что сразу выздоровел, и тут же написал: «Боже милосердый! Даруй награду господину моему Иоанну, патриарху Александрийскому, за тридцать литр золота, которые я роздал нищим, потому что он возвратил мне мое золото».

Получив записку, Иоанн стал молиться о своем епископе. И вот ночью Троил в видении увидел прекрасный дворец с надписью: «Дом епископа Троила». Но не успел туда войти, как явился какой-то величественный и грозный муж, похожий на царского слугу, и сказал:

— Господь повелел стереть эту надпись, а написать, что это дом Иоанна, патриарха Александрийского, который купил его для себя за тридцать литр золота.

Троил от огорчения проснулся и побежал к патриарху Иоанну с рассказом о странном сне. Патриарх утешил его, растолковав сон как предупреждение. С того времени Троил исправился и сделался нищелюбивым.

Почему средства на благотворительность иногда погибают в море

Как-то раз тридцать кораблей, принадлежавших Александрийской церкви и нагруженных доверху товарами, попали в бурю. Все товары погибли. Лишившись имущества, предназначенного на благотворительность, святой Иоанн сказал слова, которые однажды сказал праведный Иов: «Господь дал, Господь взял. Будет имя Господне благословенно». Что примерно означает: «Богу виднее, как распорядиться добром, но можно и подумать о причинах происшедшего».

Когда к св. Иоанну пришли, чтобы утешить его в потерях, патриарх ответил:

— Я сам виноват в гибели церковного имущества, ведь если бы я не превозносился умом, что подаю большую милостыню, тогда не погибло бы добро в море. Я возгордился, отдавая не свое, но Божие. И Бог, желая смирить меня, попустил такое обнищание, потому что нищета смиряет человека. Теперь же я и сам сознаю, что из-за гордости лишился награды у Бога и причинил большую потерю бедным, ведь те, пища которых погибла, будут голодать. Но не ради меня, а ради их самих Господь не оставит неимущих и подаст им все необходимое.

И правда: как только патриарх Иоанн покаялся, Бог послал ему вдвое больше прежнего.

Адресная помощь

Однажды св. Иоанн торопился на службу в храм. На пути к нему подошла бедная вдова, прося защиты. Сопровождавшие Иоанна помощники просили патриарха, чтобы он потом выслушал ее рассказ, потому что женщина говорила сбивчиво и нетолково, а времени до службы оставалось мало. Но патриарх сказал: «Как же Бог услышит мою молитву, если я не выслушаю ее прошения?» И не тронулся с места, пока не выслушал вдову и не защитил ее.

Не верь глазам своим

Св. Иоанн был монахом, а у монахов есть одно аскетическое правило: не верить глазам своим. В том смысле, что если твои глаза видят что-то, что принуждает тебя к осуждению, лучше не поверить своим глазам, чем осудить.

Справедливость этого правила однажды показала св. Иоанну сама жизнь. Один инок в течение нескольких дней ходил по Александрии с весьма молодой и красивой девицей. Видя это, люди решили, что инок развратен до бесстыдства – даже не стесняется показываться с женщиной. И нажаловались патриарху. Тот повелел схватить обоих и запереть в темнице (по одиночке).

С наступлением ночи инок явился патриарху во сне, показал ему израненное от побоев тело и спросил:

— Того ли ты хотел, владыка? Так ли ты научился у Апостола пасти стадо Христово? Поверь мне: ты обманут!

Утром патриарх отдал приказание привести инока, желая взглянуть, похож ли он на явившегося ему во сне. Инок пришел с трудом, так как от ран едва мог двигаться. Патриарх захотел взглянуть на раны, и когда инок стал снимать одежду, св. Иоанн увидел, что инок – евнух. Так убедившись, что инок оклеветан, а сам он обманут, св. Иоанн отлучил клеветников на три года от Церкви, а у инока просил прощения: «Согрешил я пред Богом и пред тобою. Но почему ты так неосторожно подал повод к соблазну людей?»

Инок ответил:

— Владыка, я скажу правду. Девица подошла ко мне на улице, я вначале собрался убежать от нее, но она сказала, что она еврейка и хочет креститься, а потом поступить в монастырь. Тогда я крестил ее, и потом помогал выбрать для нее женскую обитель.

Выслушав инока, патриарх заметил: «Мы, окаянные, даже и не знаем, сколько у Бога тайных праведников».

Посмертное милосердие св. Иоанна

Святой Иоанн Милостивый и при жизни, и после смерти был известен чудесной помощью ближним. Одна женщина, стыдясь исповедать свой грех духовному отцу, пришла к блаженному Иоанну, когда он был еще жив, но уже болел и близок был к смерти. Женщина сказала:

— Грех мой так ужасен, что я никому не могу открыть его. Но я знаю, что ты, если захочешь, можешь простить меня. Ведь Господь вам, священникам, сказал: что разрешите на земле, то разрешится на небе, и кому отпустите грехи, тому отпустятся.

Блаженный отвечал: «Если ты пришла с верою, то исповедай предо мною свой грех». На это женщина сказала: «Я не смею, потому что мне стыдно». Св. Иоанн ответил: «Напиши на бумаге и принеси мне». Женщина сказала: «Я и написать стыжусь». Тогда святой сказал: «Напиши, запечатай и отдай мне».

Написав свой грех, женщина просила святого не раскрывать печати и не читать ее послания. Получив его, Иоанн через пять дней умер. А о письме никому не рассказал. Когда женщина узнала, что патриарх умер, она испугалась, что другие после его смерти прочитают ее письмо. И пошла ко гробу св. Иоанна просить его, как живого:

— Человек Божий, я не осмелилась тебе исповедать грех мой, и вот он стал всем известен. Лучше бы не отдавала я тебе той записки. Я стыдилась тебя, но теперь стану посмешищем для всех. Но я не отступлю от твоей могилы, пока ты не скажешь, куда ты девал мое письмо. Ведь ты не умер, ты живешь на небе.

Так она просила св. Иоанна у могилы три дня. На третью ночь святой Иоанн воочию вышел из своего гроба и сказал плачущей: «Вот твое письмо, возьми его и разорви».

Женщина взяла письмо и увидела печать нетронутой. Она разорвала печать, раскрыла письмо, но на том месте, где она открывала свой страшный грех, было лишь написано: «Ради раба Моего Иоанна, изглажен грех твой».

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