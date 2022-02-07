10 раз, когда американцы чуть не уничтожили весь мир

Как часто мы задумываемся о конце света? Где-то три раза в день. Вдвое больше, если следим за новостями.

Мы фантазируем о тотальном Армагеддоне, не думая о том сколько раз мы уже почти столкнулись с ним, учитывая то количество ядерного оружия, хранящееся по всему миру. Удивительно то, что апокалипсис мог наступить много раз совершенно случайно, по оплошности, по ошибке, в результате аварий.

Ах да, большинство этих ошибок произошло в Америке. На протяжении своей истории США были ответственны за десятки промахов, чуть не отправив весь мир в небытие!

10. Семь минут до полуночи

Конец света начался в 1945 году. Вот когда все изменилось и замаячила угроза Апокалипсиса. Мы все еще живем в тени двух атомных бомб, что США сбросили на Японию в последние дни Второй Мировой Войны, уничтожив целые города и забрав сотни тысяч жизней. Речь конечно же о Хиросиме и Нагасаки. Неудивительно, что после этого Япония официально капитулировала.

Между тем Америка только что стала следующей большой сверхдержавой в мире – и остальная часть нас находилась в страхе.

То, что они сделали, обрекло всех нас десятилетия смотреть в пропасть ядерного Армагеддона. Когда “толстяк” и “малыш” были сброшены на Японию, и Америка потребовала, чтобы они сдались или столкнутся “с быстрым и чрезвычайным разрушением”, Советский Союз также работал над собственным ядерным оружием, и тогда только люди поняли ужасную силу таких устройств.

Решение сбросить атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, возможно, играло роль в окончании Второй мировой войны, но это также стало вдохновением для сценария конца света, с которым мы не раз столкнулись с тех пор.

9. Военный план “Красный”

Военный план Красный, созданный в конце 20-х, был фактически стратегией, чтобы оценить требования для гипотетической войны с Великобританией. Не только Великобритания, но и что осталось от ее Империи тогда, также, с некоторыми довольно подробными примерами того, как они будут бережно хранить Атлантическое побережье против любых предпринятых материковых вторжений.

Основными плацдармами боевых действий, должна была стать территория Канады и Западная Атлантика. Единственная причина, почему план не стал реальностью, была Вторая мировая война. Таким образом Америка была бы готова пойти на войну с большей частью Западного мира.

8. Плавление ядерных реакторов

Вы можете, вероятно, безопасно принять огромную разрушительную власть, которой они обладают, когда это используется в военных целях, но мы можем подтвердить, что ядерные реакторы – довольно опасные вещи. Особенно когда все стремятся переключиться на ядерную энергию, как на менее загрязняющее окружающую среду топливо. Однако, также можно сжигать и кошек для топлива, и это будет более чисто, чем уголь, но никто не захочет это делать. Это просто было бы жестоко. Доверие к ядерной энергии, между тем, открывает дверь для огромных бедствий, которые могут убить сотни, если не тысячи, людей. Только посмотрите на Чернобыль или область, окружающую электростанцию Фукусимы.

Ничего подобного никогда не происходило и не произошло бы в США, не так ли? Ну, да, многие так и думают. Однако в Википедии есть список ядерных катастроф и радиоактивных инцидентов, и значительная доля их произошла на американских электростанциях.

Самое большое “частичное” расплавление активной зоны ядерного реактора в американской истории было инцидентом Три-Майл-Айленд, одна из самых крупнейших ядерных аварий в США, (считалась самой большой до аварии в Чернобыле). И у этой аварии были некоторые довольно страшные последствия для всех.

7. Мы чуть не потеряли Детройт

Да что там Три-Майл-Айленд – мы чуть не потеряли Детройт. Они даже написали книгу и песню об этом. Это было, вероятно, самым большим “бабах” в легендарной истории ядерной энергетики Америки, и просто еще один пример, когда они случайно чуть не стали причиной конца света.

Ферми 1 был первой попыткой США построить реактор-размножитель, ядерный реактор, способный вырабатывать больше делящегося материала, чем потребляет.

Что приятно в теории, но на практике… намного хуже. Ферми по-прежнему существует, к вашему сведению, пусть и в слегка лучшем виде, чем это было в 1966 году, когда он перенес частичный топливный крах.

Комиссия США по ядерному регулированию утверждала, что не увидела никаких превышенных радиационных выбросов в окружающую среду. Но, любое количество радиационных выбросов в окружающую среду не хорошо для всех нас.

Ядерная авария в Детройте – это почти как Чернобыль в Америке. И это случилось возле одного из ее крупнейших городов. Упс.

6. Самолеты с ядерными бомбами

Вы знаете что самолеты иногда делают? Они падают. Иногда они падают в населенных районах. И иногда они – американские военные самолеты, несущие атомное оружие на борту, которые как-то умудряются упасть где-нибудь в их собственной стране, что приводит к ужасающему ядерному инциденту, который мог стереть большую часть страны и облучить земли за пределами США.

Это происходило неоднократно в американской военной истории. В многократных случаях они почти уничтожили мир, потому что они не могут управлять самолетами должным образом. Хорошо, это не совсем справедливо, не всегда виноваты пилоты; во время Корейской войны бомбардировщик разбился из-за неисправности двигателя и потерпел крушение на калифорнийской авиабазе, в конце пятидесятых, и есть бесчисленные другие примеры. Большинство из них не взрывались или имели достаточно маленький груз, чтобы не вызвать международный инцидент, но это в любом случае это не вызывает радости.

5. Они сбросили атомную бомбу на Северную Каролину

Авиакатастрофы мы можем в какой-то степени понять. Такие вещи происходят достаточно часто, и хотя мы хотели бы думать, что пилоты будут немного более осторожными, когда будет ядерное оружие на борту, мы понимаем, что это несколько вне их контроля в определенных ситуациях. Но неуклюжесть в ком-то, кто обладает чем-то, что могло буквально разрушить мир, является чем-то, что мы не можем понять. Это достаточно плохо, когда вы случайно уронили свой тост – который неизбежно падает маслом вниз – но уронить атомную бомбу значительно хуже.

США сбросили большую старую ядерную бомбу на Северную Каролину и сумели сохранять это в тайне, пока журналист не подал запрос свободы информации Пентагону в прошлом году. Утром, 23 января 1961, бомбардировщик B-52 развалился в воздухе, случайно обронив 2 водородные бомбы Марк 39. Которые чуть не взорвались, если бы не хитроумный взрыватель в одной из них, и неисправность другой. Можно сказать повезло, иначе взрыв был бы в 260 раз мощнее устройств, которые опустошили Хиросиму. Осадки достигли бы Вашингтона, Балтимора, Филадельфии, Нью-Йорка.

Все это звучит довольно апокалиптически.

4. Военные игры в реальности

“Военные игры” хороший фильм, хотя мы смеемся при просмотре, потому что компьютеры не так работают, глупые сценаристы восьмидесятых! Компьютеры не волшебные коробки, которые могут вызвать ядерное разрушение планеты, если молодой Мэтью Бродерик может выиграть в крестики-нолики! Было бы больше смысла если бы они играли в игры Zork, для начала. И также глупо думать, что такого рода вещи никогда не случаются. Не так ли?

Да, это смешно, что большинство промахов в этом списке явно нелепы. Но это не значит, что они не случаются. Поэтому, когда мы говорим об офицере ВВС, который только начал играть в тренировочную программу, которая моделировала ядерный удар Советов по США, Пентагон как-то умудрился по ошибке принять за фактическое кучу ракет, это звучит смешно, но это имело место быть.

США были готовы отправить атомную контр-атаку, прежде чем они дважды проверили радаром, было ли это на самом деле или просто какой-то придурок хочет использовать ОЗУ NORAD для своих видео игр.

3. NORAD облажался, чуть не взорвав всех

Итак, NORAD – в значительной степени самая страшная вещь в мире. Они обеспечивают воздушный суверенитет и защиту для Северной Америки, занимаясь в основном тем что следят за любыми потенциальными нападениями или вторжениями воздушного пространства в американскую территорию, а также наличием возможности начать подходящую контратаку – что подразумевает владение ядерным оружием. И если мы узнали о чем-нибудь из этого урока истории, так это то, что США нельзя доверять ядерное оружие, потому что они, вероятно, испортят его и потенциально обрекут все человечество. Особенно во время холодной войны.

Холодная война всегда волновала тем, что враждующие собирались сбросить атомную бомбу друг на друга, что стало бы гарантией взаимного уничтожения. NORAD особенно беспокоился о нападениях из России, поэтому в 2:00 утром 3 июня 1980, когда их компьютеры обнаружили “220 приближающихся ракет”, у них не было причины не верить ему.

Ядерное оружие было подготовлено, бомбардировщики с атомным грузом взлетели в небо… Третья мировая война едва не началась, потому что компьютеры сказали им так – и почему компьютеры лгут? Ну, потому что они были старые и работали со сбоями. Фактически не было никаких ракет, направленных на материк США, и только благодаря тому, что кто-то заметил этот глюк, мы избежали Армагеддона.

2. Ложная тревога

NORAD должны действительно исследовать своих сотрудников немного лучше, так как еще раз довольно непритязательный участник управления полетом NORAD чуть не поверх нас в забвение. Этот придурок утром 20 февраля 1971 года случайно передал сообщение в каждую радиостанцию в стране, в котором объявлялось, что Россия напала на США.

Ди-джеи вместо того, чтобы ожидать чрезвычайную тревогу, полученную напрямую от президента, предположили худшее, и начали сообщать своим слушателям об этом. Слово начало распространяться, и холодная война имела наконец возможность стать горячей. Испуганные американцы прятались в бомбоубежищах, и возможно, этого было достаточно, чтобы отразить нападение. Таким образом, бедный старый Вэйланд почти закончил мир, от имени его страны. Большая работа, парень.

1. Кубинский ракетный кризис (Карибский кризис)

Донжуан, возможно мутант, человек, который начал путь США к высадке на Луну. Он был застрелен, либо ЦРУ, либо одиноким бандитом, либо еще кем – это остается спорным. Но одно понятно точно, хоть и принято было считать его величайшим президентом Америки, на самом деле он никогда таким не был. Ну или он не прожил достаточно долго, чтобы раскрыть свой полный потенциал. Причем как потенциал в плане вещей, которые он мог сделать на посту главы государства, так и в плане количества женщин, с которыми он мог бы изменять своей жене, но в любом случае, мы думаем, что он оставил довольно жирный след в истории, как бы там ни было.

Кубинский ракетный кризис – это был кризис с участием Кубы и ядерных ракет. Америка была против Коммунистической республики, возглавляемой Кастро. После того, как США разместили ядерные ракеты в Турции и Италии, направленные на Москву, Россия решила с ними расплатиться натурой – тайно построить несколько бункеров в Кубе. Будучи не в состоянии свергнуть Кастро, Америка была недовольна этим развитием, и так или иначе, каждая страна в Западном мире нацеливала ядерное оружие друг на друга, как Мексиканский стенд-офф, где все умрут и земля под ними остается негостеприимной для жизни в течении века или около того.

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