7 абсолютно безумных гениев

История знает множество примеров сумасшедших гениев. Мы представляем вашему вниманию 7 невероятно блистательных, ярких людей, у которых, несмотря на их гениальность, было «не все в порядке с головой».

1. Пифагор, греческий математик (приблизительно 575-500 г. до н.э.)

Гениальность:

Да, это тот самый человек, чьим именем была названа теорема, которую все мы учили еще в школе. Однако помимо того, что Пифагор занимался тригонометрией, он являлся первым выдающимся ученым, который утверждал, что явления природы можно объяснить математически. Более того, именно Пифагором вдохновлялся Платон при написании теории демократии. Получается, нам стоит поблагодарить Пифагора за половину всех изобретенных полезных «вещиц».

Безумие:

Пифагор открыл для себя свою собственную религию. Однако эта религия «Pythagoreanism» была абсолютно безумной. У нее было 2 основных догмата: переселение душ; бобы – это зло. Да, не какие-то там образные, сверхъестественные бобы, а простые бобы.

Безумные директивы:

- Ни при каких условиях не ешьте бобы. - Разглаживайте все складки на подушке/постели.

- Не спите поперек кровати.

- Не гуляйте по шоссе.

- Не позволяйте ласточкам гнездиться под крышей.

В его директивы входило даже несколько вполне понятных догматов: вегетарианство, пацифизм, однако именно их Пифагор частенько нарушал.

2. Лорд Байрон, английский поэт (1788-1824)

Гениальность: Его считают вторым после Шекспира самым талантливым поэтом Англии. Еще в 14 лет Байрон опубликовал свою первую работу. Его стихотворение «Дон Жуан» остается одним из наиболее ярких в английской поэзии.

Безумие: Все началось тогда, когда Байрон приехал в Кембридж, где ему немедленно приказали отправить его собаку обратно домой, так как студентам запрещалось держать питомца. Тогда Байрон решил завести животное, о запрете которого не было речи в своде правил. Он завел медведя. Это животное жило с Байроном в его комнате в общежитии. Распугивая студентов, поэт водил питомца на прогулку.

Да, Байрон действительно любил животных: у него было 10 лошадей, 8 огромных собак, 3 обезьяны, 5 котов, орел, ворона, сокол. И все эти создания (за исключением лошадей ) гуляли по дому.

Затем у поэта появилось новое увлечение: он играл в военного адмирала. Байрон выстроил 2 небольшие каменные крепости, а в озере у него был собственный флот, состоящий из игрушечных кораблей.

3. Тихо Браге, датский астроном (1546-1601)



Гениальность: Тихо известен необычайной точностью и аккуратностью своих астрономических измерений. В то время, когда оптическая астрономия была молодой наукой, Браге сделал несколько важных открытий, в том числе и законы планетарного движения.

Безумие: Представьте: вы нуждаетесь в финансировании, поэтому вы созываете званный обед, на который приглашаете очень важных и богатых людей. Все должно быть чинно и красиво? Не тут то было. Тихо нанимает карлика, который непонятно почему сидит безмолвно под обеденным столом.

4. Микеланджело, итальянский художник эпохи Ренессанса (1475-1564)

Гениальность: Из всех художников мира только четверо удостоились чести подарить свое имя одной из «Черепашек Ниндзя». Микеланджело был одним из них. Его картины до сих пор остаются одними из самых известных в мире.

Безумие:

Этот гений игнорировал даже самые базовые «пункты» самосохранения. Мало того, что он купался крайне редко, он практически не менял одежду, засыпая порой даже в обуви. Как говорил помощник художника, иногда Микеланджело настолько долго не мылся, что его кожа слазила сама, как у змеи.

Все его странности привели к тому, что художник начал страдать от аутизма. Он редко общался с кем-либо, иногда просто обрывал разговор на его середине и уходил прочь. А когда умер брат Микеланджело, он даже не пошел на похороны. Он принес в жертву все, что было у него в жизни ради живописи.

5. Никола Тесла, физик и инженер (1856-1943)



Гениальность: Его имя многое значит для науки, хотя и получил признание Тесла уже посмертно. Сам Роберт Ломас назвал его «человеком, который изобрел 20 век». Никола Тесла сыграл главную роль в открытии:

- Радио

- Электричество - Компьютер

- Робототехника

- Радар - Баллистика

- Ядерная физика.

Безумие: Тесла страдал от обсессивно-компульсивного расстройства. Он боялся прикоснуться к любому предмету, на котором было хотя бы немного пыли. Кроме того, Тесла избегал всего круглого. Перед тем как войти в здание, он обязательно трижды обходил его. Если ему приходилось останавливаться в отеле, он требовал себе комнату, чей номер бы обязательно делился на три. За трапезой Тесла всегда пользовался 18 салфетками: 3 кучки по 6 салфеток.

6. Эмпедокл, греческий ученый и философ (490-430 гг. до н.э.)

Гениальность:

Эмпедокл является одним из самых известных гениев, который внес значительный вклад в науку. Еще 450 лет до рождения Иисуса Эмпедокл открыл: - Что свет передвигается со скоростью - Что Земля имеет шарообразную форму

- Центробежную силу

- Что воздух – это субстанция - Теорию эволюции

- Итальянскую школу медицины

Безумие:

Эмпедокл верил в то, что он – бог. Для того, чтобы доказать всем скептикам свое бессмертие, Эмпедокл заявил, что он прыгнет в вулкан Этна и выпрыгнет обратно целым и невредимым. Как сказал поэт Ричард Осборн: «Великий Эмпедокл, грешная душа; прыгнул в Этна и зажарился».

7. Юкио Мишима, японский писатель (1925-1970)



Гениальность: Уже в 24 года Юкио опубликовал «Исповедь маски» («Confessions of a Mask»), благодаря этой работе его причислили к литературной элите Японии. В последующие 20 лет он опубликовал еще 20 литературных работ, был номинирован на три Нобелевские премии.

Безумие: Фотография вверху – это обложка рассказа Мишима под названием «Солнце и сталь». На обложке сам автор с самурайским мечом в руках и в бандаже. Мы думаем, что дальнейшие доказательства безумия Мишима излишни: достаточно взглянуть на фото.

Мишима основал культ Такенокай или, иначе говоря, «защитное общество». В это общество входил он сам и милые мальчики-тинэйджеры. В свободное время они поднимали разные тяжести (чтобы получить красивое тело), занимались боевым искусством, поклоняясь даже не Мишима, а самому Императору Японии.

26 ноября 1970 Мишима предпринял попытку совершить государственный переворот. В этом деле его поддержали всего четверо милых тинэйджера и его меч.

Источник : https://everything.kz/article/53366108-7-absolyutno-bezumnyx...

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