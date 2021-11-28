7 вещей, которые нельзя поднимать на улице

Поднимать и уносить с собой некоторые вещи нельзя, даже если они кажутся очень уж красивыми и привлекательными.

Украшения и драгоценности

Золото, серебро, платина — это благородные металлы, которые являются отличными проводниками не только электричесвта но и человеческой энергии. Через них наводят порчу и сглаз, привораживают и отвораживают — вариантов их использования — сотни, как говорится, на любой жизненный случай.

Например, обручальное кольцо часто оставляется на улице, чтобы кто-то его нашел и взял себе, тем самым присвоив любовные неудачи прежнего владельца. И даже если кольцо было потеряно случайно, его примерка приведет к тому, что вы заберете чужие проблемы себе.

Золото, платина и серебро помнят ауру прежнего хозяина. Если носить найденное украшение постоянно, оно будет постепенно менять ваше биополе и судьбу, доставляя дискомфорт и мешая счастью.

Часы

Это одна из самых опасных находок, потому что через них опытные колдуны продлевают жизнь тяжело больному человеку. При помощи специального обряда умирающий и человек, поднявший часы меняются своими сроками жизни. Говорят, что в момент смерти человека часы, принадлежавшие ему, останавливают свой ход навсегда. Поэтому данная вещь обладает мощнейшей энергетической связью со своим владельцем.

Монеты

Такая находка опасна не только для здоровья и благополучия, но и жизни.Наручные часы с треснувшим стеклом – особо опасная вещь, которую после нахождения следует обойти стороной.

Металлические деньги не обладают собственной энергетикой, поэтому легко напитываются чужой, как положительной, так и негативной. В первом случае найденная монетка может превратиться в ваш талисман, привлекающий богатство. Во втором же случае находка будет обладать разрушительной силой и может запросто привести к банкротству. Деньги часто становятся объектом, на который колдуны сводят порчу, сделанную на нищету.

Нательный крест

Вы не можете знать, что за человек носил этот крест, какие помыслы были в его голове, какие грехи он замаливал перед своим крестом. Кроме того, данная вещица всегда очень тесно связана с жизненным путем того, кому принадлежала. Подбирая и надевая на себя крестик, вы как бы обрекаете себя «нести чужой крест» и жить не своей жизнью. Мало того, что ваша судьба в корне изменится, вы еще будете расплачиваться за чужие неблаговидные деяния.

Булавка, игла

Любые острые предметы, изготовленные из металла, легко зарядить негативной энергией. Они редко теряются и тем более оказываются на улице случайно оброненными или выброшенными. Если вы столкнулись с подобной находкой, насторожитесь. Не прикасайтесь к ней голыми руками. Возможно, кто-то свел на иглу или булавку порчу и выбросил, чтобы она перешла на другого человека.

Конечно, булавку могли носить в качестве оберега и потерять, но стоит ли так рисковать, подбирая эту вещицу?

Самодельные предметы

Сюда относятся игрушки, статуэтки, куклы. Подобные предметы люди чаще всего находят у себя в доме и выносят на улицу в целях избавиться от сильной порчи. Например, куклу-мотанку обычно используют для приворота. Поэтому вероятность того, что найденная вещица обладает отрицательной энергетикой, крайне высока, особенно, если вы нашли ее в заброшенном месте или на перекрестке.

Принести домой такой предмет – обречь себя и своих родственников на болезни, ссоры и безденежье.

Ключ

Многие теряют ключи. В данном случае нет ничего опасного, если вы подберете такую находку. Но следует знать, что профессиональные маги и гадалки используют ключи для проникновения в чьи-то мысли и душу. Нередко ключи применяются в любовной магии, когда нужно запереть сердце человека на замок. Реже эти изделия используют для запирания проблем, чтобы потом выбросить на улице ключ, который кто-то подберет и тем самым возьмет себе чужое невезение. Подняв с земли или пола один из найденных предметов, описанных выше, вы рискуете нарушить целостность собственного биополя, навлечь на себя различные неприятности и болезни.

Будьте благоразумны и относитесь с опаской к найденным вещам!

Что делать, если подобрал порченную вещь

А что же делать, если кто-то из знакомых вам людей, не зная или пожадничав поднял одну из таких вещей?

Во-первых, обязательно отнести находку туда, где нашли и положить ее на тоже самое место со словами — «Я взяла, я и вернула. Кто отдал, тот обратно забрал. Аминь.»

Во-вторых надо провести обряд от поднятой порчи. Их существует несколько, но здесь я приведу самый простой.

Следует замесить тесто для блинов, испечь один блин, во время захода солнца наговорить на него такие слова:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Солнце на запад, Луна на восход. А беда с меня, рабы Божией (имя), на исход. Ехал святой Егорий на белом коне к высокой горе. За святым три пса бежали, не лаяли и не визжали. Один пес лижет зарю, Второй пес лижет Луну, А третий пес сожрал лихую беду. Егорий святой, повтори за мной, За Божией рабой (имя): Кто клал, тот взял, кто подобрал – потерял. Господи, пусть третья пасть лихо возьмет, И на свое лохматое тело заберет. Христос Бог со мной, Божией рабой (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».



Блин следует отдать бродячей собаке, и проследить, чтобы она его обязательно съела.

Так что ничего и никогда не подбирайте на улице, а тем более не приносите в дом, даже если вы нашли очень ценную вещь, — жизнь и здоровье дороже.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2356770580679363154/

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