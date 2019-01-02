Великий вегетарианец

Пифагор – древнегреческий философ-идеалист, математик, основатель пифагореизма, политический, религиозный деятель. Его родиной был остров Самос (отсюда и прозвище - Самосский), где он появился на свет приблизительно в 570 г. до н. э. Его отцом был резчик по драгоценным камням. Также известно, что имя жены Пифагора – Феано и что у него были сын и дочь. Согласно древним источникам, Пифагор с рождения отличался удивительной красотой; когда стал взрослым, носил длинную бороду и диадему из золота. Его одаренность также проявилась в раннем возрасте. Интересно, что рождение Пифагора предсказала дельфийская Пифия (отсюда и такое имя, ведь «Пифагор» в переводе с греческого – «предсказанный Пифией»). Отец мальчика был предупрежден о том, что его сын родится необычайно одаренным и принесет много пользы людям. Первым учителем будущего философа стал Гермодамант. Он научил Пифагора основам музыки, технологиям живописного искусства, чтению, риторике, грамматике. Чтобы помочь Пифагору развить память, учитель заставлял читать «Одиссею» и «Илиаду» Гомера и заучивать наизусть песни из поэм. С готовым багажом знаний18-летний Пифагор отправился в Египет продолжить образование у мудрых жрецов, но в те годы попасть туда было сложно: он был закрыт для греков.

Тогда Пифагор временно остановился на острове Лесбос и здесь обучался у Ферекида Сиросского физике, диалектике, теогонии, астрологии, медицине.Имя Пифагора всегда было окружено большим количеством легенд – даже при жизни. Даже женщины, которым запрещалось присутствовать на массовых собраниях, приходили послушать его речи. Считалось, что он мог управлять духами, умел прорицать, знал язык животных, общался с ними, птицы под влиянием его речей могли изменить вектор полета. Предания приписывали Пифагору и умение исцелять людей, в том числе с помощью прекрасного знания лекарственных растений. Его влияние на окружающих было сложно переоценить. Более того, именно Пифагором вдохновлялся Платон при написании теории демократии.Рассказывают такой эпизод из биографии Пифагора: когда однажды он рассердился на ученика, тот от горя покончил жизнь самоубийством. С тех пор философ взял за правило больше никогда не выплескивать на людей свое раздражение. Пифагор являлся одним из первых, кто был убежден, что Земля – это шар и центр Вселенной, что планеты, Луна, Солнце движутся по-особому, не как звезды. В определенной степени идеи пифагорейцев о движении Земли стали предтечей гелиоцентрического учения Н. Коперника. Великий греческий математик Пифагор подарил науке теорему, которая в последствие стала основой геометрии и которую все мы учили еще в школе.Однако не все его идеи выдержали испытание временем , особенно созданная им религия «Pythagoreanism» ,которая оказалась абсолютно безумной! Пифагор всячески поддерживал идею вегетарианства, и всё же одним из аспектов этой практики был полный запрет бобовых культур. По легенде именно эти семена были причастны к смерти математика. Убегая от грабителей, он наткнулся на поле усеянное бобами и решил, что лучше умереть, чем ступить на него. После чего нападавшие догнали его и перерезали горло!