"Время круга": женские традиции в Версале

Во время визитов к королеве Франции, знатные дамы садились по кругу. Это было традицией, когда самые привилегированные аристократки могли пользоваться правом табурета в Версале. Обычно, ими были герцогини и принцессы крови. В эту же категорию можно отнести и титул некой российской княгини, который был равен титулу принцессы.

Дамы садились на небольшой складной стульчик, гордо пуша свои роскошные платья. Остальные же дамы становились позади. Всё время, пока шла аудиенция у королевы, все женщины с низким титулом стояли. Низкий титул — это маркизы, графини, баронессы и виконтессы. На французском языке говорили, что это время "cercle" — время круга.

Художник Артуро Риччи

Помимо женщин сей этикет соблюдали и мужчины. Они стояли позади дам, периодически заигрывая с сидящей особой: то шпагой блеснёт, то пряжкой у ремня перед лицом. Один итальянский месье, по имении Висконти, был поражен, что среди аристократов стоят даже кардиналы! Он посчитал это вопиющей дерзостью, а сам Версаль...местом скопления неблагонравных лиц.

Во время Анны Австрийской правом табурета пользовался кардинал Мазарини. Как первый министр, он имел привычку садиться, пока королеву причесывали и собирали на выход. Хочу отметить, что это было против правил и являлось оскорблением. Когда заходил Людовик XIV, то кардинал мигом подскакивал со своего места, стараясь убрать подальше складные стульчики, чтобы король ничего не заподозрил.

Принцессы крови, чтобы не провожать церковников до дверей, в это время лежали или полусидели на кушетке под названием "lit de repos". Она чем-то напоминала кушетку "герцогиню". А вот Людовик де Бурбон, герцог Орлеанский, сын регента при Людовике XV, провожал церковников до Зеркальной галереи. Он считал это своим долгом, хоть и делал против своей воли. Кстати, именно за Людовика де Бурбона Пётр I подумывал выдать замуж нашу императрицу Елизавету Петровну.

"lit de repos" XVIII века

Я уже недавно писала в небольшой заметке забавный случай с такими кушетками и Людовиком XIII. Когда король прибыл в Тараскон, чтобы переговорить с кардиналом Ришелье, тот лежал на такой кушетке с некой болезнью. По правилам этикета Людовик XIII не мог начать разговор, когда он стоит, а его поданный лежит или сидит. Государственные дела не требовали отлагательств. Король приказал принести такую же кушетку, чтобы прилечь на неё, и на равных поговорить с Ришелье. Смешно, но правда.

Из ещё примечательных историй могу рассказать вам два случая, которые вспомнила. Например, королева Мария Тереза скончалась раньше Людовика XIV. Так как она была королевской особой, то только король мог её упокоить.

Кадр из к/с "Версаль"

А когда у Людовика XIV появилась маркиза Ментенон, то всё поняли, что король на ней женится после странного случая. Однажды в покоях мадам Ментенон была Мария Аделаида Савойская, герцогиня Бургундская. Мария Аделаида внучкой брата Людовика XIV. Именно она стала матерью Людовика XV, однако — рано скончалась.

В юные годы Мария Аделаида почувствовала себя плохо в покоях мадам де Ментенон. Ментенон в свою очередь уложила девушку не на свою кровать, как было бы правильнее по этикету, а на кушетку, кинув туда подушки. Ведь Мария Аделаида принцесса, а Ментенон — лишь маркиза без родословной. Тогда-то придворные и поняли: раз маркиза Ментенон позволила себе такую вопиющую дерзость, то не королевой ли мнит себя?

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А вы знали об этом?

Ниагарский водопад, пожалуй, самый известный водопад на планете. Более 3000 тонн воды каждую секунду обрушиваются вниз, и ежегодно он привлекает восемь миллионов туристов. Но, каким бы впечатляющим он ни выглядел, он практически ничто по сравнению с самым большим водопадом в мире. Речь идет о монстре в Датском проливе, перепад высот в котором составляет 3 километра, а объем воды почти в 2000 раз больше, чем даже в могучем Ниагарском водопаде. Белые медведи невидимы для приборов ночного видения. Ученые создали коз, которые производят паучий шелк. Каждый год в одной валлийской деревне в Соединенном Королевстве устраиваются состязания в беге человека против лошади на дистанции в 35 км. В настоящее время ведут лошади, но были и два победителя-человека. Если бы мероприятие проходило в более жарком климате, люди вполне могли бы удержать общее лидерство.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43740932926/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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