Первый генералиссимус в истории России. Кто он?

Высшее воинское звание генералиссимуса появилось в нашей стране во времена Петра Первого. Тогда военная иерархия была еще далека от совершенства, но уже заимствовала звания с запада. Так, первый генералиссимус в мировой истории появился во Франции еще в XVI веке. В России же это особое воинское звание появилось гораздо позже - в конце XVII века.

Первым человеком, удостоенным звания генералиссимуса в России, стал Алексей Семенович Шеин. Он происходил из знатного боярского рода. Прадед первого генералиссимуса Михаил Шеин был командующим русскими войсками во время войны с поляками в 1632-1634. По итогам неудачных походов русских войск воевода Шеин был казнен. Военная карьера его правнука получилась гораздо успешнее.

Алексей Семенович Шеин проявил себя на южном направлении - стратегически важным для выхода к Азовскому морю. Первый Азовский поход оказался неудачным для России. Петр сменил командующего и доверился своему воеводе Шеину. Для взятия в 1696 году Азова царь доверил Алексею Семеновичу огромное войско - 70 тысяч человек.

И осада Азова под руководством Алексея Шеина получилась куда успешнее, чем в 1695 году. Русские войска быстро заняли прежние позиции и через два месяца войны 19 июля 1696 года заняли крепость Азов.

Турки не смогли оказать сопротивление и вернуться на прежние позиции. Именно после той победы Россия получила выход к Азовскому морю.

Обрадованный успехом своей первой большой кампании Петр Первый щедро отблагодарил своего воеводу-триумфатора. В 1696 году Алексею Семеновичу Шеину было присвоено звание генералиссимуса России. Царь так же даровал ему 2-килограммовый золотой кубок и слободу с крестьянами в Нижегородской губернии.

Позднее первый русский генералиссимус остался на побережье Азовского моря. Шеин служил в покоренном им же Азове, где постоянно приходилось отбивать набеги неугомонных турок и крымских татар. В 1697-1698 году руководил строительством первого нового русского порта на Азовском море - Таганрога.

Существуют разные версии относительно "бритости" Шеина. Одни историки считают, что Петр насильно заставил постричь бороду первому генералиссимусу-боярину. Другие утверждают, что Алексей Шеин добровольно первым сбрил бороду. Так или иначе, бритье бород было одним из немногих нововведений Петра, которое застал Алексей Семенович. В 1700 году первый генералиссимус России скончался.

История : https://pulse.mail.ru/article/

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