Молитвенные обращения к Богу, исходящие от чистого сердца, обладают огромной силой. Они даруют утешение и надежду, успокаивают и в некоторых случаях помогают исцеляться от болезней. Неусыпаемая псалтырь – популярная молитва в христианстве.

Почему она называется именно так, зачем нужно читать её и как это сделать правильно – будем разбираться в данном материале.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Псалтырь – является одной из древнейших библейских книг, автор её – царь Давил. Это поэтическая книга, которая в современном мире активно используется при проведении церковных служб.

В псалтыре собраны священные тексты 3 основных категорий:

поучительного характера;

прославляющие;

покаянные.

Отдельные псалмы (а точнее – их отрывки) применяются в проповедях перед чтением книги всех времён. А другие – частично используются в песнях и молитвах.

Важный момент. Псалтырь на сегодня выступает неотъемлемой частью церкви.

НЕУСЫПАЕМАЯ ПСАЛТЫРЬ О ЗДРАВИИ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Что касается Неусыпаемой (по-другому называется Неусыпающей) Псалтири, то она представляет собой особенную церковную молитву, которую без перерывов совершают при монастырских обителях. При этом подразумевается поминовение живых (если читается Неусыпная псалтырь о здравии) либо мёртвых христиан (псалтирь за усопших).

Такое название молитвы обусловлено тем, что в этом случае божественные псалмы читаются на протяжении нескольких дней непрерывно. Осуществляется чтение монахами обители, которые поочерёдно сменяют друг дружку. Неусыпаемая псалтырь – разновидность формы келейной монастырской молитвы, своей историей уходит она в 4-5 столетия нашей эры. Её главная отличительная особенность заключается в том, что читают её только при монастырях.

Почему молитву исполняют именно в такой форме? Здесь нужно вспомнить библейские отрывки, в которых описываются непрерывное прославление ангелами Бога – то есть, они, не прекращая, читают ему молитвы. Конечно, если говорить про обычных людей, то для них подобная миссия беспрерывной молитвы является практически невозможной.

Только монахам-отшельникам из Палестины и Египта удалось максимально приблизиться к этому: они в состоянии прочесть весь псалтирь всего за одни сутки. Но обычные люди обращаются за помощью в монастырские обители, где и можно заказать чтение Неусыпаемой псалтыри. Правда, доступным оно стало только с 4-5 столетия до нашей эры, когда настоятель Александр внёс его в монастырский устав в своём монастыре (располагался в районе речки Евфрат). Упоминания о данном событии находим в его Житие.

Как это произошло? Преподобный Александр обдумывал написанное в 1 псалме, где рассказывается про непрерывность пребывания людей в законе Божьем. После долгих размышлений, он сделал вывод, что если бы подобное было неосуществимым, то про это не написали бы в священном тексте. И отдал распоряжение внести в устав монастыря непрерывное чтение псалмов.

Но преподобному Александру не доставало решительности, чтобы утвердить данный молебен в качестве обязательного во всех церквях. Тогда он стал усердно молиться Богу, прося подать некий одобрительный знак. В молитвах он провёл 3 года и наконец-то Господь послал ему знамение, звучащее так «Начни задуманное — оно приятно Мне».

Монастырь, которой распоряжался Александр, впоследствии в честь молитвы получила название обители Неусыпающих. Затем наставник основывает ещё одну обитель в городе Константинополь, а традиция денно и нощно молиться переходит туда, а потом распространяется по всем землям Руси.

Важный момент. Псалтырь разделяется на 150 коротеньких псалмов, а те в свою очередь разделяются на кафизмы, которые поделены на 3 «славы» (молитвы-славословия «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу…»). Читают Неусыпаемую псалтырь по следующему порядку: первая и вторая славы – молятся за здравие живых, третья – за упокой душ умерших.

КАК ПОМОГАЕТ НЕУСЫПАЕМАЯ ПСАЛТЫРЬ О ЗДРАВИИ?

В чём заключается основное назначение Неусыпаемого псалтыря о здравии? Он наделён великой силой и оказывает верующим такую помощь:

исцеляет от телесных и душевных недугов;

очищает душу человека, за которого молятся;

оберегает от влияния злых сил, духов;

избавляет от негативных качеств характера;

помогает бороться с грехами и основными библейскими страстями (гневом, завистью, чревоугодием, алчностью, высокомерием, похотью, ленью).

Интересно! Невиданная сила молитвы Неусыпаемого Псалтыря «и демонов сокрушает, и сердца умягчает, и умилостивляет Господа так, что и грешников возводит из ада»

Как правило, псалтырь читают и в православных церквях, но только в виде отрывков между различными таинствами и проповедями. А при монашеских обителях возможно заказать чтение Неусыпающей Псалтири за конкретного человека (живого либо мёртвого). За это нужно пожертвовать монастырю определённую сумму средств, которая различается для разных обителей.

Почему такая служба может быть заказана лишь при монастырских обителях? Здесь называют такие основные причины:

Монахи обладают особенной благодатью в отмаливании обычных людей, ведь они живут с Богом и при жизни отказались от мирских радостей. Им проще «достучаться» до Всевышнего, чем грешникам. В быту воспроизвести процесс чтения Неусыпного Псалтыря в принципе не представляется возможным, ведь священный текст читается сутками вне зависимости от того, стоит ли за окном ночь или день. Монахи при этом поочерёдно сменяют друг дружку, что позволяет утомившимся братьям набраться новых сил. Чтение проходит в тихой, умиротворённой и благоговейной обстановке. Имя человека, за которого молятся в данном случае, упоминают не только, произнося псалмы, но и по нескольку раз за день, когда выполняется кафизма. Неусыпный псалтирь очень хорошо влияет на отошедшую в мир иной душу, помогает ей обрести покой. Заказав такую службу в монастыре, вы тем самым поддерживаете его финансово, ведь, в большинстве случаев обители выступают самостоятельными организациями, которым дополнительная помощь будет не лишней.

ГДЕ И КАК ЗАКАЗАТЬ НЕУСЫПНУЮ ПСАЛТИРЬ?

Ранее в статье уже упоминалось о том, что великая молитва может быть заказана исключительно при монастырях и нигде больше. Соответственно, если у вас возникла необходимость в том, чтобы прочесть Неусыпаемую псалтирь за живого либо умершего человека – нужно обратиться в самую близкую к вам обитель, обладающую таким чином.

Она может быть как мужской, так и женской – здесь нет особенной разницы. Значит, молиться о женщине можно в женском монастыре и точно также наоборот.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2501693735371540493/

А вы знали об этом?

Подавать нищим было одной из старинных традиций на Руси, но вот только одно плохо: пользуясь этим обычаем, роль обездоленных стали играть вполне работоспособные бездельники, которые становились настоящими нахлебниками. Первым борьбу с нищенством начал Петр Великий. Читайте в материале, какие суровые меры были предприняты царем для этого. Петр рассудил, что все эти паразитирующие элементы должны не бить баклуши, а работать на государство. Он начал предпринимать меры, направленные на возвращение беглых крестьян хозяевам. Тех, кто не был крепостным, отправляли в работные дома. Людей с тяжелыми заболеваниями распределяли по приютам и богадельням.Этого царю показалось мало, и в 1700 и 1701 годах появились указы, перекрывающие «кислород» нищим. Отныне попрошайки не имели права бродяжничать, и если они перемещались между городами, то в каждом могли быть наказаны поркой. Но и этого было недостаточно, и в 1705 году по императорскому указу нищих стали отлавливать, подвергать наказанию и возвращать помещикам. Последним доставались и заработанные нищенствующим деньги. Либо увозить нищих в монастыри и приюты. Эти обязанности были возложены на Монастырский приказ.

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