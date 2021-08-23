Почему Ленина подозревали в работе на царскую охранку

Ещё в 1920-е годы аналогичный слух был пущен про Сталина. Он не имеет документальных подтверждений, но время от времени до сих пор воспроизводится как якобы «достоверный факт». Про Ленина казалось абсурдным такое говорить. Однако некоторые радикальные революционеры оказывались, на поверку, полицейскими провокаторами. Ещё до революции, в 1909 году, русское общество было потрясено разоблачением руководителя террористической организации партии эсеров, Евгения Азефа, который оказался агентом Охранного отделения. А ведь Ленин даже не устраивал террористических актов. Он вёл только идеологическую и организационную работу. Посмотрим, как он её вёл.

Возможно, тут было что-то ещё.По возвращении из ссылки Ленину было запрещено проживать в обеих столицах и в университетских городах. Он неоднократно нарушает этот запрет. В конце концов, в мае 1900 года его арестовывают в Петербурге. При нём находят крупную сумму денег – 1400 рублей, годовое жалованье чиновника средней руки. Это было пожертвование сочувствующих богачей на революционную социал-демократическую партию. Ленин не колеблясь называет это гонораром за публикации. Полиция, сначала отобрав у Ленина паспорт и деньги, через несколько дней возвращает то и другое! А в июле Ленин беспрепятственно отбывает в эмиграцию.

В 1900 году, по отбытии трёхлетней ссылки в Сибири, Ленину было позволено выехать за границу по собственному паспорту. Ещё в 1897 году Ленин (точнее, Владимир Ульянов; псевдонимом, приобретшим всемирную известность, он стал подписываться только в 1901 году) добился для себя весьма льготных условий ссылки. В отличие от большинства его арестованных товарищей, он отправился на юг Енисейской губернии, в местность с неплохим климатом. Обычно считают, что за него изрядно похлопотала его мать, имевшая обширные связи в Петербурге.

За границей Ленин начал деятельность по сколачиванию российской социал-демократической «рабочей» партии. О создании этой партии было объявлено ещё в 1898 году, но весь состав организаторов был тогда же арестован. Очевидно, что в эмиграции РСДРП была бы создана и без Ленина. Но взяв инициативу этого дела в свои руки, Ленин придал партийному строительству определённые черты. В 1903 году пять десятков социал-демократов (в основном эмигрантов) собрались на 2-й съезд партии сначала в Брюсселе, затем в Лондоне, где объявили о воссоздании РСДРП. Уже на съезде произошёл раскол партии на большевиков и меньшевиков. «Единственно, кто мог поздравить себя с результатами работы 2-го съезда, – пишет английский историк Адам Улам, не вкладывая в свои слова, впрочем, никакого скрытого смысла, – так это царская полиция, агенты которой подробно информировали начальство обо всём происходящем на съезде. Надо же, позволить большинству делегатов выехать за границу для участия в работе съезда и в результате получить партию, расколовшуюся на две части. Редкая удача!»

Раскол по сути парализовал действия социал-демократической партии до начала революции 1905 года. Революция застала врасплох самих революционеров. Ленин не спешил организовывать работу местных комитетов. Он с большим запозданием откликнулся на события, предпочитая заниматься сколачиванием вокруг себя группы приверженцев, «укреплением партийных рядов». Тем временем, наибольшую популярность в рабочей среде получили эсеры, а также такие деятели, как поп Георгий Гапон. К слову, Ильич поддержал Гапона, когда тот, сбежав после событий «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года за границу, начал искать контакта с революционными партиями. На конференции большевиков в апреле 1905 года Ленин назвал Гапона «товарищем». Услышав ироничные выкрики: «Когда это он успел вступить в партию?», Ленин заверил, что Гапон произвёл на него впечатление человека, «полностью посвятившего себя революции». Как известно, Гапон был двойным агентом и работал на царскую охранку.

Другим протеже Ленина был Роман Малиновский, избранный с его помощью в ЦК самостоятельной партии большевиков на её учредительной конференции в 1912 году. Малиновский стал главой думской фракции социал-демократов и произносил зажигательные провокационные речи. С его помощью в 1913 году полиция разоблачила Русское бюро ЦК РСДРП, арестовав Свердлова, Сталина и других деятелей партии. В 1914 году Малиновский сложил депутатский мандат, с началом войны пошёл в армию и попал в плен. Несмотря на свою антивоенную позицию, Ленин поддерживал с ним переписку, а потом инсценировал слух о смерти Малиновского.

И в дальнейшем Ленин отметился защитой и поддержкой таких людей, которые оказывались полицейскими шпиками в социал-демократической партии. Так, в 1908-1916 гг. большим его доверием пользовался член Заграничного бюро ЦК РСДРП Яков Житомирский. После Февральской революции он был разоблачён как провокатор на основании открытых документов Департамента полиции.

Изложенное следует рассматривать не как версию, а как пример того, к каким выводам можно прийти, если пытаться найти причину событий по принципу «кому выгодно». Очевидно, что деятельность Ленина в российской социал-демократии до Февральской революции, принося пользу самому Ленину, одновременно приносила пользу и самодержавию. Социал-демократия перед Февралём 1917 года была слаба и раздроблена. Правда, это не спасло монархию от крушения, устроенного другими людьми.

Внося своей непримиримостью дух вражды в социал-демократическую партию, Ленин, по сути, парализовал её действия, внося в неё один раскол за другим. Перед Февральской революцией главные лидеры большевиков сидели в тюрьмах и ссылках, а Ленин за границей настраивал соратников на то, что свержения самодержавия они в своей жизни не увидят. Падение монархии произошло без участия партии Ленина. Конечно, как и все подобные деятели, Ленин не мог не быть двойным агентом. После отречения Николая II он стал преследовать уже только свои интересы. Захват безраздельной власти был, пожалуй, самым надёжным способом избежать в будущем разоблачения.

Как выясняется по документам, полиция была всегда хорошо осведомлена о местах пребывания Ленина, несмотря на то, что он постоянно менял адреса, пароли и явки. В 1905-1907 гг., когда он жил в России и в Финляндии и был в пределах досягаемости для царской полиции, он ни разу не был схвачен. «Его способность избегать ареста так и осталась загадкой природы», – отмечает Улам. Может сложиться впечатление, что его конспирация была только отводом глаз для соратников, чтобы избавиться от их возможных подозрений. Методы Ленина дискредитировали партию. Поздно примкнув к революции 1905 года, Ленин тут же заявил себя сторонником самых экстремистских методов, подставлявших партийные кадры под удары царских властей.

Ярослав Бутаков

Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-lenina-podozrevali-v-rabote...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича ! Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей.

Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб и генетически неполноценный изувер покоился в Мавзолее с такими почестями! Заслуживают внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

Русская православная церковь всегда однозначно выступала и выступает за его захоронение, поскольку в соответствии с православными нормами тело умершего человека обязательно должно быть предано земле. Кроме того, его пребывание в культурно-историческом центре столицы представляет собой неестественную ситуацию. Вместе с тем нельзя сравнивать тело Ленина с мощами святых, тем более что мы говорим о восстановлении культурных православных ценностей и возвращении к русским традициям.

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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