Не только любовь или страсть: 8 признаков здоровых отношений

Вероятно, вам уже не раз приходилось слышать утверждение, что отношения — это тяжёлый труд. И правда, счастливые союзы не складываются по воле случая. Чаще всего за этим стоит непрерывная работа над собой, ведь у каждого из нас есть свои недостатки.

Для того, чтобы поддерживать гармонию в отношениях со своим партнёром, одной страсти недостаточно. Сегодня мы расскажем вам, какие 8 признаков отличают счастливые пары.

1. Доверие

В здоровых отношениях партнёры всецело доверяют друг другу. Они уверены в честности и преданности своего возлюбленного и не дают беспочвенной ревности и подозрениям внести разлад в свой союз.

2. Развитие

Все люди с возрастом меняются. Не ждите, что партнёр, очаровавший вас на первой встрече, останется таким до конца своих дней. У вас есть два выхода: сопротивляться переменам или принять их. Счастливые пары поддерживают новые хобби, карьерные достижения и планы, которые появляются у возлюбленного. Если какие-то решения партнёра вызывают у вас сомнения, обсудите это с ним и попытайтесь преодолеть трудности. Для гармоничных взаимоотношений крайне важно вместе меняться и развиваться.

3. Позитивный настрой

Если в какой-то момент вы столкнулись с проблемой в отношениях, не сгущайте краски и не предполагайте самое худшее.

4. Забота

Незначительная ошибка партнёра — ещё не повод считать, что он сделал это намеренно и вообще думает лишь о себе, а ваши чувства его совершенно не заботят. Все мы иногда оступаемся, научитесь понимать и прощать свою вторую половинку.

Разумеется, всем нам стоит прислушиваться к своему сердцу и чувствам, но, если вы будете ставить свои потребности выше нужд партнёра, ни к чему хорошему это не приведёт. Постарайтесь время от времени идти возлюбленному на уступки и дарить так называемые “эмоциональные подарки”. Например, согласитесь поужинать в компании его друзей или позвольте выбрать фильм для похода в кино.

5. Партнёрство, а не соперничество

В некоторых жизненных аспектах — например, в работе — дух соперничества может пойти людям только на пользу, однако в романтических отношениях конкуренции не место. Наслаждайтесь обществом друг друга и не пытайтесь превзойти своего партнёра. Соревновательный дух лучше оставить для других областей жизни.

6. Уважение

Счастливые пары даже самые важные, неприятные или пикантные темы обсуждают с уважением друг к другу. Конечно, каждого из нас могут захлестнуть эмоции, заставляя ожесточённо спорить со своим партнёром и даже повышать голос. Однако никогда не опускайтесь до оскорблений и перехода на личности.

7. Ответственность

При возникновении проблемы в отношениях постарайтесь в первую очередь задуматься, нет ли в этом вашей вины. Например, если в какой-то момент вы с партнёром стали испытывать финансовые трудности, спросите себя, а не тратили ли вы слишком много средств в последнее время? В здоровых отношениях, прежде чем выискивать изъяны у своего возлюбленного, люди обращают внимание на собственное поведение.

8. Тонус

Влюбиться до беспамятства легко, сохранить любовь — гораздо сложнее. Строить долгосрочные отношения всегда непросто, приготовьтесь, что на пути вас будут подстерегать множество испытаний. Чтобы чувства не исчерпали себя в первые же годы совместной жизни, постарайтесь держать их в тонусе и подпитывать новыми впечатлениями.

Если большая часть из перечисленных пунктов характерна для вашей пары, примите наши поздравления: вам посчастливилось построить гармоничные и здоровые отношения. Если нет, это повод задуматься и привнести определённые изменения в ваш союз.

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