Яйцо: необычные факты о самом массовом продукте на планете

Куриное яйцо - продукт супер-массовый. Курицы в одном только Китае в день откладывают до полумиллиарда яиц. Как давно куриное яйцо вошло в рацион? Чем оно полезно?

Первым было яйцо

Вопрос о происхождении домашних кур не вызывает у ученых дискуссий. То, что они произошли от диких банкивских кур (Gallus bankiva) не подвергается сомнениям. Не спорят биологи и о других предках этого животного – таких, как серая джунглевая курица, цейлонская джунглевая курица и зелёная джунглевая курица. Более того, успехи генетиков позволяют оценить время одомашнивания этой птицы. Анализ показывает, что митохондриальная курица, являющаяся общим предком всего куриного поголовья, появилась около 3500 лет до нашей эры в Азии. В принципе это не противоречит другим попыткам одомашнивания в более древнее время, о которых пишет исследователь Докинз Ричард.

Фактически это означает, что в процессе многовекового обитания рядом с человеком в этой птице происходили адаптивные генетические изменения. В итоге наступил момент, когда из яйца дикой курицы, имеющей признаки Gallus bankiva, вылупился цыпленок уже с признаками Gallus gallus (домашней курицы). Таким образом, с формальной точки зрения, если говорить именно о домашней курице, вначале всё-таки было яйцо.

Самый массовый продукт

С тех пор прошло более пяти тысяч лет, и куриное яйцо стало самым массовым продуктом на Земле. Когда статистические службы Китая в 2011 году подсчитали количество произведенных в Поднебесной яиц, они схватились за голову. В отчетных таблицах просто не было места для такого количества цифр. Дело в том, что китайские курицы снесли за год 160000000000 яиц, или примерно по полмиллиарда в день.

E1001

Люди по достоинству оценили куриное яйцо. Оно стало ингредиентом великого множества блюд. Едят его даже сырым, не говоря о различных омлетах и яичных пирогах. В курином яйце содержится холин - гидроксид 2-оксиэтилтриметиламмония, который крайне важен для клеточного деления в человеческом организме. Холин также полезен для памяти. Из него синтезируется ацетилхолин, более известный как нейромедиатор-передатчик нервного импульса. Холин, который выделяют из куриного яйца, можно встретить в составе пищевых продуктов в виде добавки E1001.

«Не стоит выеденного яйца»

Хотя говорят, что выеденное яйцо ничего не стоит, в реальности это не так. Яичная скорлупа в промышленном масштабе используется при изготовлении удобрений. Даже в домашних условиях перемолотую скорлупу используют как источник кальция, точно так как, например, известный «Кальций-Д3 Никомед».

Яйцо от молодой и старой курицы

Двойной желток бывает только в яйцах от молодой курицы. В целом вероятность встретить такое яйцо не превышает один к тысяче, что и стало причиной самых разных народных толкований и примет. Мол, незамужней женщине вскорости встретится жених, а беременная обязательно родит двойню. Старые курицы, как правило, несут более крупные яйца.

Дневная ценность

Одно среднее вареное яйцо (58 г) обеспечивает человека примерно 12% витамина D от уровня суточной нормы, на четверть удовлетворяет потребность организма в холине и «награждает» 70 % холестерина. Интересно, что во время варки в яйце меняется жирность и уровень холестерина. Они увеличиваются на 2 и 1% соответственно, повышая тем самым калорийность на 77 калорий по сравнению с сырым продуктом.

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А вы знали об этом?

Для многих послов причиной для возмущения и пересудов стало то, что русский царь делал после того, как они почтительно прикладывались губами к его руке. По их словам, привлекающие внимание умывальник был совсем неуместными предметом при аудиенции с русскими царями, поскольку его использовали для того, чтобы вымыть руки после того, как иностранные послы приложатся к деснице, выражая своё почтение. Такой поступок иностранцам казался возмутительным: неужели русский царь настолько брезгует ими, что даже моет руки после приветствия?

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43102430276)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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