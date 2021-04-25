Как генерал Деникин предлагал президенту США уничтожить СССР

Белый генерал, Антон Иванович Деникин, во время Великой Отечественной войны отказался сотрудничать с нацистами и даже материально помогал Красной Армии. Однако врагом советской власти военачальник быть не перестал. В 1946 году Деникин написал письмо президенту США Гарри Трумэну, в котором поделился соображениями, как можно победить СССР.

«Никаких кредитов!»

Деникин начал с сентенций, весьма созвучных мировоззрению Трумэна. По мнению белого генерала, Советский Союз не отказался от планов по распространению коммунизма во всем мире, а попытки «умиротворения» Сталина будут настолько же бесплодны, как в свое время аналогичные дипломатические меры по отношению к Гитлеру. Инструментами «большевизации мира» со стороны Кремля Деникин считал локальные войны, забастовки и беспорядки, распространение красной пропаганды.

Перед лицом этой угрозы бывший главнокомандующий Вооруженными силами юга России советовал «англоговорящим странам» действовать сообща и не выделять СССР никаких кредитов. Белый генерал утверждал, что любые полученные от западных демократий деньги Сталин потратит на «пушки, самолеты и атомные бомбы». Деникин подчеркивал, что советский вождь не хочет Третьей мировой войны, во всяком случае, до тех пор, пока расшатанные внутренними неурядицами страны мира не станут «легкой добычей». Деникин полагал, что как только большевистский режим получит атомную бомбу, то сразу же нападет на Запад, чего в действительности не произошло.

Оккупация без расчленения

Выразив поддержку антисоветским устремлениям Трумэна, Деникин в то же время предостерег его от повторения ключевой ошибки, совершенной Гитлером. По словам белого генерала, фюрер просчитался, начав борьбу не против большевизма, а против самой России.

«Следует различать Советскую власть и русский народ, палачей и жертв», — подчеркивал Деникин, напоминая американскому президенту о «страшной нищете» русских, в которую ввергли их красные правители. Военачальник объяснял, что если русские увидят попытки расчленить их страну и отделить от нее национальные окраины, то они воспримут американцев как врагов своего Отечества.

«Пока война развертывалась под знаменем интернационализма, результаты в виде бесславной финской кампании и катастрофы Красной Армии на пути к Москве были налицо. Но когда впоследствии война превратилась в смертельную борьбу за защиту Отечества, результатом стало поражение Германии», — напомнил Деникин о недавних событиях.

Войну Запада с патриотически настроенными русскими солдатами белый генерал считал безнадежным делом ввиду «огромной потенциальной силы России и неуязвимости ее бесконечных пространств». Деникин утверждал, что если западные демократии при начале войны торжественно провозгласят нерушимость границ России, то советская власть может быть сметена народным восстанием или государственным переворотом. Последний вариант смены правительства в Москве автор письма считал наиболее предпочтительным.

В случае оккупации России Деникин советовал Трумэну немедленно создать русское самоуправление с приглашением в него эмигрантов. При этом генерал настаивал на недопустимости участия в управлении Россией ее соседями. Особенно серьезную угрозу Деникин видел в претензиях Польши, с которыми русские, по его мнению, никогда не согласятся. Генерал отстаивал в послании идеалы «единой и неделимой России», которых придерживались белые во время Гражданской войны.

Часть историков считает, что под влиянием письма Антона Деникина Гарри Трумэн отказался от планов нанесения ядерного удара по Советскому Союзу. В то же время последующая практика деятельности западных спецслужб показала, что они не следовали советам Деникина. Запад поддерживал не только русское антисоветское движение, но и национальный сепаратизм в республиках. В конечном счете эта политика привела к распаду СССР. Многие жители России, даже антикоммунистически настроенные, восприняли данное событие как утрату исторических территорий, в которой виноват именно Запад.

Тимур Сагдиев

Источник : https://russian7.ru/post/kak-general-denikin-predlagal-prezi...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве не гениальны и злободневны слова, сказанные генералом Деникиным "Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение!".А ведь Деникин прав, поскольку ,если бы Гитлер не повел себя так жестоко и варварски с населением России, то еще неизвестно, во что бы превратился бы массовый коллаборационизм советских людей в начале войны?

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, прозванный "сталинским мясником" , будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

А может напомнить забывчивым сталинистам постыдные события,когда 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Или они забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру?Любопытно, а знают ли господа сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков?

Заслуживают также внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д..Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве ,например, чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола?

Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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