Вот почему 12-летняя Вера Мамонтова не желала позировать Валентину Серову, который отказался заканчивать портрет Николая II

Выдающийся художник-реалист Валентин Серов отличался невероятной требовательностью не только к себе, но и к своим моделям. Его стремление к самосовершенствованию на протяжении всей жизни делало живописца непохожим на многих живших с ним в одно время художников. Но не только этим он отличался от своих коллег, а непростым, можно сказать, уникальным характером.

Многие окружающие его люди не могли понять, отчего художник Серов, минуту назад весело шутивший, очаровывая всех своими манерами, вдруг замыкался и становился хмурым, молчаливым и неприступным. «Другой» Серов пугал всех свой сдержанностью, одержимостью работой, и какой-то абсолютной правдивостью. Предлагаю вспомнить некоторые интересные моменты из жизни этого необычного человека.

Портрет Коровина. Серов

Серов дружил с Коровиным и восхищался Врубелем

Талант Врубеля невероятно восхищал Серова, который всегда поражался умению своего коллеги создавать шедевры очень быстро.

"Пётр I". Серов

Известно, что Серов с Коровиным были такими друзьями, что Савва Мамонтов, шутя, называл их – Серовин. Как-то раз друзья выполняли заказ для одной из церквей – они должны были написать картину «Хождение по водам». Серов взялся писать Христа, а Коровин – пейзаж.

По какой-то таинственной причине у них никак не получался эскиз, который они безуспешно пытались создать несколько дней подряд. По счастливой случайности, рядом работал Врубель, которому надоело смотреть на их мучения – ему понадобилось всего несколько минут, чтобы создать потрясающий эскиз. Друзья были потрясены до глубины души, не зная как благодарить этого стремительного гения, который просто вернулся к своей работе.

"Девочка с персиками". Серов

Как создавалась «Девочка с персиками»

Вера Мамонтова – 12-летняя дочь прославленного мецената Саввы Мамонтова – была не в восторге, когда Валентин Серов обратился к ней с просьбой попозировать ему для создания картины. Всё дело в том, что девочка прекрасно знала о том, как медленно Серов работает – об этом все вокруг говорили и она, естественно, не желала сидеть целыми днями в душной комнате за столом с персиками, когда её друзья вовсю наслаждаются летней порой в деревне.

"Девушка освещённая солнцем". Серов

Серов её очень долго упрашивал, Вера никак не соглашалась, но когда он предложил её катать на лошадях после каждого сеанса, девочка согласилась позировать.

"Летом". Портрет Ольги Серовой. 1895

Позже живописец признавался в том, что очень признателен девочке, благодаря терпению которой ему удалось полностью воплотить свой замысел. Ему очень хотелось передать особую свежесть, которую можно увидеть на картинах старых мастеров.

Последний российский император и выдающийся художник

Почему портрет императора остался незаконченным…

Этот портрет императора Серов решил написать в дополнение к тем, которые он уже создал. Работа продвигалась непросто, художник даже пытался в один момент отказаться от мысли написать этот портрет – извинился перед царём, сообщив ему, что ничего не получится… Император сел за стол и тут художник увидел перед собой обычного человека, в котором трудно было узнать царственную особу. Именно таким он и пожелал запечатлеть царя на полотне.

Незаконченный портрет Николая II 1900 год

На удивление легко и быстро он изобразил государя, но вошедшей в комнату Александре Фёдоровне далеко не всё понравилось в этом незаконченном изображении, и она решила указать художнику на эти недостатки.

Похищение Европы. Серов

Серов её внимательно выслушал и, протянув палитру, предложил закончить портрет. Такое себе позволить в этом помещении не мог никто, но художник в таких ситуациях сдержать себя не мог – он не выносил, когда кто-то ему пытался указывать на недостатки – и ему было всё равно, кто перед ним был в этот момент.

Супруга Николая II поспешно покинула помещение, царь бросился за ней, когда он вернулся, живописец собрал свои вещи и, откланявшись, ушёл.

Автопортрет художника

После этого происшествия царь пытался разными путями упросить художника закончить портрет, однако Серов ни за что не соглашался, пришедшему к нему с просьбой Дягилеву, он ответил, что никогда больше там не появится.

Несмотря на сложный характер этого непростого человека, всегда стремившегося к гармоничной красоте, сегодня можно сказать с уверенностью, Валентин Серов был величайшим мастером портрета в истории нашей живописи.

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