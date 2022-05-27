Что русы делали в Испании?

Казалось бы, где русы, а где Испания! Совсем разные края, мало чем связанные друг с другом. Тем более, если речь идет о девятом веке.

Однако историки твердо уверены, что никакой ошибки тут нет - русы действительно были в Испании. Об этом есть четкие сообщения у арабских авторов Аль-Масуди, Аль-Якуби, Аль-Бакри, Ибн-Хаукаля. Каждый из них рассказывает о том, как русы отправились в набег на Пиренейский полуостров.

Вот, например, что пишет Ибн-Хаукаль:

"Иногда заходят в некоторые области ал-Андалуса корабли русов, тюрков-печенегов и всяких народов из числа славян и булгар, бесчинствуют в ее областях, но часто и уходят, потерпев неудачу..."

Ибн-Хаукаль дает общий фон. А из других источников историки собрали более конкретную картину того, что происходило.

В 844 году происходит нападение русов на Кордовский халифат. Они приплыли на кораблях, высадились у Лиссабона, пожгли окрестности. потом захватили Кадис. Дальше они поднялись по Гвадалквивиру и взяли Севилью.

В общем, бесчинствовали знатно.

В Севилье русы планировали обосноваться надолго, превратив город в свой плацдарм на Пиренейском полуострове. Однако кордовский эмир Абд ар-Рахман II правильно оценил угрозу и собрал все силы для противостояния русам. Он сумел разгромить их лагерь, сжег 30 кораблей, остальные ушли. Из этого мы можем сделать вывод, что изначальная флотилия у русов была очень внушительная. У Аль-Маккари звучит оценка в 80 кораблей.

Было и второе нападение, оно произошло в 912 году. О нем известно меньше. Историк Аль-Масуди рассказывает, что войско было совместное - русско-хазарское. И предполагает, что русы здесь выступали в качестве наемников у хазар.

Впрочем, относительно этого похода есть крупные сомнения в том, что дело происходило именно в Испании. Сказано, что русы напали на Андалус, но подробности указывают на Малую Азию - территорию современной Турции. Вполне возможно, что имелась в виду Анатолия (Anadolu по-тюркски).

Но как бы то ни было, как миниму один поход в Испанию русы совершили.

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А вы знали об этом?

Интересно, что испанские инквизиторы, поощрявшие истребление индейских племен, осуждали работорговлю как нечто не согласующееся с католическим вероучением, чего не скажешь о безбожных англичан.Обогнув африканский континент, Дрейк вернулся в Англию, совершив кругосветное путешествие и, кстати, доставил на родину огромное количество ценностей. По всей видимости, оно в разы превышало бюджет государства, а тем, кто инвестировал в это путешествие, все предприятие принесло более 4000 процентов прибыли.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43286601957)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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