Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

Мы считаем, что в женщинах прекрасно всё! Но некоторые части — особенно!
Долгое время попы были незаслуженно помещены в арьергард женской красоты (и нам совсем не стыдно за этот каламбур), а балом правила грудь. Случилось это во многом благодаря достижениям пластической хирургии. Но сейчас попы снова в лидерах.
И народ знает своих героинь в лицо. И не только! Благодаря популярности инстаграм-аккаунтов Ким Кардашьян и Ники Минаж, неустанно воспевающих оду этой части своего тела, попа отвоевала заслуженное сердце в сердцах простых людей.И в этом нет ничего удивительного. Еще до расцвета моды на фитнес и моделей-анорексичек эта выдающаяся часть женского тела была в большом почете.
Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую сексуальную и желательную попу из семи ниже выбранных красавиц .
Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится попочка неизвестной девушки на фото выше и Бейонсе, а абсолютно не нравится «знаменитая» попочка Ким Кардашьян, которой ,кстати, я посвятил целую статью на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43505192222/).
И так – начинаем выбирать самую сексуальную попу всех времен !
1. Бейонсе
Бейонсе с гордостью носит титул не только «королевы RnB», но и Bootilicous, что можно перевести как «потрясающая» попа.
2. Ники Минаж
3. Ким Кардашьян
Именно благодаря ей пышные женские формы сейчас переживают эпоху ренессанса. Как не парадоксально, но вот эта ,на мой взгляд, безобразная попа Кардашьян является самой дорогой в мире !
4. Дженнифер Лопес
Джей Ло пропагандировала пышные формы еще в 1990-х и продолжает делать это по сей день.
5. Сальма Хайек
Своим появлением в роли стриптизерши в «От заката до рассвета» в 1996 году Сальма Хайек навеки обеспечила себе место в пантеоне обладательниц самых роскошных форм.
6. Бетти Пейдж
В 1950-е Бетти Пейдж, «королева пин-апа» и обладательница пышных форм, была едва ли не популярнее Мэрилин Монро, связь с которой ей, кстати говоря, неоднократно приписывали.
7. Ракель Уэлч
Секс-символ Ракель Уэлч в свое время носила титул «Самая желанная женщина 1970-х». И хотя она мечтала о серьезных драматических ролях, время от времени соглашалась сняться в роли сексапильной красотки.
Использован материал и снимки : https://www.maximonline.ru/devushki/best-butts-id159967/
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