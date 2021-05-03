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Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

Мы считаем, что в женщинах прекрасно всё! Но некоторые части — особенно!

Долгое время попы были незаслуженно помещены в арьергард женской красоты (и нам совсем не стыдно за этот каламбур), а балом правила грудь. Случилось это во многом благодаря достижениям пластической хирургии. Но сейчас попы снова в лидерах.                                                                                                                       Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

И народ знает своих героинь в лицо. И не только! Благодаря популярности инстаграм-аккаунтов Ким Кардашьян и Ники Минаж, неустанно воспевающих оду этой части своего тела, попа отвоевала заслуженное сердце в сердцах простых людей.И в этом нет ничего удивительного. Еще до расцвета моды на фитнес и моделей-анорексичек эта выдающаяся часть женского тела была в большом почете.

Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую сексуальную и желательную попу  из  семи ниже выбранных красавиц .

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится попочка неизвестной девушки на фото выше и  Бейонсе, а  абсолютно не нравится «знаменитая» попочка Ким Кардашьян, которой ,кстати, я посвятил целую статью на моем сайте (https://otari.mirtesen.

ru/blog/43505192222/)

И так –  начинаем выбирать  самую сексуальную попу всех времен !

1. Бейонсе

Бейонсе с гордостью носит титул не только «королевы RnB», но и Bootilicous, что можно перевести как «потрясающая» попа.

Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

 

2. Ники Минаж

Чья сексуальная попа всех милее и краше ?Клип Ники Минаж «Анаконда» можно смело назвать гимном попы. Особая его прелесть в том, что его можно смотреть даже без звука. Собственно, так мы и рекомендуем тебе поступить!
Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

3. Ким Кардашьян

Именно благодаря ей пышные женские формы сейчас переживают эпоху ренессанса. Как не парадоксально, но вот эта ,на мой взгляд, безобразная попа Кардашьян является самой дорогой в мире !

Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

4. Дженнифер Лопес

Джей Ло пропагандировала пышные формы еще в 1990-х и продолжает делать это по сей день.

Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

5. Сальма Хайек

Своим появлением в роли стриптизерши в «От заката до рассвета» в 1996 году Сальма Хайек навеки обеспечила себе место в пантеоне обладательниц самых роскошных форм.

Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

6. Бетти Пейдж

В 1950-е Бетти Пейдж, «королева пин-апа» и обладательница пышных форм, была едва ли не популярнее Мэрилин Монро, связь с которой ей, кстати говоря, неоднократно приписывали.

Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

 

7. Ракель Уэлч

Секс-символ Ракель Уэлч в свое время носила титул «Самая желанная женщина 1970-х». И хотя она мечтала о серьезных драматических ролях, время от времени соглашалась сняться в роли сексапильной красотки.

Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

Использован материал и снимки : https://www.maximonline.ru/devushki/best-butts-id159967/

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