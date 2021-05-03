Чья сексуальная попа всех милее и краше ?

Долгое время попы были незаслуженно помещены в арьергард женской красоты (и нам совсем не стыдно за этот каламбур), а балом правила грудь. Случилось это во многом благодаря достижениям пластической хирургии. Но сейчас попы снова в лидерах.

И народ знает своих героинь в лицо. И не только! Благодаря популярности инстаграм-аккаунтов Ким Кардашьян и Ники Минаж, неустанно воспевающих оду этой части своего тела, попа отвоевала заслуженное сердце в сердцах простых людей.И в этом нет ничего удивительного. Еще до расцвета моды на фитнес и моделей-анорексичек эта выдающаяся часть женского тела была в большом почете.

Друзья,конечно, о вкусах не спорят, однако хотелось бы вместе с вами выбрать самую сексуальную и желательную попу из семи ниже выбранных красавиц .

Не скрою, что лично мне ,например, больше всех нравится попочка неизвестной девушки на фото выше и Бейонсе, а абсолютно не нравится «знаменитая» попочка Ким Кардашьян, которой ,кстати, я посвятил целую статью на моем сайте (https://otari.mirtesen. ru/blog/43505192222/).

И так – начинаем выбирать самую сексуальную попу всех времен !

1. Бейонсе

Бейонсе с гордостью носит титул не только «королевы RnB», но и Bootilicous, что можно перевести как «потрясающая» попа.

2. Ники Минаж