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Почему вес драгоценных камней измеряют «каратами»?

Почему вес драгоценных камней измеряют «каратами»?

Вы наверняка слышали, как вес алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов или жемчужин почему-то называют не в граммах или миллиграммах, а в каких-то "каратах". Более того, в "каратах" измеряют не только вес, но и размер! Давайте разберемся как такое возможно и из-за чего возникает подобная путаница.

Само слово "кара́т" появилось в русском языке от итальянского "carato", которое, в свою очередь произошло от греческого "ϰεράτιον". Именно так в Греции называли стручок рожкового дерева. Но при чём здесь дерево?! Всё дело в том, что плоды стручкового дерева в большинстве своём имеют поразительно одинаковые по весу и размеру семена. Если отбраковать явно дефектные и непохожие на остальных семена, мы получим набор маленьких "гирек" массой примерно 0.2 грамма (или 200мг) каждая. Причём вес и размер у них будут очень схожи даже для растений, произрастающих в сотнях километров друг от друга!

Именно постоянство массы и размера семян рожкового дерева и сделало его универсальной мерой веса для мелких объектов ещё в те времена, когда точных весов не существовало. А мелкими объектами, масса которых очень важна, в древности были драгоценности, поэтому даже в наше время их вес продолжают традиционно измерять каратами.

Всемирное признание такой единицы измерения ювелирных камней произошло в 1907 году на всемирной конференции мер и весов в Париже. До этого применялись английский (~205мг) и канонический арабский (~223мг) караты.

Существуют специальные таблицы соответствия массы и размера "карата", что позволяет ювелирам использовать именно эту меру для описания ценности драгоценного камня. В любом случае, кого волнует, что алмаз на 0.1г больше или меньше эталонного веса? Главное, что он выглядит больше!

Источник : https://faktodrom.com/view/360

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