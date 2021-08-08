«Проклятая страсть»: почему Лев Толстой просил помощи у Некрасова и Тургенева

Пусть тот, кто в молодые годы не чудил, первым бросит камень в Льва Толстого. Молодой граф успел покуролесить вволю и даже просил помощи у таких именитых друзей как Николай Некрасов и Иван Тургенев. Что такого наворотил будущий великий писатель?

Ген картежника

Сам Толстой списывал страсть к игре отчасти на тщеславие (слишком уж хотелось зарекомендовать себя удачливым игроком), а отчасти – на особенные ощущения азарта, которые человек испытывает за карточным столом. Однако «спасибо» писатель мог сказать наследственности: его двоюродный дядя Федор Иванович был известен по всей Москве как отчаянный авантюрист и неутомимый картежник. После отставки из армии Толстой-Американец (такое прозвище он получил за бесконечные авантюры) сделал карточную игру частью дохода – дядя играл не всегда честно, а потому частенько выигрывал. Чего не скажешь о племяннике – ничего не смысливший в картах Лев Николаевич почти всегда проигрывал.

Я себе гадок...

Толстой впервые пристрастился к карточной игре зимой 1849 года. Играл он с огромным азартом, но не имел таланта к игре, не обдумывал ходы, а потому спускал и свои, и чужие деньги. В конце декабря 1850 г. в дневнике, который писатель вел на протяжении всей жизни, он установил правило – «в карты играть только в крайних случаях», и исправно придерживался «установки» лишь до 13 июня, когда не удержался от приглашения офицеров своего полка и проиграл 200 рублей собственных денег, 150 рублей «Николенькиных» (старший брат) и 500 рублей в долг. Всю зиму 1855 Толстой провел за карточным столом, пытаясь отыграться, но проиграл еще больше – 2000 серебром. Поговаривали, что граф за бесценок отдает породистых рысаков и уже «спустил Малую Воротынку за 18 тысяч, а Ягодную – за 5,7» (Малая Воротынка и Ягодная – деревни, которые достались Льву Николаевичу после раздела наследства).

Летом 1857 проиграл в Баден-Бадене на рулетке за 5 дней 3 тысячи франков и обратился с просьбой выслать деньги к Некрасову и Тургеневу. В феврале 1862 года у Толстого – новый карточный долг: с просьбой выслать тысячу серебром он пишет издателю Каткову. Обещает за этот аванс написать «роман из горской жизни». Позже Толстой признавался, что именно этот проигрыш мотивировал его завершить написанный до половины роман «Казаки», который «пролежал бы вечно» и пошел бы «на оклейку окон».

Свои или чужие?

Очередной крупный проигрыш ускорил отбытие Льва Николаевича на Кавказ, куда его давно звал старший брат. И военная карьера Толстого сложилась более чем достойно: он проявил себя как храбрый офицер, участвовал во многих операциях против горцев на Кавказе и ряде сражений Крымской войны, был награжден орденом Св. Анны и несколькими медалями. Вот только удержаться от карточной игры и на войне Толстой не смог.

И действительно, один из карточных долгов сослуживцу Толстой оплатил 1500 рублями, отложенными на издание журнала «Военный листок». Издавать его Лев Николаевич задумал вместе с офицерами-артиллеристами своего полка, но идею зарубили. Император наложил вето на издание отдельного журнала, но разрешил печатать статьи в «Инвалиде». Научные сотрудники Дома-музея Ясная поляна уверяют: полторы тысячи рублей – это не собранные офицерами деньги, а те, что Толстой выручил за продажу одного из домов своей усадьбы.

Еще до отправления на Кавказ, старший брат Толстого, тот самый Николенька, посоветовал брату продать соседу Горохову трехэтажный дом, в котором родился Лев Николаевич. У писателя попросту не было средств на содержание дома, да и лишние деньги ему бы не повредили. В одном из писем старший брат пишет, что дом без ремонта через несколько лет превратится в «сувенир», то есть попросту сгниет. Вырученные за продажу (не всей усадьбы, а лишь одного здания) полторы тысячи серебром (примерно 5000 ассигнациями) для сохранности поместили в Приказ общественного призрения до тех пор, пока не возникнет необходимость «в экстренных хозяйственных расходах».

На реализацию идеи с выпуском журнала Толстой и затребовал выслать вырученные за дом деньги, а когда идея с «Военным листком» потерпела крах, Толстой потратил полторы тысячи на уплату карточного долга. Получается, что потратил Толстой все же свои деньги, хоть и заплатил за страсть к азартным играм продажей дома, в котором родился.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что когда Толстому было уже за восемьдесят, а его жене за шестьдесят, у него появился секретарь с многозначительной фамилией и выразительными семитскими чертами лица – Чертков, которому в сентябре 1909 года Толстой завещал все права на свои сочинения. И это все притом, что жена его, между прочим, не просто наследница, но и самый основной соучастник в многочисленных трудах писателя.

И после всех этих просто колоссальных трудов, на склоне лет ее поджидает удивительнейший сюрпризец – молоденький педераст, подменивший ее в постели убеленного сединами старца – «зеркала русской революции».Семейный кошмар достиг кульминации, когда жена обвинила графа в педерастии, в истерике грозя застрелить Черткова. И все это – на глазах взрослых детей…

Любопытно, что вся эта любовная семейная драма,связанная с гомосексуальностью великого писателя, позднее легла в основу произведения Толстого “Крейцерова соната”. Как не парадоксально, но именно педерастия писателя сделала Толстого знаменитым во всем мире! Дело в том, что хотя романы писателя были признаны выдающимися произведениями, но в течение десятилетий и «Война и мир», и «Анна Каренина», ни менее объемистые его повести и рассказы не находили обширного круга читателей вне России, и критики далеко не восхваляли их автора.

Только его «Крейцерова соната», появившаяся в 1889 г., доставила его имени мировую известность и только этот маленький рассказ тогда был переведен на языки всех цивилизованных народов, распространился в сотнях тысяч экземпляров и был прочитан с сильным душевным волнением миллионами людей. С этого момента общественное мнение на Западе отводит Толстому место в первом ряду современных писателей.

В повести поднимаются вопросы брака, семьи, отношения к женщине. Сложная природа человеческих чувств и взаимоотношений мужчины и женщины очень тонко передана писателем. По замыслу писателя в этом произведении муж убивает жену якобы из ревности, однако на самом деле причина убийства жены — ревность мужа к своему любовнику. Именно поэтому рассказ Толстого приводится во многих медицинских исследованиях по психопатологии — как яркий пример латентной, то есть скрытой, гомосексуальности.

Любопытно,что жена Толстого восприняла «Крейцерову сонату» с обидой и возмущением и написала повесть «Чья вина?», сын Толстого Лев Львович ответил на «Крейцерову сонату» «Прелюдией Шопена», в которой с раздражением опровергал отцовские идеи.

В этом отношении примечательна позиция историка Евгения Понасенкова, который как-то громогласно заявил: «Лев Толстой – это один из самых психически неуравновешенных персонажей русской литературы ». Он ненавидел все свои произведения, не было ни одного, которое бы он признавал не то, что талантливым, но просто удачным. Закончив «Войну и мир», он написал приятелю: какое счастье, что я никогда не буду писать подобной ахинеи...

Кроме того,Толстой, вопреки общепринятому мнению, не любил ни России, ни ее народа. Вот характерные признания графа, предназначенные отнюдь не для публики: “Противна Россия, просто ее не люблю”, — строка из “Дневника” от 6 августа 1857 года. В письме к своей двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой от 8 августа того же года он пишет: “В России скверно! Скверно! Скверно!

Любопытно также, что изучая наследие Пушкина , Толстой писал : " Пушкин был, как киргиз... Пушкиным все до сих пор восхищаются. А вдумайтесь только в отрывок из его "Евгения Онегина", помещенный во всех хрестоматиях для детей: "Зима. Крестьянин, торжествуя...". Что ни строфа, то бессмыслица! А, между тем, поэт, очевидно, много и долго работал над стихом. "Зима. Крестьянин, торжествуя...". Почему "торжествуя"? -- Быть может, едет в город купить себе соли или махорки. " Это писал великий Пушкин, несомненно, умный человек, писал потому, что был молод и, как киргиз, пел вместо того, чтобы говорить"!

Вообще, Лев Толстой был интересным и одновременно странным человеком. Например, как только он узнал, что его номинировали на Нобелевскую премию, он тут же написал послание финскому писателю Ярнефельту, прося того сказать шведам, чтобы ему не присуждали премию. Он был уверен, что деньги — воплощение зла, ему они абсолютно не нужны, для него было бы огромным затруднением ими распорядиться. К тому же, как ни странно, писателю понравилось получать сочувствие от множества людей, которые сожалели, что премия досталась не ему.

Во время военной службы на Кавказе Лев Толстой уступил простому солдату свою награду — Георгиевский крест. Его поступок объяснялся тем, что солдат был безродным и бедным, а наличие такой награды давало право на пожизненную пенсию в размере стандартного солдатского жалованья.Вообще же, Толстой стремился отдать все блага и жить бедной жизнью, а его жена сильно переживала за то, что их потомки останутся на улице и будут вести нищенское существование.

Одним из увлечений великого писателя было шитье сапог. Вместе с тем Лев Толстой был заядлым картежником, а также очень суеверной личностью. Кроме того, он страдал эпилептическими приступами,а когда его одолевали апатия и уныние, творческие спады у него длились по нескольку лет. Лев Толстой серьезно увлекался мистицизмом и частенько вслух общался с представителями мира иного.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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