6 загадок, которые наши бабушки щелкали как орехи

В это время года в этой полосе:

1. Заяц уже становится серым.

2. Утят у дикой утки еще не бывает.

3. Нет желудей на дубе.

4. На рябине не увидишь ягод.

5. Ландыши не цветут.

6. Не может быть никаких грибов, кроме сморчков, которые совсем не похожи на грибы, нарисованные здесь.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2535725091068840913/

А вы знали об этом?

Во время «Американской войны за независимость» храбрая Дебора Сэмпсон Ганнетт переоделась мужчиной, чтобы служить в «Континентальной армии». Она прослужила семнадцать месяцев, с честью сражалась наравне с мужчинами прежде чем ее гендерная принадлежность была раскрыта. Виной этому стала обычная лихорадка. После того, как тайну Сэмпсон донесли до ее командира, Дебора была с честью уволена. Вскоре женщина вышла замуж, но военное прошлое не отпускало ее. Дебора еще долго рассказывала о своем опыте военного времени в собственном лекционном туре.

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