В какие страны за последние 30 лет США несли "демократию" и что с ними стало

Америка постоянно, используя демократические лозунги, участвует в каких-то военных операциях в мире, вторгается на территорию других государств, преследуя свои корыстные интересы. Если взять всю историю существования страны, то там, наверное, можно насчитать несколько десятков случаев, когда солдаты США с оружием в руках приезжали, приплывали, прилетали защищать где-то демократию.

Мы возьмем в этой статье последние с 30 небольшим лет. Поверьте, событий хватит на хорошую статью.

«Буря в пустыне»

В 1990 году Америка приняла решение об участии её войск в освобождении Кувейта от влияния Ирака, которым руководил Саддам Хусейн. Американцы активно и очень эффективно использовали авиацию. Потери Ирака составили около 20 тыс. человек. Америка потеряла, если верить официальным данным, не более 300 человек. Штаты защищали демократию? Они устанавливали свое влияние в регионе. Дело было завершено уже в 21 веке.

«Возрождение надежды»

Это была миротворческая операция в Сомали в 1992 году. Ряд стран направил в государство своих бойцов. Не остались в стороне Штаты. Из Америки в африканское государство прибыло около 28 тыс. человек. Миссия была миротворческая, но каждое государство, по сути, действовало на свое усмотрение. Поэтому и здесь американцы, в первую очередь, реализовывали свои интересы.

«Обдуманная сила»

В 1992 году американцы приняли участие в противостоянии на территории Боснии. Югославия распадалась. Боснийцы и хорваты решили разобраться с Сербами. В конфликт, на основании резолюции ООН, вступили другие государства. Американцы не могли остаться в стороне. В том числе, благодаря им, довольно быстро наступил худой мир, который так же относительно быстро прекратился из-за новых конфликтов.

«Поддержка демократии»

В 1994 году американцы вторглись на территорию Гаити, чтобы свергнуть хунту и вернуть на законное место президента страны Жан-Бертрана Аристида. Там ничего глобального не происходило. Часто об этой американской операции забывают.

«Союзная сила»

Речь о войне в Югославии, где американцы должны были биться за установление доброго мира, но, как представляется, всё сильнее и сильнее разжигали войну. Никакого соблюдения прав человека. НАТОвцы, в том числе и американцы, защищали население Косово от геноцида. По факту, они реализовывали свои геополитические планы, направленные на установление мощного влияния в Восточной Европе. Россия тогда многое сделала, чтобы поддержать сербов. Но, пожалуй, РФ была слаба для того, чтобы реально и кардинально повлиять на ситуацию. Сербы, впрочем, помнят, кто им тогда помогал.

На этом штаты закончили войны в 20 веке. А в 21-м – начался новый виток. Американцы решили, что можно установить влияние на Ближнем Востоке.

Афганистан

Американцы вторглись в эту страну для борьбы с террористами. Благое намерение. По факту, это была война за влияние в регионе. Военная операция завершилась только в 2021 году. 20 лет Штаты пытались укрепиться в регионе. И чем всё завершилось? К власти пришла организация Талибан – запрещенная в Российской Федерации. И теперь радикалы правят в Афгане.

Либерия

В 2003 году туда пришли американские войска. Это была в чистом виде война за ресурсы. Американцы смогли поставить на пост президента своего человека, который, в благодарность, передал своим покровителям право добывать полезные ископаемые, в том числе и алмазы.

« Иракская свобода »

В 2003 году Колин Пауэлл в Совбезе ООН размахивал пробиркой с якобы спорами сибирской язвы. Это послужило основанием для вторжения в довольно благополучный Ирак, которым руководил С. Хусейн. Причины военной операции понятны: желание изменить расстановку сил на Ближнем Востоке, захват нефтяных месторождений, выкачивание дорогостоящих природных ресурсов.

Пакистан

В 2004 году произошло американское вторжение. Солдаты США воевали с талибами. Успехом операция не увенчалась. Талибан – организация, напомню, запрещенная в РФ, до сих пор существует.

Ливия

Та же самая история, что и с Ираком. В стране есть нефть, государством правил мудрый «диктатор» Каддафи. Поэтому американцы решили «навести порядок» в этом государстве.

Сирия

И еще одна «шаблонная» история на Ближнем Востоке. Началось всё в 2014 году. Здесь, правда, Российская Федерация вовремя приняла меры, чтобы американцы не смогли установить своего полного господства в стране.

Йемен

В стране в 2014 году началась гражданская война. Америка не осталась в стороне, выступив против мусульман.

В 2015-м штаты организовали военное вторжение в Камерун, началась вторая ливийская интервенция.

В украинский конфликт американцы прямо вмешиваться не стали. Это разумно.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

За 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия !

Безусловно,США – великая страна и многие её президенты прославили ее, но, к сожалению, были и такие, деятельность которых нанесла существенный ущерб её имиджу. Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну с ней. И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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