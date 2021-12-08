Как сказать «нет» и не испортить отношения

В выходные вы хотите поспать, но дети, которые вполне могут сами приготовить себе завтрак, требуют поскорее начать день. Муж хочет пригласить родственников, а вы мечтаете провести эти дни в тишине. Соседка не торопится уходить, хотя у вас свои планы. Как мягко, но эффективно защитить свои интересы?

Дела семейные

«Я люблю своих детей и наши домашние традиции, но иногда хочется закрыть глаза и представить, что я одна и у меня никогда не было семьи, — признается Марина. — Старшая дочь без спроса пользуется моей косметикой и вещами, отлынивает от помощи по дому. Муж не занимается детьми, и большую часть забот, связанных с их учебой и отдыхом, мне приходится брать на себя. Свекровь дает детям сладости, зная, что я это не одобряю. Стараюсь сохранить мир в семье и поменьше ссориться, но домочадцы воспринимают это как слабость и возможность преследовать свои интересы».

Семейная жизнь предполагает бесконечные договоренности, к этому важно быть готовым. Чем больше семья, тем вероятнее столкновение интересов. «Чтобы соблюдать границы, надо их прежде всего обозначить, — объясняет гештальт-терапевт Наталья Арцыбашева. — Полезно собраться вместе, записать все претензии и недовольства и сообща решить, как изменить жизнь семьи, чтобы она стала лучше и приятнее.

Подумать, какие шаги вы можете сделать навстречу друг другу и какую пользу это принесет.

Например, дочь перестает без спроса брать вашу косметику, а вы начинаете стучаться, прежде чем войти в ее комнату, и прекращаете в ней сами убираться. В одни выходные муж приглашает в гости родственников (и вы в этом любезно участвуете), зато в следующие он уезжает с детьми в гости сам, предоставив вам возможность побыть одной.

Важно так строить свою жизнь, чтобы быть независимым от влияния второй стороны

Однако важно понимать, что просто так устоявшиеся традиции не поменяются, вам придется проявить стойкость и упорство, возможно, даже пойти на некоторые конфликты. Пусть вас поддерживает мысль, что уважение границ друг друга лучше, чем постоянные столкновения, раздражение от того, что в своей семье вы не сумели договориться уважать друг друга».

Возникает вопрос — как быть с теми родственниками, с кем договариваться не получается? «Как правило, это пожилые люди, которые не склонны к психологической пластичности, а, напротив, отличаются уверенностью в правильности исключительно собственного мнения, — считает психолог Марина Мяус. — Договариваться с ними бывает трудно — вас не услышат. Поэтому не стоит спорить и что-то доказывать.

Важно так строить свою жизнь, чтобы быть независимым от влияния второй стороны. В отдельных случаях для сохранения мира лучше сказать лишь то, что человек хочет от вас слышать. Вы можете определить круг безопасных тем, которые заведомо не приводят к конфликту, и стараться не посвящать собеседника в проблемы, способные вызвать разногласия».

Чисто по-дружески

«У меня часто возникает ощущение, что я всем что-то должна, — делится Алина. — Просят дать взаймы денег, подвезти куда-то на машине. Я вынуждена часами выслушивать разговоры о чьем-то ужасном муже. Некоторые подруги считают, что, раз у меня нет семьи и детей, значит, они в любой момент могут на меня положиться».

«Внезапной просьбой нас часто застают врасплох, и мы обещаем то, о чем потом жалеем, — комментирует Марина Мяус. — Поэтому важно дать себе возможность собраться с мыслями и сделать разумный шаг. В ответ на просьбу вы можете сразу сказать собеседнику, что именно сейчас говорить об этом не можете и вам необходимо время.

В нашем кругу могут быть и «неизлечимые» нарушители границ. Изменить их практически невозможно. Стоит взвесить, насколько вам дорог человек, и, быть может, в качестве крайней меры исключить его из своей жизни».

Приказ свыше

«Постоянно задерживаюсь на работе, потому что в конце дня приходит начальник и просит что-то изменить в проекте, за который ответственна не только я, но и мои коллеги, — рассказывает Алла. — Переработки никак не сказываются на моей зарплате, и повышение тоже получают другие сотрудники».

В рабочем пространстве наши границы, как правило, нарушает тот, кто занимает более высокую позицию. Здесь возможны два пути: вы уходите с этой работы, рискуя тем, что на новой возникнет такая же ситуация, или пересматриваете свое отношение.

«Гораздо продуктивнее попытка разобраться, почему в качестве жертвы начальник выбрал именно вашу кандидатуру, — уверена Марина Мяус. — Часто люди бессознательно считывают нашу готовность быть использованными. Попробуйте обратиться к себе — есть ли что-то, что заставляет вас быть удобным и безотказным? Насколько вам важно одобрение окружающих даже за счет попрания ваших интересов?»

Дайте второй стороне понять, что работа вам интересна, но вы хотите обсудить условия

У начальника всегда есть выбор, на кого возложить дополнительную нагрузку, и он выбирает вас. Постарайтесь это проанализировать. «Если в очередной раз к вам обратились с заданием, которое выходит за границы ваших рабочих обязанностей, попробуйте обсудить это, — предлагает психолог. — Пусть ваш диалог станет не изложением претензий, а шагом навстречу.

Объясните, что сверхнагрузка может негативно влиять на качество вашей работы, и предложите другой порядок ее выполнения: например, скажите, что вам необходима помощь со стороны коллег или дополнительное время. Дайте второй стороне понять, что работа вам интересна, но вы хотите договориться об условиях ее выполнения, чтобы в том числе достигнуть наилучшего результата. Таким образом вы останетесь в поле конструктивного диалога и одновременно очертите свои личные границы».

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