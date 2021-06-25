Семь научно-фантастических технологий, создающих наше будущее

Последние несколько десятилетий мы наблюдаем за тем, как одни технологии заменяют другие, стараясь прорваться на потребительский рынок. Покупая очередной новый смартфон или летающий дрон, совсем несложно не углядеть за тем, как быстро происходят эти изменения. Взять хотя бы телевизор – один из самых обычных примеров потребительской электроники, ставшей популярной около 70 лет назад. Многие из тех, кто дожил до наших дней, скорее всего, еще хранят воспоминания о «дотелевизорной» эре. Точно также некоторые технологии, которые кажутся сегодня фантастическими, наши дети (а если не дети, то внуки и правнуки), несомненно, будут воспринимать как обычные и, возможно, даже устаревшие вещи.

Бессмысленно спорить с тем, что мир продолжит изменяться, а вместе с ним будут изменяться и технологии. Но какие именно изменения нас ожидают – это предмет скорее личных предположений. Понятно лишь одно: новые технологии могут стать действительно массовыми только в том случае, если будут способны привлечь такой же уровень интереса, какой в свое время привлек тот же телевизор. Ведь только тогда они смогут по-настоящему оказывать влияние на наши жизни. Многие из тех примеров, о которых мы сегодня поговорим, еще несколько десятилетий назад рассматривались исключительно в реалиях научной фантастики, но вполне возможно, что уже в ближайшем будущем они смогут стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Предлагаем разобрать несколько технологий, потенциально способных кардинально изменить нашу жизнь как в хорошую, так и плохую сторону. В этой статье будут приведены лишь те примеры технологий, которые по-настоящему активно продвигаются в массы и стремятся стать обыденными вещами нашего будущего.

Самоуправляемые автомобили

Автоматизированный транспорт, управляемый компьютерами вместо человека, уже существует. Но если эта технология станет по-настоящему массовой, то есть самоуправляемые автомобили заменят большинство стандартных моделей, управляемых людьми, то они действительно смогут изменить жизнь своих владельцев. Примеры этих изменений представить совсем несложно. Самоуправляемые автомобили смогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий. В значительной степени за счет исключения из уравнения фактора человеческих ошибок. Если учесть, что в ДТП ежегодно в мире гибнет около 1,3 миллиона человек, эффект будет весьма заметным.

Рост количества самоуправляемых автомобилей на дороге вызовет и менее заметные изменения. Владение личным транспортным средством может стать пережитком прошлого для большинства людей и будет вытеснено возможностью вызова любого количества самоуправляемых транспортных средств в абсолютно любой момент времени. Скорее всего, это мало чем будет отличаться от использования таких сервисов, как Uber and Lyft, но в теории может быть еще дешевле и эффективнее. Если индивидуальное владение авто уйдет в прошлое, то изменится и инфраструктура городов. Сокращение парковочных мест и частных гаражей для автомобилей может существенно разгрузить пространство в городских центрах, где, как правило, наблюдается обратная картина.

Может измениться и дизайн автомобилей. Отсутствие необходимости в водителе-человеке позволит разрабатывать транспортные средства более компактными и, следовательно, более экономичными, делать их более быстрыми и маневренными. Эксперты уверены, что компьютерная навигационная система обладает потенциалом обеспечить больше безопасности на дороге, по сравнению с человеком.

Если в конечном итоге на дороге останутся только самоуправляемые автомобили, то создание общей компьютеризированной навигационной сети позволит в перспективе передвигаться таким автомобилям на более высоких, по сравнению с сегодняшними автомобилями, скоростях. Это позволит решить проблему пробок, а наличие различных льготных программ упростит возможность передвижения между различными областными районами. В свою очередь, это упростит выбор в пользу жилья за пределами городов, где, как правило, оно обходится дешевле, но при этом позволит не жертвовать удобством.

Тем не менее рост количества самоуправляемых автомобилей несет и опасность. Полная адаптация этой технологии, вероятнее всего, лишит целый сектор экономики рабочих мест. Взять хотя бы дальнобойщиков, да и вообще всех водителей грузовых и пассажирских транспортных средств. Нас ожидает увеличение роста безработицы и сокращения заработной платы, по крайней мере в краткосрочной перспективе, пока люди не найдут новую работу. Самоуправляемые автомобили станут интересной и уязвимой целью для хакеров. Одно дело вывести из строя отдельно взятый автомобиль, другое – устроить саботаж в целой сети транспортных средств. Такие атаки могут не только привести к человеческим жертвам, но и способны превратить, казалось бы, обычные автомобили в настоящее оружие.

Дополненная реальность

Как и самоуправляемые автомобили, технология дополненной реальности уже здесь. Вы, возможно, еще помните взрыв популярности мобильной игры Pokémon Go, где ставилась задача в поимке цифровых монстров, «заселивших» реальный мир. Менее популярное устройство Google Glass также являлось ранней попыткой привести дополненную реальность. Предпосылки этой технологии предполагают наложение цифровых функций (изображений и звуков) на объекты реального мира таким образом, чтобы улучшить ваше восприятие.

Совсем несложно представить направление, в котором технология дополненной реальности может продолжить развиваться, если по-настоящему выстрелит. И в какой-то степени это происходит уже сейчас. Мы все пользуемся смартфонами, чтобы получить дополнительную информацию о тех вещах, объектах и местах, с которыми планируем взаимодействовать. А теперь представьте, что весь объем полезной информации об этих вещах будет выводиться не на экран ваших смартфонов, а, скажем, на экран ваших очков, которые вы носите каждый день. Или, если брать в расчет более футуристичный вариант, на вашу цифровую сетчатку. Например, вы хотите купить подержанный автомобиль, и вместо того, чтобы искать всю информацию в Интернете, она будет выдаваться вам перед вашими глазами. Увидели красивую картину, но не знаете художника? Нет проблем, система автоматически подпишет автора шедевра. Вам даже не нужно будет лезть в карман за смартфоном. Понравилась девушка или парень на вечеринке, но вы не запомнили их имена? Если они имеют аккаунты в социальных сетях – система быстро найдет их за вас и выдаст всю интересующую информацию.

И это лишь малая часть того, на что будет способна данная технология. Представьте, что играете в настольную игру, которую видите только вы и другие игроки, или спортивное состязание с использованием виртуальных препятствий, наложенных на реальную спортивную площадку.

Правда, как и смартфоны, устройства дополненной реальности могут накладывать на пользователей социальные издержки. Если перед вашими глазами будет постоянно находиться информация, то вы можете испытать настоящую информационную перегрузку. Эта технология станет очередным постоянно отвлекающим раздражителем. Таким же раздражителем сейчас являются смартфоны. Представьте, что вы пытаетесь с кем-то поговорить, но перед его глазами постоянно появляется новая информация, на которую человек отвлекается, и фактически пропускает мимо ушей то, что вы ему говорите. Уровень зависимости от этой технологии будет еще выше, чем сейчас у смартфонов, в которые мы все привыкли пялиться по поводу и без. Безусловно, это станет большой социальной проблемой.

Сегодня многие люди просто не могут жить без своих смартфонов. Ситуация сильнее обострится, когда информация будет предоставляться нам в реальном времени, даже в тех случаях, когда она вам возможно и не будет необходима. Более того, постоянный беспрепятственный доступ к информации сможет вызывать зависимость даже у самых стойких пользователей. А так как устройства дополненной реальности можно без проблем оснастить функцией записи на видео в буквальном смысле всего того, на что падет наш взор, то и существенно возрастет проблема охраны личной жизни.

Виртуальная реальность

Идея виртуальной реальности (VR) — это прямой штамп научной фантастики (вспомните «Матрицу»), иронично пытающийся усложнить наше восприятие панорамы реальной жизни. Но, как и другие устройства, которые мы уже обсудили выше, устройства виртуальной реальности существуют уже сегодня, хоть и в весьма примитивных формах, в виде тех же Oculus Rift и Vive. Однако вполне очевидно, что более удачное и удобное воплощение технологии способно сделать ее в течение нескольких десятилетий такой же обыденной, какой являются те же телевизоры сегодня.

В своем самом фантастическом воплощении (опять же вспомните «Матрицу») виртуальная реальность станет полностью неотличимой от настоящей, где пользователь сможет ощутить полный спектр эмоций и действий, присущих реальному миру. Этот уровень превосходства виртуальной реальности вряд ли будет достижим в ближайшем будущем, однако возрастающий интерес к этой технологии аккумулирует развитие технологий визуальной, звуковой и тактильной отдачи, которые, безусловно, необходимы для усиления эффекта присутствия человека внутри этой системы. Вполне возможно, что когда-нибудь будет достигнут такой уровень, при котором ваш мозг даже перестанет отличать поступающую в него информацию как искусственную.

Сегодня все разговоры вокруг виртуальной реальности связаны с тем, каким образом улучшить опыт восприятия различного вида медиа, взять хотя бы те же видеоигры, где вы физически можете играть роль персонажа, или VR-фильмы, позволяющие виртуально погружаться в окружение кинокартины. Однако полноценное воплощение технологии виртуального киберпространства может оказать более глубокие последствия на жизнь людей.

Например, данная технология позволит существенно экономить время, которое мы тратим на то, чтобы добраться до тех или иных мест. Офисы и продуктовые магазины как таковые станут абсолютно ненужными объектами инфраструктуры (работать и ходить по магазинам можно будет, прямо лежа на диване). Друзья и родственники, живущие в других городах, станут буквально в шаговой доступности от вас (конечно, при условии воплощения технологии физического присутствия). Представьте, что вы сидите в практически реалистичном кафетерии и ведете беседу с близким другом, который на самом деле находится от вас на другом конце мира. Конечно, вкус кофе вы не ощутите, но зато сможете ощутить приятные чувства встречи с родным человеком. Или еще лучше: полетать вместе с ним над какими-нибудь горами или посетить виртуальные копии всех чудес света, а может, и вообще слетать на Марс, а затем за обедом обсудить все детали. Как вам такое?

Если смотреть на вопрос с логической крайности, то технология виртуальной реальности может привести к тому, что у нас вообще отпадет необходимость в выходе в общество. А в сочетании с технологиями автоматизированных транспортных средств, беспилотных автомобилей и дронов, которые смогут доставлять практически любую нужную вам вещь прямо к вашему порогу дома, эта возможность станет еще реальнее. То, что мы называем «общественностью», может плавно перейти в виртуальный мир. Такая трансформация будет способна полностью изменить жизнь для тех, кто на нее решится. Пользователи виртуальной реальности смогут выбрать, в качестве кого присутствовать в онлайн-среде. Такие понятия, как возраст, пол и даже вид, станут совершенно неактуальными в этом мире. Здесь без особых усилий можно будет нарушать привычные законы физики, телепортируясь в любую точку мира по желанию, при этом оставаясь защищенным от любого физического вреда, приобретать новые, хотя и цифровые товары. С этой точки зрения виртуальная реальность действительно выглядит более привлекательной, чем настоящая.

Но, несмотря на все экзотические преимущества, которые может обещать эта технология, она также может нести за собой серьезные риски. Такие существенные трансформации в человеческом взаимодействии могут непредсказуемым образом оказать влияние на сам принцип этого взаимодействия. Люди могут просто перестать между собой общаться в реальной жизни, даже находясь в одной и той же комнате. Более того, мы можем невозвратно утратить чувство того, что действительно реально и осязаемо, заменив его виртуальным опытом. Кто не понимает, о чем идет речь, просто посмотрите фильм «Суррогаты».

Вопрос идентификации в среде виртуальной реальности тоже может стать крайне актуальным. Как вы узнаете, с кем на самом деле ведете общение? Нынешний Интернет уже доказал, что анонимность может быть опасной. Перенос основы человеческого взаимодействия в виртуальную среду может нести за собой вполне определенные риски. Начиная от выхода системы из строя и заканчивая влиянием со стороны тех, кто хочет причинить вред. Кроме того, даже без этого сегодняшние коммерческие компании пытаются навязать нам нужное для них поведение, свои товары и услуги, находясь при этом в весьма ограниченных для этого средствах воздействия. А теперь представьте, что ваш полностью захватывающий опыт взаимодействия с виртуальной реальностью контролируется этими компаниями.

Генетическая модификация людей

Хотя фраза «генетические модификации» по-прежнему может вызывать чувство, будто мы говорим о чем-то футуристическом, на самом деле практика прямого изменения генетического материала у живых организмов берет свое начало еще с самых ранних дней развития земледелия и животноводства. Тем не менее люди до сих пор (по понятным причинам) боязливо относятся к более сложным и продвинутым формам генетических модификаций, если речь касается их самих. Но технология все же не стоит на месте и становится все более и более развитой и, кажется, скоро сможет убедить людей преодолеть свои страхи.

Перспективы, обещаемые технологиями генетических модификаций, слишком обширные, чтобы вот так с наскока рассказать о них всех. Если подобная технология однажды станет дешевой и распространенной, то в конечном итоге она сможет полностью исключить проблему наследственных заболеваний, начиная от самых тривиальных проблем вроде облысения и заканчивая серьезными проблемами вроде наследственной болезни клеток. Она также может использоваться для сокращения генетической предрасположенности к тому или иному распространенному состоянию, которое в конечном итоге может приводить к различным заболеваниям у людей в ходе их жизни. Речь идет, например, о различных болезнях сердца и раке.

Польза этой технологии не останавливается на борьбе с заболеваниями. В реально продвинутой форме генная инженерия позволит будущим родителям самостоятельно «построить» своего собственного ребенка. И речь идет не только о выборе цвета глаз и волос. В своей ультимативной форме технология позволит создавать более умных детей, более здоровых, выбирать их будущий рост, физическую комплекцию, делать их более привлекательными. Поскольку значительная часть личности формируется на генетическом уровне, родители смогут самостоятельно выбирать эту характеристику: хотите, чтобы ваш ребенок был добрым – пожалуйста, менее вспыльчивым – нет проблем, нужен альтруист – сейчас подправим. Безусловно, последствия таких генетических изменений могут носить долгоплановый характер и передаваться новым поколениям.

Разумеется, махинации с генетикой человека могут нести за собой определенные риски. Результатом могут быть непредсказуемые последствия для здоровья человека, перенесших подобное «улучшение», в том числе и проблемы с развитием личности. Например, некоторые особенности и черты, которые мы будет находить желательными для будущего ребенка, могут быть тесно связаны и с нежелательными особенностями. Если начать рассуждать о возможных негативных эффектах, то наше воображение, безусловно, начнет строить самые ужасные картины с изуродованными физически и психологически генно-модифицированными людьми, однако негативные эффекты этой технологии могут распространяться не только на здоровье человека, но и на социальный и экономический аспекты. По крайней мере на заре этой технологии. Если процесс изначально будет дорогим, то доступен он будет, скорее всего, только состоятельным людям – тем, кто уже наслаждается безбедной жизнью и практически полной вседозволенностью.

Сосредоточение этих преимуществ с доступом к генетической модификации детей лишь в руках «избранных» несет риск увеличения существующего неравенства между социальными слоями населения и теми, кто сможет оплатить подобные процедуры и теми, кто не сможет. Тем не менее если подобные технологии будут запрещены в некоторых странах, то совсем необязательно, что они будут запрещены и в других. Люди с большим достатком, безусловно, рано или поздно смогут ими воспользоваться.

Космические путешествия и колонизация

Пожалуй, среди самых предрасположенных к развитию технологических возможностей космические путешествия являются самыми интересными. Бесчисленное количество научно-фантастических сказок и историй связано именно с ними. И хотя путешествия быстрее скорости света, как это показано в таких кинофраншизах, как «Звездный путь», пока являются предметом явно очень далекой перспективы (к слову, большинство физиков считает, что это в принципе не будет возможным), люди жаждут начать эпоху космических путешествий внутри Солнечной системы вот уже более 50 последних лет. Миссии «Аполлон» 60-х и 70-х годов доказали, что подобные путешествия действительно возможны, хотя и невероятно сложны в реализации.

Колонизация других миров и их спутников, с другой стороны, пока не предпринималась. Но есть люди, которые свято верят в то, что смогут доставить человечество на тот же Марс и уже в 2025 году основать там колонию. Илон Маск. Разумеется, мы говорим именно о нем.

С космической колонизацией связано огромное количество различных рисков и финансовых затрат, поэтому в ближайшие несколько десятилетий мы вряд ли увидим, как тысячи людей будут переселяться на Луну или Марс. Вероятнее всего, первые колонии будут очень маленькими и в основном будут носить научный характер основания, выполняя задачу по изучению негостеприимной окружающей среды и развивая подходящую для жизни инфраструктуру. Однако некоторые колонии могут быть коммерческими: пока небольшая, но активно развивающаяся индустрия строит планы по добыче полезных ископаемых (воды, драгоценных металлов и других ресурсов) из астероидов.

Эти оба типа колоний станут движущим фактором множества будущих технологических достижений и, вполне возможно, даже смогут найти решение для некоторых материальных проблем, с которыми человеческая цивилизация определенно столкнется на Земле уже через несколько десятилетий. И если изначально маленькие колонии продолжат свой рост, то в итоге они смогут стать важным оплотом для человечества перед лицом различных катастрофических событий на нашей родной планете.

Космические путешествия являются, пожалуй, единственным технологическим аспектом из этого списка, который не будет носить обратного негативного эффекта. Если, конечно, не брать в расчет возможность заражения какой-нибудь космической инфекцией и распространение ее на Земле с вернувшимися на отдых космическими колонистами. Если с космическими колониями в действительности ничего не получится, то это, пожалуй, и станет самой главной трагедией для человечества.

Конец естественного старения

Замедление или даже полное прекращение процесса естественного старения организма является очень давней мечтой всего человечества. Легенде о Фонтане молодости – роднике, который восстанавливает молодость всякого, кто из него пьет, – уже далеко не одна тысяча лет. Сама по себе борьба с процессом естественного старения не является для современной медицины какой-то конкретной задачей, но так как сама медицина и использующиеся ею технологии продолжают совершенствоваться, то и средняя продолжительность жизни человека тоже существенно возросла и продолжает расти. Вопрос о том, возможно ли остановить процесс биологического старения, остается предметом споров, но некоторые ученые, например, работающие в некоммерческой организации SENS Research Foundation, уже предпринимают попытки найти нужный способ.

Если им это удастся и технология, замораживающая процесс старения, станет широко доступной среди населения, то последствия этого могут быть очень обширными. Такой уровень технологии вряд ли приведет к бессмертию – люди по-прежнему будут подвержены заболеваниям, отказу работы органов, риску погибнуть в катастрофах, различных инцидентах и так далее. Однако следует признать, что старение является одним из триггеров целого спектра заболеваний, которые станут менее распространенными в случае, если население прекратит стареть.

Но даже если смерть в результате старости станет весьма редким явлением, такие изменения, безусловно, будут иметь большие последствия хотя бы с точки зрения того, как люди планируют свою жизнь. Работа и семейная жизнь будут длиться столетиями, а не десятилетиями, как сейчас. Реализацию очень амбициозных проектов, обычно требующую участия нескольких поколений, смогут завершать те же люди, что их и начинали. Целые индустриальные сферы, чья работа связана с обслуживанием пожилых людей, станут в этом случае просто неактуальными.

Разумеется, к любым изменениям такого фундаментального аспекта жизни человечества стоит относиться с особой осторожностью. Одним из рисков, который, безусловно, будет сопровождать отсутствие процесса естественного старения, является перенаселение. Если коэффициент рождаемости будет оставаться на прежнем уровне, а отсутствие естественной смертности не сможет его компенсировать, то наша планета очень быстро будет перенаселена.

Такой сдвиг в социальной жизни потребует масштабной переоценки ценностей и в том числе вопроса о необходимости деторождения. Но учитывая то, что стремление к размножению является для человеческой психологии столь же фундаментальным фактом, как и наше фундаментальное представление о смерти, то сделать это, очевидно, окажется очень сложно.

Кроме того, как и в случае с генетической модификацией, эта технология, вероятнее всего, будет доступна далеко не для всех, а скорее только для очень обеспеченных граждан (по крайней мере на изначальном этапе), что только сильнее увеличит разрыв между социальными слоями населения. Это обстоятельство поставит молодых, но бедных людей еще в большее невыгодное положение, чем то, в котором они находятся сейчас. Более того, при отсутствии смертности среди более старшего поколения ветвь власти может стать практически несменяемой, лишая возможности более молодым занять их место. В конечном итоге это может привести к появлению социальной структуры, где в руках очень старых (душой, но не телом) будет сосредоточен весь контроль над обществом, что, безусловно, приведет к глобальным гражданским столкновениям и разобщению человечества.

Искусственный интеллект для повседневной жизни

Вместе с технологиями генетической модификации, а также виртуальной реальности искусственный интеллект является прямым штампом научной фантастики, часто сопровождаемым апокалиптической коннотацией. Каждый раз, когда кто-то говорит о различных вероятных сценариях будущего конца света, искусственный интеллект определенно рано или поздно вылезает наружу. Однако сверхинтеллектуальный ИИ (которому и приписывают наше уничтожение) вряд ли станет первым видом ИИ, который станет повсеместно использоваться человечеством.

Искусственный интеллект ближайшего будущего, вероятнее всего, будет гораздо умнее своих предшественников в виде цифровых ассистентов Siri и Alexa с их часто смешным недопониманием поставленных перед ними задач. Тем не менее распространенность даже таких видов ИИ может носить широкие последствия для социальных аспектов нашей жизни. Многочисленные формы автоматизации уже способны справляться (и справляются) со многими задачами, которые раньше поручались только человеку. В основном речь идет о производственном процессе, но это лишь начало.

Даже если ИИ значительно менее интеллектуально развит, чем среднестатистический человек, он все равно потенциально пригоден для заполнения широкого спектра канцелярских и служебных рабочих позиций (а также в качестве дополнительной помощи при физическом ручном труде), которые в настоящий момент заняты работниками-людьми. Если замена людей на роботов будет происходить массово и очень быстро, то это может полностью реорганизовать или даже исключить саму концепцию «трудоустройства», какой мы ее понимаем сейчас.

Некоторые технологи уверены, что рано или поздно весь труд людей будет в идеале замен на так называемый универсальный базовый доход, финансируемый за счет прибыли, получаемой от работы искусственного интеллекта. С другой стороны, обязательно найдутся те, кто скажет, что на всем протяжении истории технологической революции происходило исчезновение рабочих мест. С этим можно согласиться, только вот с исторической точки зрения результатом этих исчезновений не становилась массовая безработица. Поэтому основной вопрос здесь заключается не в том, действительно ли мы движемся к полной автоматизации, а в том, насколько объемной она будет и насколько быстро мы к ней придем.

С дальнейшим развитием искусственного интеллекта цифровые ассистенты в наших смартфонах никуда не денутся. Они станут более эффективными и способными справляться с большинством основных задач по планированию и логистике, с тем, с чем большинство людей сегодня справляются самостоятельно. На самом деле некоторые из сегодняшних технологий в дальнейшем могут оказаться совершенно ненужными. ИИ-ассистенты могут научиться эффективно предсказывать наши желания и самостоятельно за нас принимать некоторые незначительные решения, основываясь на знаниях о нас и согласно тем базовым инструкциям, которыми мы их наделим.

И все же к такой перспективе широкомасштабной революции ИИ следует подходить с осторожностью. Потому что даже при относительно «розовом» и совсем «не апокалиптическом» сценарии, описанном выше, где человечество перейдет от экономики, строящейся на базе человеческого труда, к экономике, создаваемой ИИ, нужно быть очень внимательным к тому, чтобы предотвратить массовую безработицу и в итоге не прийти к ситуации, когда управление данной технологией будет сосредоточено лишь в руках немногих (малой и закрытой группы людей или компании). Распространение широкополосного Интернета ведь не зря учит нас о том, что любая информационная технология, на которую начинают полагаться большинство людей, должна быть тщательнейшим образом защищена от злостного умысла.

Низкоуровневый ИИ, чьи интеллектуальные способности будут ниже человеческих, рано или поздно проложит дорогу к созданию интеллекта человечество уровня, а затем, возможно, и сверхинтеллекта. Продолжающиеся разработки технологий ИИ имеют потенциал навсегда изменить курс истории человечества. Наша власть над этим миром сегодня не основана на силе или скорости (многие животные и сильнее, и быстрее нас) – она основана на интеллекте. Если на свет появятся сущности, обладающие интеллектом, превосходящим наш собственный, то вполне вероятно, что именно эти сущности (или те, кто ими управляет) в большей степени будут предопределять будущее нашего мира и нас самих.

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