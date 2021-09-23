Черты женского характера, которые приводят к разводу

Если у женщины тяжёлый характер, это может разрушить семейную жизнь. Но расставания можно избежать, если представительницы прекрасного пола будут работать над своими негативными чертами.
9 черт женского характера, которые могут привести к разводу
Итак, что же мешает счастливому браку?
1. Женщина чересчур подозрительна и мнительна
Если в отношениях нет доверия, и по большей части это исходит от дамы, то однажды мужчине это надоест. Отношения будут слишком напряжёнными, что приведёт к разводу.
2. Женщина думает только о себе
Эгоизм не способствует укреплению семьи. Дело тут даже не в том, что дама слишком себя любит, а в её превосходстве над мужем. Эгоизм мешает ей найти общий язык с мужчиной и ужиться с ним.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
3. Женщина не умеет держать себя в руках и ведёт себя бестактно
Во время ссоры очень важно промолчать или взять маленькую паузу, чтобы не наговорить гадостей партнёру. Если женщина не умеет держать себя в руках, это разрушает отношения.
4. Женщина груба с мужчиной
Кому понравится хамство и грубость? Эти качества женского характера приводят в ссорам и скандалам. Старайтесь думать, что говорите, пусть даже вам кажется, что мужчина по-другому не понимает!
5. Партнёрша слишком прямолинейна
Откровенность очень ценна в отношениях, но если только она не переходит грани разумного. Здорово, если женщина не врёт мужу, но если она всё время прямо говорит ему о его недостатках и собственном недовольстве, то это может вызвать у мужчины обиду.
6. Женщина слишком гордая
Именно гордость мешает представительницам прекрасного пола прощать и понимать вторую половинку. Если женщина копит обиды и не умеет прощать, однажды брак распадётся. Кроме того, негатив, который она постоянно держит внутри себя, может спровоцировать немало заболеваний и расстройств.
7. Она очень ревнива
Ох, сколько семей было разрушено ревностью! Если женщина чересчур подозрительна, то она может перейти рамки разумного и найти повод для ревности там, где его нет. Если хотите сохранить семью, учитесь доверять партнёру и чаще разговаривайте по душам!
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
8. Женщина не уверена в себе
Если дама не считает себя привлекательной и страдает от неуверенности в себе, то это становится причиной для ревности, мнительности и обид на мужчину. Если она не чувствует себя уникальной, то может потерять уважение любимого человека. Научитесь ценить себя и не зацикливайтесь на собственных недостатках. Делайте себе комплименты и акцентируйте внимание на достоинствах.
9. Женщина себя не любит
Этот пункт тесно связан с предыдущим! Женщине необходимо взращивать любовь к себе, чтобы не изматывать мужа подозрениями, ревностью и скандалами. Если она наполнена любовью к себе, то начинает излучать её и по отношению к окружающим. А таких девушек мужья никогда не бросят.
Теперь вы знаете, какие черты женского характера могут разрушить даже самый, казалось бы, крепкий брак!
Источник : https://test.temaretik.com/2307190512372156682/
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