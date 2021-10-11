Событие «Черный лебедь» — что это и как к нему подготовиться

О «черном лебеде» начинают говорить каждый раз, когда в мире происходит какое-то глобальное событие, которого никто не ожидал. Разбираемся, что стоит за этим термином и можно ли предсказать, когда будет следующий

«Черный лебедь» — это событие, которое изначально кажется редким и труднопрогнозируемым, но постфактум часто оказывается вполне логичным, исходя из сложившейся ситуации.Сам термин восходит к латинизму rara avis in terris, nigroque simillima cygno, который переводится как «редкая птица на земле, подобная черному лебедю». Так говорили о чем-то очень редком, почти невозможном. Дело в том, что до конца XVII века считалось, что лебеди бывают только белыми, пока голландские исследователи впервые не обнаружили черного лебедя в Западной Австралии.



Впервые теорию озвучил американский математик и экономист Нассим Талеб в 2004 году в своей книге «Одураченные случайностью», а в 2007 году ввел и сам термин — в книге «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости».



Яркие примеры таких событий, по мнению Талеба, — Первая мировая война (начавшаяся с убийства Франца Фердинанда Гаврилой Принципом), распад СССР, теракт 11 сентября 2001 года и мировой финансовый кризис 2008 года.



Вот главные ошибки, которые не позволяют нам вовремя предугадать появление «черных лебедей»:



1.Эффект «пузыря» — люди склонны больше доверять информации и мнениям, которые распространены в их окружении или среди тех, кого они считают авторитетом. При этом все, что противоречит этому, игнорируется;

2.Злоупотребление математическими методами в реальной жизни. Например, теорию игр часто используют, чтобы спрогнозировать вероятность выигрыша в лотерею или карты. На практике все гораздо сложнее, и учитывать нужно даже те факторы, о которых мы не знаем;

3.Применение ретроспективного анализа: когда будущие события пытаются предсказать на основе прошлых. Как и в предыдущем пункте, главная ошибка здесь — считать, что мы знаем достаточно, чтобы строить прогнозы и что все будет развиваться по одному и тому же сценарию.



Особым проявлением «черного лебедя» считается пандемия COVID-19

Такое мнение очень распространено. К примеру, в ходе конференции Ideas Lab в Брюсселе была озвучена мысль, что коронавирус продемонстрировал хрупкость глобального мира и неспособность государств действовать эффективно и слаженно. В итоге мы оказались изолированы и разделены границами, экономика погрузилась в хаос, а ВОЗ выступала с запоздалыми и противоречивыми рекомендациями. Как и положено настоящему «черному лебедю», пандемия оказалась неожиданной для мирового сообщества (если не считать предсказаний Билла Гейтса, к которым никто не прислушался) и привела к глобальным последствиям.

В качестве подтверждения своим тезисам Талеб приводит события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда никто не оценил объективно все возможные риски просто потому, что такое развитие событий казалось самым невероятным. Взрыв в самом центре Нью-Йорка — самый рискованный и трудновыполнимый. Именно за счет неожиданности террористическая операция удалась.



«Черный лебедь» может обрушить рынок или, наоборот, привести к взрывному росту тех или иных активов, и никто не сможет к этому подготовиться:



«Мы прогнозируем спрос на нефть на 30 лет вперед, не понимая, что не можем знать, какими он будет следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что при взгляде на их списки мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю».



Предсказать появление «черных лебедей» ,к сожалению, невозможно



Именно поэтому Нассим Талеб советует отвлечься от того, что мы считаем нормой, и сосредоточиться на самом необычном и исключительном. Чтобы опередить всех, нужно рассмотреть самые маловероятные сценарии и предложить самые неожиданные идеи: «Вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования — они были всего лишь «черными лебедями». Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс».

Возвращаясь к событиям 11 сентября, Талеб утверждает, что теракты можно было предотвратить. Для этого достаточно было установить пуленепробиваемые двери в самолетах, которые бы надежно запирались изнутри и снаружи. Однако вряд ли авиакомпании пошли бы на эти дорогие меры без реальной угрозы. В итоге постфактум власти усилили требования безопасности в высотных зданиях и ужесточили проверку пассажиров в аэропорту.



Часто теорию «черного лебедя» объединяют с «эффектом »,когда в обоих случаях речь идет о непредсказуемых, но очень значительных событиях. Однако эффект бабочки применяют, в основном, в естественных науках, когда говорят о природных системах, где любое малозаметное явление может возникнуть непредсказуемо и существенно повлиять на всю систему в целом. Например, в метеорологии, где внезапные погодные явления могут привести к изменению климата или стихийным бедствиям.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно,что в СССР, а, в последующем,и в Российской Федерации под Black Swan event обычно понималось и понимается событие, после которого по телевизору дня три без перерыва крутят Лебединое озеро, однако, что такое Black Swan event для Китая и что означает черный лебедь в данном конкретном случае можно только гадать!

6 сентября 2021-го года в Китае произошло удивительное событие: на площади Тяньаньмэнь действительно появился черный лебедь.Связав это событие с проявлениями «черного лебедя», власти Китая были озадачены, предвкушая катастрофический ущерб экономике страны!

Первое, на что обратили китайцы внимание – птица появилась не где-то на пруду в зоопарке, а приземлилась на площади Тяньаньмэнь, известной своими одноименными событиями 4 июня 1989 года, в ходе которых только официально погибли тысяч человек. А неофициально, по слухам, восстание студентов поддержала часть военных и вне площади шли бои военных друг с другом.

Учитывая, что в Китае сейчас как бы невидимое двоевластие и не все высшие китайские политические лидеры довольны диктатурой товарища Си, появление черного лебедя на площади может предупреждать о событиях Тяньаньмэнь 2.

Второй возможный вариант – это предупреждение не столько для Китая, сколько для мировых рынков, обвал которых начнется в самое ближайшее время, причем Китай, как огромный участник глобальной экономики, будет со всем этим как-то связан.

Третий вариант – это трактовка инцидента просто как плохой приметы для Китая. То есть может или случиться какая-то катастрофа, или еще что-то трагическое как ,например, извержение огромного вулкана и т. д.!

Китайцы, как серьезные люди серьезно относящиеся к приметам тут же постарались негатив взять под контроль и лебедя схватили, скрутили взяли под арест.Однако, на камеры лебедя увидел весь мир, так что следим за развитием событий.

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !



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