16 фактов о животном мире

Животный мир постоянно преподносит нам сюрпризы.

Например, кто мог предположить, что у голубей есть математические способности? Или что осьминоги способны «видеть» свет своими щупальцами? Кто знал, что спасатели кормят черепах майонезом, и мог догадаться зачем?

Мамы шимпанзе бонобо сами ищут сыновьям подходящую пару

У карликовых шимпанзе, или бонобо, очень любящие мамочки. Особенно они пекутся о своих сыновьях, и их забота не заканчивается тогда, когда сынуля вырос. Мамы-бонобо будут всячески содействовать тому, чтобы их ребенок нашел себе хорошую девочку и подарил им внуков: они и самочку подходящую найдут, и за ручку отведут, да еще и сами подерутся с другими претендентами на руку красавицы.



В Канаде водятся волки, которые не едят мяса.В Канаде на побережье Британской Колумбии живут настоящие морские волки — так называют уникальную популяцию. В отличие от своих серых собратьев, они ведут совсем другой образ жизни: эти животные — пескетарианцы. Они не едят мяса, а питаются морепродуктами, а еще они прекрасные пловцы.

Собаки умеют различать время

Ученые предполагают, что псы способны не только различать часы, в которые они привыкли есть или гулять, ориентируясь на циркадные ритмы, но и понимать, сколько прошло времени. Конечно, они не мыслят минутами, часами и днями, но понимают, насколько давно что-то произошло. Согласно одному из предположений, они это делают, ориентируясь по тому, как ослабевают или меняются запахи.

Мотыльки влюбляются с первого нюха

Самцы мотыльков способны за множество километров учуять свою будущую любовь. Они не видят, как выглядит их избранница, но чувствуют ее запах и понимают, это «она».

Пол обезьяны кахау можно определить по носу

Одного взгляда на обезьян-носачей достаточно, чтобы понять: свое название они получили не зря. Выдающийся нос сделал их героями многих мемов и любимцами публики. Самыми впечатляющими экземплярами украшены мордочки самцов, а вот у самочек носики гораздо аккуратнее.

Японские синицы выглядят такими трогательными, потому что у них нет бровей

Шима-энага — так называется подвид длиннохвостых синиц, которые обитают на японском острове Хоккайдо. Птички, при одном взгляде на которых так и хочется расплыться в улыбке, отличаются не только своими небольшими размерами, но и особой окраской. На их головке нет ни одного яркого пятна, что позволяет пушистым милахам отлично маскироваться среди снегов.

Тюлени занимаются йогой

Тюлени принимают позу банана, когда чувствуют себя в безопасности и довольны. В отличие от толстого брюшка, в их ластах и хвосте мало жира, и такая поза позволяет конечностям не мерзнуть в суровых антарктических условиях.

На дне океана живут улитки с бронированными раковинами

У железных улиток, проживающих на дне океана вблизи гидротермальных источников, бронированные раковины. Они состоят из сульфида железа во внешней оболочке и арагонита во внутреннем слое. А подошва стопы покрыта железоминерализованными наростами. Все эти приспособления помогают моллюскам выживать, ведь в местах их обитания очень высокая температура, повышенное давление и кислотность.



Жирафы спят, свернувшись калачикомВ дикой природе жирафы спят урывками, не более 20–30 минут в день, буквально смыкая глаза и открывая их снова. Так они пытаются не пропустить появление угрозы. Чаще всего они делают это стоя, но, если выдастся спокойная минутка, животные не отказываются подремать с комфортом. А так как у них очень длинная шея, то приходится сворачиваться калачиком.

Мозг аллигатора размером с печеньку

Хотя аллигаторы удивительно мощные и быстрые, но что касается массы мозга, то они путешествуют налегке. Все их извилины вместе тянут на 8,4 грамма — почти столько же весит печенька Oreo, которой мы перекусили в обед.

Зубы бобров укреплены железом

Бобры славятся своими крепкими зубами. Но выглядят они так, будто им срочно нужна зубная щетка. Мощные резцы желтые или даже оранжевые, но это все не из-за пренебрежения правилами гигиены, а из-за особого состава зубной эмали. Она насыщена не только магнием, но и железом в достаточном количестве, чтобы превратить зубы в серьезный инструмент, перед которым не в силах устоять самые крепкие породы древесины.

Сахарные летяги не умеют летать

Очаровательный зверек под названием сахарная сумчатая летяга, несмотря на свое название, летать совсем не умеет. Зато широкие кожистые мембраны от передних лап до задних позволяют им парить, преодолевая расстояния более 50 метров. Двигая лапами, телом и хвостом, они могут изменять направление «полета», скорость и угол, следя за тем, чтобы всегда приземляться там, где нужно, и очень редко спускаются на землю.

Человеку, двигающемуся так же активно, как колибри, понадобилось бы съедать 155 тыс. калорий в день

Сердцебиение этой крохи в состоянии покоя составляет 500 ударов в минуту, в полете — до 1 500. За это же время птаха должна вздохнуть 250 раз, и это не считая собственно самого движения. Если бы человек был так же активен, ему бы потребовалось съедать не менее 155 тыс. калорий в день.

Южная вискаша может вести семинары на тему, как жить и не париться

Близкий родственник шиншиллы — южная вискаша — покорила многих своим внешним видом и привычками. Это очаровательное существо большую часть дня проводит, загорая на скалах, ухаживая за шерсткой и пребывая в полудреме. Как сказал пользователь Reddit с ником Tales_Of_The_Wild: «Вот что происходит с буддийскими монахами, когда они перевоплощаются в кроликов».

Китоглавы: в профиль — милашка, а вид анфас может заставить икать от ужаса

Эти птицы часто обладают прекрасными голубыми глазами, а их клюв в профиль выглядит так, будто китоглав мило улыбается. Но стоит ему повернуться к вам лицом… Клюв китоглава — третий в мире по длине — грозное оружие, ведь он не только мощный, но и оснащен острыми краями. Китоглавов боятся даже крокодилы — и правильно делают, так как эти птицы действительно способны взять верх над грозой болот.

Гиеновые собаки голосуют, чихая

У некоторых стайных животных есть подобие демократии, когда решение о каких-то совместных действиях принимается большинством голосов. В стае гиеновых собак знаком согласия прервать отдых и отправиться на охоту служит чихание.



А вы с таким же энтузиазмом относитесь к новым фактам о животном мире? Какие последние открытия заставили вас зависнуть в изумлении?

Источник : https://pitomci.temadnya.com/2179638312203717118/

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