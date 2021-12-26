Мёртвая голова: Узор в виде черепа на спине. Эту бабочку считают вестником скорой гибели, но откуда у неё такой рисунок?

Преклонись пред всадником апокалипсиса, вестником войны, смерти и разрухи — бабочкой «мертвая голова». Долгое время считалось, что повстречать нашу героиню — бабочку с человеческим черепом на спине — дурной знак. А теперь и вы, бедолаги, наткнулись на нее в своей ленте. Благо, что теперь мы с вами знаем, что смэрть от встречи с ней нам не грозит. Или не знаем? Ну, тогда читаем внимательно.

«Кто повстречал тот умрет» — в один голос говорили жители разных континентов, знакомые с нашим мотыльком. А видеть его могли многие. На постоянной основе насекомыш живёт в Африке. Но вместе с миграциями он несёт печать смерти аж до Западной Европы.

Чёрная метка. Версия для любителей насекомых.Отдельные особи долетали аж до Санкт-Петербурга!

Вообще, пятна в виде черепа на спине было бы уже вполне достаточно, чтобы напугать человеков до полусмерти. Но бабочка «мёртвая голова» решила не ограничиваться жуткими татухами на теле. Она сделала всё, чтобы людишки трепетали от одного её вида. Размеры у мотылька гигантские — размах крыльев достигает 13 сантиметров. Это делает бабочку самой большой в России и второй по размеру в Европе.

Теперь это её груша. Просто смирись с этим.

А ещё готическая красотка умеет «петь». Это уникальная особенность — все остальные бабочки издают звуки разными частями тела, но не ртом. И только бабочка «мёртвая голова» оглушает душу настоящим криком. А теперь представьте: посреди ночи, под аккомпанемент писков и скрипов, к вам залетает гигантская бабочка с черепом на спине. От такого перфоманса в сверхъестественное поверит даже самый лютый скептик. Это уникальная особенность — все остальные бабочки издают звуки разными частями тела, но не ртом. И только бабочка «мёртвая голова» оглушает душу настоящим криком. А теперь представьте: посреди ночи, под аккомпанемент писков и скрипов, к вам залетает гигантская бабочка с черепом на спине. От такого перфоманса в сверхъестественное поверит даже самый лютый скептик.

Одна голова хорошо, а две — лучше!

Увы, логическое объяснение намного скучнее мистического. На самом деле, татуха в виде черепа, как и большинство других, не имеет никакого смысла. Скорее всего, это просто мимикрия. Более того, в зависимости от особи рисунок может кардинально меняться — вместо пугающей черепушки может нарисоваться кружок с рандомными пятнышками внутри, которым сложно кого-то напугать.

Ничего необычного, просто этот мотылёк сходил к пьяному тату-мастеру.

Своим присутствием бабочка «мёртвая голова» несёт несчастья лишь... пчёлам. В целом их рацион мало отличается от диеты других бабочек: нектар цветов, соки плодов и деревьев — вот основное меню вестника смерти. Но оказалось, что наша героиня — большая любительница мёда.

Очередь в столовку.

Чтобы пробраться в улей, насекомое проворачивает настоящее химическое колдунство: животина выделяет специальные феромоны, благодаря которым пчёлы не замечают вора. Бабочке только и остаётся, что пробраться в улей, проткнуть соты и посасывать мёд. Ловкость запахов и никакого обмана.

Гусеницы бывают трех разных расцветок.

И вообще, встреча с бабочкой «мёртвой головой» в современном мире укажет исключительно на вашу удачливость. Несмотря на гигантский ареал, наша героиня находится на грани вымирания. Так что давайте дружно пожелаем вестнику смерти долгих лет жизни!