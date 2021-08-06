Почему человеку для счастья нужно 8 объятий в день

Объятия нужны человеку, как воздух! Они выражают чувства, сближают людей и приносят радость. Замечали ли вы, что, обнимаясь, люди закрывают глаза? Когда человек наслаждается невероятным вкусом шоколада, он также закрывает глаза. Это действие дарит и приносит наслаждение. Но почему полезно обниматься?

Учеными был выявлен тот факт, что при объятиях, у человека в крови выделяется гормон под названием окситоцин. Он помогает побороть депрессию и устраняет чувство одиночества. Помимо всего, данный гормон способствует снижению давления и уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний разного типа. После объятий, у человека наблюдается возникновение необходимого гормона, который борется со стрессом. Объятия между влюбленными являются символом поддержки друг друга. Чем они сильнее, тем больше снижается гормон стресса. Потребность в объятиях существует у всех людей. Найдите человека, которого будете обнимать и тискайте его не меньше 8 раз в день. Тогда уровень гормонов нормализуется и хорошее настроение на каждый день обеспечено.

Кого обнимать?

Если у вас нет пары, второй половинки и вы пока не влюблены, обнимайте родителей, племянников, друзей и животных. Это расположит вас к друг другу и значительно поправит здоровье.

Ведь объятия избавляют человека от чувства страха и как оказалось, способствуют возрождению мышц. Ученые проводили эксперимент на мышах, которым вводили окситоцин. Как оказалось, у старых мышей мышцы регенерировались также быстро, как и у молодых. Помимо всего, благодаря объятиям у человека улучшается иммунитет. Почаще обнимайте своих детей и родителей.

Замечали ли вы, что когда человек расстроен, в особенности плачет, его движения интуитивно направляются к другому человеку?! Его организм просто требует выделения гормона по борьбе со стрессом. Он просто прячет голову в плечо, ожидая крепкой поддержки. Вот почему важны объятия: они вызывают чувство защищенности и снижают страх. Каждому человеку становится немного лучше, когда его обнимает кто-то близкий. Так почему бы не обниматься для профилактики?

Каждый человек нуждается в прикосновениях, при чем тактильная связь может быть не только от людей, но и от животных. Именно поэтому у одиноких людей, как правило, обязательно есть домашние любимцы.

Объятия дарят здоровье:

стимулируют центральную нервную систему;

улучшают иммунитет;

повышают уровень гемоглобина;

улучшают настроение и общее состояние организма.

Обнимайте чаще своих близких!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2272598635771070929/

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