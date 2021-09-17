Война за отрезанное ухо стоившая 30 000 жизней

В марте 1738 года в здание английского парламента вошел одноухий английский моряк Роберт Дженкинс. Выступая перед депутатами, он рассказал, как восемь лет тому назад его бригантину «Ребекку» недалеко от побережья Кубы остановил испанский трехпалубный корабль «Ла Исабела».

Встретившись с досмотровой командой, англичанин, нелегально торговавший в испанских владениях ромом, начал быковать. Силой его доставили к капитану Хулио Фандиньо. Этот «бессовестный» человек, поставил англичан на колени, и прочитал им лекцию о недопустимости контрабанды во владениях испанской короны. Когда Дженкинс, послал его к черту, капитан кортиком отрезал ему ухо. Зажав кусок окровавленной плоти в руках, испанец с ненавистью сказал:

«Ухо – слабое звено англичан, вы вечно слышите, только то, что хочется, во всех остальных случаях жалуясь на глухоту».

После этих слов он кинул кровавую плоть в лицо Дженкинсу, и сказал, что при желании сможет обрезать уши и его королю Георгу.

Семь лет капитан хранил свое заспиртованное ухо и вот настал тот день, когда он предъявил его членам парламента.

Британия, искавшая повода для объявления войны Испании, с целью глобального передела американских территорий его нашла.

Не было бы «Уха Дженкинса» была бы рука, нога или глаз, любого другого потерпевшего от испанцев англичанина.

Газеты выходили с призывом к правительству покарать проклятых испанцев.

23 октября 1739 года под звон колоколов, Англия объявила войну Испании. Она продлилась три года и стоила двум странам 30 000 жизней.

Дженкинса отблагодарили по-королевски, передав под его командование самое большое судно английской Ост-Индской компании.

Вот как историю с отрезанным ухом цинично, но правдиво прокомментировал Уинстон Черчилль:

«Ухо Дженкинса потрясло воображение общественности и стало символом всеобщего возбуждения. Было ли это действительно его собственное ухо, и потерял ли он своё ухо действительно в ходе испанского обыска, так и осталось невыясненным, однако влияние этого сморщенного объекта оказалось невероятно велико».

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