5 примет альфа-женщины, о которой мечтает каждый мужчина

Кто она, идеальная женщина?
Красивая и сексуальная или терпеливая и мудрая, а может самодостаточная и знающая себе цену?
У каждого свой идеал, впрочем, существуют альфа-женщины, которые покоряют мужчин с первого взгляда и
надолго оставляют след в памяти.
Альфа-женщина - не похожа на обычную женщину своей врожденной особенностью психики, ее склад ума чем-то похож на мужской, вероятно поэтому мужчинам проще понять таких женщин и легче с ними взаимодействовать. Мужчины считают, что встретить такую спутницу на своем пути - невероятное счастье и вот почему.
Она знает чего хочет. Она не манипулирует, не говорит загадками или намеками, она никогда не скажет, что не знает, что ей надеть или не может определиться, выпить клубничный лимонад или облепиховый, она всегда знает, чего хочет. Эта привычка и в жизни, и в отношениях, никаких скрытых смыслов, все просто и ясно.
Она никогда не играет. Она никогда не дуется и не обижается, не играет с мужчиной в угадайку и не манипулирует. Она не привыкла тратить свое и чужое время на глупые игры в молчанку или в обиду, есть проблема - она говорит, есть обида - она обсуждает, есть желание - оно проговаривается вслух прямо и четко. На самом деле, мужчина, хоть раз состоявший в отношениях с такой женщиной, будет скучать по ее "нормальности".
Она всегда говорит прямо. Альфа-женщина никогда не юлит и не говорит намеками, она прямолинейна абсолютно всем, проявляет инициативу, открыто заявляет о своих желаниях, не стесняется просить, предлагать и сразу решать все конфликтные вопросы и обиды. Мужчины просто тают перед этой прямотой, потому что в этом они похожи, поэтому в такой паре не возникает конфликтов по надуманным поводам.
Она не обращает внимания на возраст. Эту женщину не беспокоит цифра в паспорте, так как она знает, что с возрастом становится только лучше и опытнее, а красота измеряется вовсе не количеством морщин на лице, а внутренним состоянием и восприятием себя. Блеск в глазах, уверенная походка и дерзкий взгляд - такая женщина привлекает мужчин даже в возрасте хорошо за 40.
Она никогда не жалуется. Альфа-женщина понимает, что пользы от этого никакой не будет, так как мужчины в проявлении эмоций поддержки и сочувствия не сильны, поэтому просто говорит о том, как ей помочь. Она прекрасно понимает, почему случилась та или иная ситуация и знает как ее исправить, и просто просит мужчину об этом.
Источник : https://test.temaretik.com/2405163604343523891/
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