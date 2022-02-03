5 примет альфа-женщины, о которой мечтает каждый мужчина

Альфа-женщина - не похожа на обычную женщину своей врожденной особенностью психики, ее склад ума чем-то похож на мужской, вероятно поэтому мужчинам проще понять таких женщин и легче с ними взаимодействовать. Мужчины считают, что встретить такую спутницу на своем пути - невероятное счастье и вот почему.

Она знает чего хочет. Она не манипулирует, не говорит загадками или намеками, она никогда не скажет, что не знает, что ей надеть или не может определиться, выпить клубничный лимонад или облепиховый, она всегда знает, чего хочет. Эта привычка и в жизни, и в отношениях, никаких скрытых смыслов, все просто и ясно.

Она никогда не играет. Она никогда не дуется и не обижается, не играет с мужчиной в угадайку и не манипулирует. Она не привыкла тратить свое и чужое время на глупые игры в молчанку или в обиду, есть проблема - она говорит, есть обида - она обсуждает, есть желание - оно проговаривается вслух прямо и четко. На самом деле, мужчина, хоть раз состоявший в отношениях с такой женщиной, будет скучать по ее "нормальности".

Она всегда говорит прямо. Альфа-женщина никогда не юлит и не говорит намеками, она прямолинейна абсолютно всем, проявляет инициативу, открыто заявляет о своих желаниях, не стесняется просить, предлагать и сразу решать все конфликтные вопросы и обиды. Мужчины просто тают перед этой прямотой, потому что в этом они похожи, поэтому в такой паре не возникает конфликтов по надуманным поводам.