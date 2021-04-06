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Что стало главной причиной голода в СССР после Победы в войне

Что стало главной причиной голода в СССР после Победы в войне

 

Этой масштабной трагедии, случившейся в Советском Союзе в первые послевоенные годы, можно было бы избежать, если бы были использованы все имеющиеся на тот момент в СССР резервы. В то время как миллионы граждан его страны питались лебедой и крапивой, сотни тонн зерна отправлялись за рубеж, и столько же сгнило в закромах Родины из-за неправильного хранения.

Причины возникновения голода

Исследователи трагедии голода в СССР 46-47 годов называют несколько причин ее возникновения. Послевоенное сельское хозяйство находилось в плачевном состоянии, многие деревни и села война полностью уничтожила. Значительная (если не большая) часть мужского населения погибла на фронте, зачастую не на чем было пахать, сеять и убирать.

Что стало главной причиной голода в СССР после Победы в войне

 

Сорок шестой год вдобавок оказался засушливым, удалось собрать зерна на четверть меньше довоенного уровня. Результат не критический, но в комплексе с другими факторами, обуславливавшими возникновение голода, существенно низкий.

Руководствуясь политическими соображениями, советские власти во время голода все равно продолжали без зазрения совести вывозить хлеб за границу. Вдобавок, невзирая на очень неблагоприятную ситуацию с питанием, СССР занимался созданием стратегического зернового резерва: Советский Союз запасался хлебом, «если завтра война».

Налоговое бремя на граждан увеличилось, тогда как уровень оплата труда при росте цен снизился. Доктор исторических наук В. Ф. Зима в своем исследовании доказывает, что голода 46-47 годов не было бы, если бы палач народов Сталин с 1946 по 1948 годы не отдавал распоряжения на экспорт зерна за рубеж в объеме свыше 5 миллионов тонн (более чем на 2 миллиона больше довоенного уровня!). На складах за это время вследствие неудовлетворительных условий для хранения попортилось порядка миллиона тонн зерна.

Крестьян обложили

Послевоенной советской экономике приходилось преодолевать глубокий кризис, связанный с конверсией производства, вдобавок начиналась «холодная война» с Западом. Рабочим вдвое урезали зарплату, они вынуждены были на территориях своих предприятий создавать и обрабатывать огороды, иначе людям грозила голодная смерть.

Что стало главной причиной голода в СССР после Победы в войне

 

Вследствие дефицита продовольствия сняли с продовольственных пайков 100 млн сельского населения, которое теперь должно было питаться только за счет того, что вырастило на своих огородах. Во многих колхозах прекратили выдавать зерно на трудодни, а цены на хлеб подскочили вдвое.

Вместе с тем, крестьяне были вынуждены платить драконовские налоги и подписываться на облигации госзайма. Лучше всего жилось работающим на «оборонку», сотрудникам милиции и руководителям предприятий, а также преподавателям вузов – их зарплаты, случалось, в 10 раз превышали размер получки рядового советского гражданина.

На Украине были людоеды

К весне 1946 года кончились запасы зерна, которым снабжались города СССР. Госрезерв Сталин трогать запретил. По подсчетам исследователя данной темы доктора исторических наук А. В. Шалака, сотни тысяч советских граждан к весне 47-го года страдали дистрофией, а всего по СССР официально голодали 1,7 млн.

Что стало главной причиной голода в СССР после Победы в войне

 

В процентном отношении большинство голодающих приходилось на Украину (800 тыс. человек). В этой республике, а также в Черноземье отмечались случаи людоедства. Сколько человек в СССР умерли от голода 46-47 годов, точно сказать трудно, ибо исследователи приводят разные данные.

Голландский профессор Майкла Эллман, занимавшийся изучением темы послевоенного голода в советском Союзе, считает, что эта цифра может колебаться от одного до полутора миллионов человек. А. В. Шалак высказывается в пользу более щадящей статистики – 200 тысяч человек: это умершие непосредственно от голода, тогда как данные Эллмана можно отнести к количеству погибших от последствий трагедии – разного рода заболеваний.

«Указ 7 – 8 шьешь, начальник?»

Прежде Советский Союз уже переживал серьезный голод (32 – 33 годы), тогда у крестьян, не выполнявших план продпоставок, массово изымали все имеющееся продовольствие. Во время голода 46-47 годов такую практику не вводили, но свыше десятка тысяч председателей колхозов попали под суд за «либеральничанье», связанное с заготовками зерна.

Что стало главной причиной голода в СССР после Победы в войне

 

В эти годы сильно выросла «хлебная» преступность – порядка 400 тысяч голодающий, уличенных в кражах или сокрытии зерна, пополнили население сталинского ГУЛАГа. Печально знаменитый «указ 7-8» или как его еще называли в народе «закон о 3 колосках», применялся во время послевоенного голода очень активно – за несколько сорванных в поле колосков пшеницы давали 10 лет лагерей.

Пока контроль миграционных процессов был ослаблен, миллионы людей покидали деревни и села в поисках хлебных мест, завербовывались на стройки и шахты. Но так или иначе последствия голода в СССР давали о себе знать до конца 40-х годов.

Источник:https://russian7.ru/post/chto-bstalo-glavnoy-prichinoy-golod...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Разве можно простить палачу народов Сталину, все устроенные им голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, он продавал хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны!

Зловещий диктатор Сталин слова «голод в деревне» объявил «контрреволюционной агитацией». И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских лживых писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие сталинской коллективизации.Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию , а на Красной площади устраивались парады, на которых ,облапошенные лживой советской пропагандой люди, бездарно восхваляли палача народов Сталина.

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах.

Голодомор в Украине признан геноцидом власти против собственного народа. Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ.

Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию.

Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть!

Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен!

Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера!

В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве.

Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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