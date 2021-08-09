Венгерская революция 1956 года: какие потери понесла Советская армия

Начиная с 1945 года, коммунисты в Венгрии составляли меньшинство в ходе всеобщих выборов, но за счет поддержки советских войск они стали единственной правящей элитой внутри страны.

По Парижскому мирному договору 1947 года Советский Союз имел право размещать в Венгрии свой контингент вплоть до момента, когда союзные оккупационные войска покинут Австрию, что и произошло в 1955 году.

Отставка Ракоши в июле 1956 г. обернулась студенческими демонстрациями. За несколько дней Будапешт вспыхнул, начались убийства коммунистов и сотрудников органов госбезопасности. Оружие на улице мог получить любой желающий. Венгерский историк Ласло Контлер в книге «История Венгрии» пишет, что поддержка повстанцев была всенародной.

После окончания войны власть перешла к Матьяшу Ракоши. Его политика не встречала одобрения внутри страны, но всячески поощрялась советскими властями. В 1953 г. после смерти Сталина Ракоши был заменен на более лояльного Имре Надя. Ракоши не сдавался, вновь вернул себе власть, но очень быстро снова ее потерял. Страну начало лихорадить.

Жертвы мятежа и воспоминания очевидцев

Финал восстания для Венгрии был плачевным. Среди повстанцев потери составили 2 652 человека, среди мирного населения – 384, ранено в ходе столкновений было почти 20 тыс.

человек. После того, как восстание было подавлено, в стране было арестовано более 5 тысяч активных участников недавних событий, 350 из них казнили.

Писатель и публицист Николай Стариков в книге «Война. Чужими руками» говорит, что советские войска пришлось вводить в Будапешт дважды. 30 октября 1956 года они покинули город, так как была достигнута договоренность о «прекращении огня». Сразу после ухода войск продолжились массовые убийства несогласных уже с новым режимом. Из-за этих зверств 4 ноября пришлось прибегать к помощи советских солдат вторично, усмиряя бунтовщиков.

В книге «Тоталитарные танкисты» и «Либеральные мадьяры» приводятся воспоминания советских военных, очевидцев событий.

М.Я. Никитин, танкист 64-го гвардейского танкового полка 32-й дивизии так описывает начало восстания: «25 октября в срочном порядке направлены из Бердичева в Кечкемет. Везде страшные картины. Трупы. В нас бросают взрывпакеты. В Дебрецене огромное количество погибших семей наших военнослужащих. Авиационная часть убыла по тревоге, а местные за неделю уничтожили всех жен и детей наших военных. Наиболее агрессивно венгры вели себя 29-31 октября, они бредили тем, что Советский Союз оккупирует и эксплуатирует всех. Наша часть не произвела ни единого выстрела, хотя нас всячески пытались спровоцировать».

Ефрейтор-танкист 30-1 армии Л.А. Новицкий вспоминал, что боестолкновения были повсюду. В Будапеште по советским танкам били из пушек, в бронетранспортеры кидали взрывчатку и зажигательную смесь. В провинции открыто не воевали – кидали бутылки с зажигательной смесью исподтишка. Пойманных танкистов подкарауливали, обстреливали, убивали. Раненых солдат командование награждало медалями «За отвагу».

Засекреченный документ Минобороны о положении в Венгрии, представленный в ЦК КПСС за подписью Г.К. Жукова, уведомлял о предварительных цифрах потерь военнослужащих. В ходе боестолкновений с 24 октября по 6 ноября 1956 года убито 337 человек, ранен 881 человек, из них офицеров 37 и 74 соответственно. Войска разоружили более 35 тысяч венгров.

В книге «Россия (СССР) в войнах второй половины XX века» опубликован поименный список бойцов Советской Армии погибших и пропавших в ходе подавления Венгерского мятежа. Основной процент потерь (80,5%) составляют солдаты-срочники. Потери среди рядовых и сержантов достигают 88,9% от всех погибших, офицеров – 10,8%. Это обусловлено тем, что наши войска не столько нападали, сколько оборонялись, пытаясь унять мятежников.

Больше всего убитых и пропавших пришлось на две гвардейские механизированные дивизии, брошенные на подавление мятежа. В 33-й гвардейской дивизии погибло 316 человек, что составило почти половину потерь войск в Венгрии. Операция «Вихрь» стоила дивизии 14 танков, 9 бронетранспортеров, 13 орудийных установок, четырех ОСЗО, 6 зениток.

Были убиты и умерли от ран 20,8% военнослужащих (147 человек) 2-й гвардейской дивизии. Они первыми вошли в восставшую столицу Венгрии, за один день 24 октября потеряв 4 танка.

Наибольшее количество погибших приходится на 26 октября (123 человека) и 4 ноября (126 человек). Много народу погибло в период 24-25 октября (102 человека) и 5-9 ноября (282 человека).

Досталось в результате беспорядков и Будапешту. За короткое время было разрушено 4 000 домов и более 40 000. повреждено.