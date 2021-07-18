А вы слышали о таком? “Мисс Обезьянка” – и еще 9 самых странных конкурсов красоты

1. Мисс «Барабанные палочки»

В американском штате Арканзас каждый год в день Благодарения проводится конкурс Мисс «Барабанные палочки»: конкурсантки закрывают тело и лицо плакатами с изображением индейки (символ дня Благодарения), а судьи оценивают исключительно ноги красоток. Победительница становится героиней популярного ток-шоу, где наконец открывает свое лицо.

2. Мисс Обезьянка

Для выбора актрис, которые приняли бы участие в съемках пятого фильма франшизы «Планета обезьян», в 1972 году Гэри Оуэнс придумал очень необычный конкурс красоты.

Его участницы выполняли все стандартные требования подобных состязаний, но на протяжении всего процесса выходили на публику исключительно в маске обезьяны. Победила Доминика Грин, которая и исполнила главную роль в пятом фильме — «Битва за планету обезьян».

3. Мисс «Идеальная осанка»

С 1956 до 1969 года в США проходил конкурс, в котором принимали участие не сами девушки-красавицы, а… их рентгеновские снимки! Их делали в трех проекциях, стоя прямо, на левой ноге и на правой ноге, причем стояли девушки на особых платформах-весах, которые показывали распределение веса между двумя стопами.

4. Мисс Трансгендер

У победительницы первого конкурса Луис Конвей это распределение было безупречным: 50 на 50.

С 2013 года в Бразилии проводится конкурс красоты среди мужчин, которые считают себя женщинами и выглядят как женщины. Правила конкурса стандартны, а призом для победителя становится операция по смене пола. Конкурс неизменно порождает бурные дискуссии об этичности, гомофобии и морали, однако спонсор состязания — Международное общество защиты прав человека — считает, что его проведение должно повысить уровень толерантности в стране.

5. Мисс «Пин-ап»

Никаких выходов в бикини, только пышные формы и соблазнительные ретро-платья — конкурс, прославляющий стиль 50-х годов, невероятно популярен в Австралии. Последняя победительница Скарлетт Роуз в своей триумфальной речи сказала, что видит в этом конкурсе «прославление истинной женственности — в противовес происходящему в мире моды сегодня».

6. Мисс «Короткая стрижка»

Конкурс просуществовал всего несколько лет, но в США его считают весьма значимым явлением. Протестуя против корсетов и других атрибутов традиционного женского гардероба, феминистки 20-х годов отрезали длинные волосы и носили короткую стрижку. Приверженцы патриархальной схемы называли эти прически уродливыми, мужланскими и отталкивающими. Власти небольшого города Корал Гейблс во Флориде решили поддержать феминисток и организовали конкурс, принять участие в котором могли только обладательницы короткой стрижки. Невероятно, но это сработало: девушки все чаще стали отдавать предпочтение коротким прическам, осуждать обладательниц таких причесок стало дурным тоном, а парикмахерское дело в штатах резко пошло в гору.

7. Мисс «Осужденная убийца»

Конкурс проводится в Бразилии, а участвовать в нем могут только заключенные в тюрьме девушки, совершившие убийство. Помимо внешних данных жюри оценивает образованность девушек, их поведение в тюрьме и отзывы надзирателей. Последней победительницей стала Ребекка Райса Суелен Гедезин, 19-летняя убийца из бразильского города Ресифе.

8. Мисс «Проститутка»

Подождите захлебываться от возмущения, организаторы на то и рассчитывали. Конкурс впервые провела Наталия Фабия в 2012 году в Лос-Анджелесе. Оригинальное название — Miss Hooker — она выбрала неслучайно, понимая, как будет эпатирована публика. На самом деле в интервью Фабия признавалась, что она хотела провести состязание между талантливыми девушками, которые зарабатывают, продавая свое творчество. Идеей Наталии было показать голливудскому сообществу прекрасных молодых одаренных художниц, певиц, скульпторов, писательниц и композиторов. Провокационное название сработало: конкурс привлек внимание прессы и довольно широко освещается.

9. Мисс «Атомная бомба»

Вдохновленные первым запуском атомной бомбы в США в 1952 году, шоумены в Лас-Вегасе объявили конкурс Мисс «Атомная бомба». По сути, это был обычный конкурс красоты, но в каждом образе и на каждом этапе девушки должны были каким-то образом обыграть ядерный взрыв. Состязание весьма успешно шло несколько лет подряд, а самой известной «Атомной бомбой» стала Ли Мерлин в 1957 году. Очевидно, образ Ли скопировала с Мэрилин Монро.

10. Мисс «Выжившая в Холокосте»

Если все остальные конкурсы в нашей подборке могли вызывать лишь усмешку, то этот напоминает нам о страшных днях в истории человечества. Конкурс для пожилых леди проводится в Израиле в память о чудовищной катастрофе, которую довелось пережить евреям. Возраст участниц колеблется от 74 до 97 лет, на протяжении состязания они выходят в вечерних платьях, в спортивной одежде и выступают перед аудиторией, рассказывая свою историю выживания. В последнем конкурсе принимали участие 300 женщин. К сожалению, с каждым годом число участниц уменьшается.

Источник : http://womensgid.ru/a-vy-slyshali-o-takom-miss-obezyanka-i-e...

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