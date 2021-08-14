Существует ли связь между вегетарианством и депрессией?

Сегодня отказ от продуктов животного происхождения — это очень модное течение, к которому примыкает все большее количество людей. Кто-то считает вегетарианскую диету полезной для здоровья, а остальные таким образом выражают протест против насилия над животными. Безусловно, все это похвально и переход на растительную пищу действительно может сделать человека здоровее. Но результаты некоторых исследований показывают, что вегетарианцы чаще остальных людей страдают от психических расстройств вроде депрессии.

Недавно немецкие ученые решили тщательнее изучить этот вопрос и рассмотрели результаты 13 научных работ, чтобы выявить более точную закономерность. Наверняка среди вас или ваших знакомых есть вегетарианцы, поэтому давайте выясним, есть ли какая-нибудь связь между рационом питания и риском возникновения психических расстройств?



Немецкие ученые выяснили, что многие вегетарианцы страдают от депрессии. Но не стоит делать поспешные выводы

Польза вегетарианства

Пользу вегетарианства отмечают многие знаменитые доктора. Среди них стоит отметить биохимика Колина Кэмпбелла (Colin Campbell), который в 1998 году стал самым авторитетным врачом в мире по вопросам питания. Он является автором книги «Китайское исследование», в котором раскрывается связь между употреблением мяса и развитием таких опасных заболеваний как рак, диабет и коронарная болезнь сердца.

Этот бестселлер очень популярен среди приверженцев правильного питания, однако в своей работе автор не учитывал многие другие факторы, которые способны повлечь развитие смертельных заболеваний: место жительства людей, уровень физической активности и так далее. Поэтому некоторые люди относятся ко словам биохимика скептически.



Колин Кэмпбелл — один из популяризаторов вегетарианства. Правда сам он не использует слова «вегетарианец» и «веган», потому что они ему не нравятся



Но многие исследования доказывают, что в некоторых случаях переход на модную диету может хорошо сказаться на состоянии здоровья. В частности, речь идет о снижении риска развития онкологических заболеваний, сахарного диабета, и повышенного артериального давления. Ученые, в том числе и упомянутый выше Колин Кэмпбелл, уверены, что растительная пища не перегружает пищеварительную систему лишними белками, жирами и углеводами. Человек может получать нужное количество питательных веществ без мяса и ощущать легкость и прилив сил. Мясные продукты перевариваются дольше, в результате чего в организм выделяются опасные вещества. А растительная пища усваивается быстрее, поэтому выделения ядовитых соединений не происходит. Так, по крайней мере, читают любители растительной пищи.







Веганы — это люди, которые полностью отказались от пищи животного происхождения, даже от молока и яиц

Важно отметить, что однозначно уверять о пользе или вреде вегетарианства нельзя. Ученые постоянно проводят исследования и часто получают крайне противоречивые результаты. Вот Колин Кэмпбелл считает, что вегетарианство полезно. Но некоторые исследования показали, что растительная пища приводит к хрупкости костей и может нанести вред здоровью детей.

Вред вегетарианства

Влияние вегетарианства на здоровье человека действительно очень спорная тема. В июне 2010 года ученые выяснили, что растительная пища помогает людям справиться с депрессией. Однако, в ноябре 2019 года другая группа исследователей нашла взаимосвязь между вегетарианской диетой и наличием депрессивных состояний. Результаты научных работ часто противоречат друг другу, поэтому недавно немецкие ученые решили объединить результаты 13 исследований на эту тему и получить более конкретные результаты. Всего они изучили данные о 49 889 людях, среди которых оказались 8 057 вегетарианцев — остальные были мясоедами. Сделанные выводы были опубликованы в научном журнале Journal of Affective Disorders.





Сегодня депрессии подвержены очень многие люди, но вряд ли ее причиной является вегетарианство



В ходе научной работы ученые выяснили, что вегетарианцы действительно страдают от депрессии чаще мясоедов. Только вот однозначно сказать, что растительная пища приводит к развитию психических расстройств, ученые снова не смогли — результаты очень неоднозначны. Да, у вегетарианцев чаще диагностируется депрессия, но это не значит, что психическое расстройство связано с отказом от мяса. Ученые выяснили, что чаще всего депрессия развилась у людей до перехода на вегетарианскую диету. А это значит, что:



люди с депрессией могли перейти на растительную пищу, чтобы улучшить состояние своего здоровья;

возникшая депрессия могла вызвать у людей большее сострадание к животным, что и побудило их к переходу на растительную диету.

В конечном итоге мы имеем еще одно исследование на тему пользы и вреда вегетарианства, которое дало неоднозначный результат. В будущем авторы научной работы хотят учесть больше данных вроде места жительства людей, год проведения исследований и так далее. Возможно, когда-нибудь мы наконец-то точно узнаем, что лучше: вегетарианство или мясоедство. Ну а пока каждый человек ест то, что ему больше всего нравится.

Источники : https://udivitelnoe.temaretik.com/2279765333656472224/

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