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Почему Толстой считал что ислам лучше чем христианство

Существует легенда, согласно которой Лев Толстой принял ислам. Правда это или нет, мы вряд ли когда-то узнаем. Однако, опираясь на слова великого гения, можно с уверенностью сказать, что исламу он симпатизировал гораздо больше, чем православному христианству.

В своих письмах Лев Николаевич часто положительно высказывался об исламе.

Однажды Толстому написала письмо русская женщина, бывшая замужем за мусульманином, она переживала, что ее сыновья хотят принять ислам, на что писатель ответил ей.

...как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше христианские идеалы и христианское учение в его истинном смысле, для меня не может быть никакого сомнения в том, что магометанство по своим внешним формам стоит несравненно выше церковного православия....

В письме своей двоюродной тете Лев Николаевич пишет:

И потому, пожалуйста, смотрите на меня, какъ на добраго магометанина, тогда все будетъ прекрасно
Почему Толстой считал что ислам лучше чем христианство

Конечно эти слова еще не означают, что Толстой был мусульманином, скорее они говорят о том, что в исламе писатель видел больше правды, чем в православном христианстве.

Всю свою жизнь Лев Толстой искал истину, искал Бога. Писатель внимательно изучил Библию, прочел множество православных богословских книг, но вместо ответов на свои вопросы нашел лишь противоречия.

Он видел, как представители власти навязывают людям христианство, хотя сами бесконечно далеки от учения Христа, и элементарно не соблюдают второй его заповеди:

Возлюби ближнего своего, как самого себя.

О какой любви может идти речь, когда одни порабощают и нещадно эксплуатируют других, когда одни живут в роскоши, а другие умирают от голода. Лев Николаевич был свидетелем страшной вспышки голода в 1891-1892 годах. Он организовал масштабный сбор средств в пользу голодающих. За счет поступивших денег писатель обустроил десятки столовых, где людям бесплатно раздавали еду. Благодаря его действиям удалось спасти тысячи крестьян.

Кроме того Толстого оттолкнуло от православия и то, что церковь благословляла войны, смертные казни и гонения на другие религии и конфессии.

Почему Толстой считал что ислам лучше чем христианство

Писатель активно изучал мировые религии, а также учения разных христианских конфессий и сект. В итоге он сформировал свое мировоззрение, которое в некоторых вопросах было схоже с исламским учением.

1. Отрицание триединство Бога

Толстой верил в безличностного Бога, который является началом всего сущего, он отрицал учение о Троице (Боге -Отце, Боге -Сыне, Боге - Святом Духе).

Л.Н. Толстой
Л.Н. Толстой

2. Отрицание божественности Иисуса

Лев Толстой не признавал божественности Иисуса Христа и считал его одним из великих учителей, наряду с пророком Мухаммедом, Буддой, Конфуцием. Кроме того писатель отрицал воскресение и искупительную жертву Иисуса Христа.

3. Писатель считал, что Апостол Павел исказил учение Христа

Своей статье "Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении" он говорит о множестве противоречий в учении Иисуса Христа и посланиях Апостола Павла.

Писатель считал, что апостол Павел исказил учение Христа, превратив истинное христианство в иудейскую секту:

"та церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством" Л.Н. Толстой

Лев Толстой много общался с мусульманами, в том числе с главным муфтием Египта - Муха́ммадом А́бдо, возможно это и повлияло на его мировоззрение. Однако, помимо ислама он интересовался и другими религиями. Писатель переписывался с индийским общественным деятелем Махатмой Ганди, а также изучал конфуцианство и буддизм.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/berdchanka/pochemu-tolstoi-schit...

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