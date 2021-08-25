Почему современные женщины хотят замуж?

В последние годы женщины стали более независимыми и самодостаточными, но вопрос брака все еще стоит достаточно остро. Желание завести семью и давление близких заставляют торопиться с замужеством. Чего женщины ждут от штампа в паспорте и какие подводные камни могут встретить их на этом пути?

Брак — это непростая работа, в которой пара должна проверить друг друга на терпение и запас внутренних сил и только после этого, возможно, найти гармонию в совместной жизни. Зачем же большинство из нас, не считающих себя законченными мазохистами, в него вступают? Опросы показывают пять распространенных ответов на вопрос:

Почему бы и нет, это логичное продолжение отношений.

Беременность или возможный переезд партнера.

Страх одиночества.

Желание отделиться от родителей или почувствовать себя взрослым (брак воспринимается как вступление в зрелость и необходимость быть ответственным).

Страх потерять партнера.

Как видим, любовь и желание быть вместе каждый день не лидируют в этом списке. При этом мы мечтаем встретить человека, с которым возникнет эмоциональная близость, духовное единение и взаимное физическое притяжение, но не верим, что найдем это в одном партнере. Что же делать?

Это в большей степени вопрос к женщинам, так как опыт подсказывает — они чаще ощущают, что надежды и мечты не оправдываются.

Снизить требования — не решение проблемы. Женщины, в отличие от мужчин, и так слишком часто идут на компромиссы и проявляют уступчивость, из-за которой позже страдают.

По моим наблюдениям, почти каждая надеется встретить того, кто будет подходить именно ей, надеется, что сможет принять его недостатки. С одной стороны, это реалистичный подход, с другой — женщины часто не отдают себе отчета в истинных желаниях и смутно представляют, какими качествами должен отличаться избранник.

Если они будут честны с собой в том, что в мужчине важно, не забывая, что у положительных качеств есть оборотная сторона, то смогут более осознанно выбирать партнеров.

Для многих женщин все еще имеет значение замужество ради статуса, что едва ли сделает их счастливыми. Это не означает, что вы должны похоронить желание о замужестве только потому, что мужчина не хочет жениться. Часто вы отметаете тех, кто был бы близок по духу, из-за того, что не видите в них потенциального мужа.

Давление окружающих или «биологические часы» напоминают, что вы должны успеть стать матерью. Если мужчина тоже не возражает завести детей, то порой это, пусть даже единственное совпадение в вашей паре, может стать решающим козырем в его пользу.

Я призываю женщин расслабиться и наслаждаться периодом встреч и свиданий. Дайте равные шансы всем кандидатам, даже тем, кто, как вам кажется, не настроен сейчас на семью. Если у вас сложатся отношения, идея ее создания может возникнуть естественным образом.

Меня радует, что за последние годы женщины очень изменились и уже меньше боятся жизни вне брака и периода осознанного одиночества. В незамужней жизни они чувствуют себя все более комфортно, и это новый вызов, который нам может приготовить социум. Ведь это входит в противоречие с желанием мужчин получить домашний уют, особенно когда они становятся старше и идея семейного очага и женской заботы приобретает большую привлекательность.

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