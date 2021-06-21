«Ничейная земля»: какие территории не входят в состав ни одного из государств планеты

История освоения территории планеты долгая и трудная. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на протяжении столетий огромное количество земель оставались бесхозными. А вот представить такую ситуацию в современном мире мало кто сможет, ведь кажется, что вот сушу человек освоил полностью. Вот только в реальности это не совсем так: и сегодня существуют земли, которые и сегодня попадают под определение римского права - Terra nullius, что дословно переводится как «ничейная земля».

1. Антарктида, Земля Мэри Бэрд

Единственные полноправные жители Антарктиды - это пингвины и другие представители тамошней фауны.

Пожалуй, самой известной территорией, которая не принадлежит никому, является Антарктида. Правда, справедливости ради, следует уточнить, что у самого холодного материка есть четко определенный статус, причем ровно противоположный: 1 декабря 1959 года был подписан так называемый «Договор об Антарктиде», к которому на сегодняшний день присоединилось 46 государств.

Люди в Антарктиде живут только в научно-исследовательских станциях.

Согласно его положениям, континент является достоянием общественности и полностью нейтральной территорией, которая считается демилитаризованной зоной, а также землей, свободной от потенциального размещения там ядерного оружия любого государства.

Другой пункт договора гласит, что ресурсы Антарктиды должны использоваться для блага человечества, а потому на ее территории разрешена только научная деятельность. Впрочем, это не мешает ряду государств предъявлять свои претензии на земли материка в случае, если однажды конвенция будет отменена.

Скальные образования земли Мери Бэрд.

Единственная территория, которая имеет конкретный статус Terra nullius в пределах Антарктиды - это земля Мери Бэрд, которая расположена между 103° и 158° западной долготы. А все потому, что в 1951 году Япония отказалась от претензий на данный район, которым ранее обладала. При этом на земле Мери Бэрд некоторое время велись и научные исследования. Так, там сохранились две заброшенные станции – американская «Бэрд», которая перестала работать в 2012 году, а также советская и российская «Русская» - ее законсервировали в 1990-м, однако на одно антарктическое лето 2007-2008 ее все-таки открыли.

2. Бир-Тавиль

Территория, которая никому не нужна.

Этот сравнительно небольшой участок земли, а площадь его составляет 2060 кв.км - находится в приграничной зоне между Суданом и Египтом. Вот только ни одно из государств не собираются признавать право владения над Бир-Тавилем, желая, чтобы другая страна, наконец, признала его своей территорией. А все потому, что он представляет собой безжизненный кусок пустыни.

Кусок пустыни, где гибнет все живое, никого не интересует.

История подвешенного статуса Бир-Тавиля тянется уже больше столетия: так, еще в 1898 году Британская империя, которая тогда была метрополией и Египта, и Судана, разделила их границей по 22-ой параллели. А три года спустя она же единоличным решением отдала Бир-Тавиль Египту, а регион под названием «треугольник Халаиба» оставила во владение Судану.

И Египет, и Судан всеми силами пытаются откреститься от ненужного клочка земли.

С таким решением египтяне не могли смириться, ведь ранее «треугольник Халаиба» принадлежал им, а он знаменит прежде всего залежами нефти и плодородными землями. В то время как Бир-Тавиль был пустыней, ею и остался. В конечном итоге спустя десятилетия периодически вспыхивающих конфликтов за желанный кусок земли Египет его все-таки отвоевал, а вот Бир-Тавиль вернули Судану. Но последний отказался провозглашать его своей территорией, а соседи и даром не хотели получить этот регион обратно. С тех пор Бир-Тавиль и носит статус «ничейной земли».

3. Горня Сига

Малюсенький кусочек леса (на карте - зеленого цвета), который остается ничейным.

Не только пустыни, но и густой лес, оказывается, имеет все шансы стать бесхозной землей. Именно это произошло с регионом Горня Сига, который находится прямо на сербско-хорватской границе, а площадь его составляет всего 7 кв.км. Причиной ничейного статуса этой земли стал распад Югославии и последующая война, которая, в том числе, шла с целью удовлетворения территориальных притязаний каждого из новообразованных государств.

Единственная страна, которую по-настоящему интересует эти земли - виртуальная.

Все дело в том, что в ходе споров за территории сложилась ситуация, в результате которой Горня Сига оказалась не нужна ни одной стране, ведь те не хотели из-за клочка леса потерять возможность заявить права на куда более желанные спорные земли. Занимательный виток истории этого региона случился в 2015 году, когда чешский активист Вит Едличка провозгласил на нем виртуальное государство Либерленд. Более того, его гражданами уже стали больше тридцати человек из разных стран. Вот только ни хорватское, ни сербское правительство не признало Либерленд, а территория Горня Сига продолжает пребывать в запустении.

4. Западная Сахара

Западная Сахара - африканская спорная территория.

Западная Сахара представляет собой территорию площадью 266 800 кв.км, которая некогда была испанской колонией. Однако когда бывшая метрополия вывела свои войска оттуда, богатая нефтью, железными рудами и фосфоритами, часть пустыни стала лакомым кусочком для соседних государств. Исключением стала Мавритания - первоначально Западную Сахару поделили между ней и Марокко, однако первая через некоторое время вывела оттуда войска и отказалась от территориальных притязаний.

В большинстве своем территория Западной Сахары так и остается пустынной.

А вот Марокко очень хотела заполучить желанную территорию, вот только теперь из приходится сходиться в спорах за нее с самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР), которая существует за счет активной поддержки Алжира. Проблема принадлежности Западной Сахары продолжает оставаться нерешенной по ряду причин: во-первых, САДР фактически контролирует только пятую часть этой территории, во-вторых, самопровозглашенное государство признала только сотня стран, а в-третьих, ООН официально присвоила Западной Сахаре статус Terra nullius.

5. Риф Скарборо

Ничейная земля азиатского образца.

В акватории Южно-Китайского моря также расположилась одна «ничейная земля». Чечь идет о рифе Скарборо - группа островов общей площадью 150 кв.км. На протяжении десятилетий этот богатый залежами нефти и природного газа, был объектом территориальных притязаний целого ряда азиатских государств - КНР, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Брунея и Тайваня. Наиболее горячие споры идут между китайцами и филиппинцами.

Споры вокруг территориальной принадлежности этого региона еще долго не утихнут.

Первые приводят исторический аргумент, пытаясь обосновать свои претензии на риф Скарборо: китайцы уверены, что раз именно их рыбаки в далеком XIII столетии открыли этот регион, значит, их потомки имеют на него права владения. Правда, документальных подтверждений версии КНР не сохранилось. А вот Филиппины настаивают, что современное положение спорной территории в их исключительной экономической зоне дают основания на то, чтобы считать ее своей.

Китайские власти не дают даже приблизится в лакомому кусочку земли в море.

В реальности же, несмотря на официальный статус рифа Скарборо как Terra nullius, фактически именно Китай уже едва ли не присвоил его себе: тамошнее правительство предписало патрулировать этот район военными судами, а также не пускать туда посторонних. Кроме того, все международные решения и нормы относительно рифа Поднебесная предпочитает игнорировать.

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