Миф о супервоинах-спартанцах: Историки разоблачили ложь о военном превосходстве Древней Спарты

Спарта звучит как синоним выносливости, силы, смелости и победы. Спартанцы в течение последних двух с половиной тысячелетий удерживали пальму первенства в искусстве ведения войны. Этот город считали непревзойдённым государством идеальных воинов, суперсолдат.

Каждый мужчина здесь — воин с пелёнок, готовый сражаться за свою землю до последней капли крови. К сожалению, это глубоко укоренившееся мнение, хоть и безумно привлекательно с человеческой точки зрения, но совершенно ложно с исторической. Откуда же взялся этот миф и что говорят по этому поводу историки, далее в обзоре.

Царь Леонид

Миф об особой воинской доблести Спарты появился в большей степени благодаря легендарному героическому подвигу, совершённому Леонидом. Он был царём Древней Спарты и героем знаменитой битвы при Фермопилах (480 г. до н. э.). В этом историческом сражении армия персов одержала победу. Многие люди ошибочно полагают, что в битве участвовали лишь 300 спартанцев против многочисленного, как саранча, персидского войска.

Руины древней Спарты.

На самом деле в этом бою участвовали другие греки. Около семи тысяч из них было убито. Триста спартанцев входили в их число. Подвиг Леонида и его воинов состоял в том, что они были полностью окружены врагами, но стояли действительно насмерть.

Спарта — такая же, как все

Персы абсолютно безнадёжно превосходили их числом, но спартанцы не собирались сдаваться. Они сражались как львы, полностью воплотив в жизнь слова Геродота о том, что они «не сойдут с места и там победят или умрут».

Сквозь века прошла слава о героическом подвиге Леонида и его солдат. Благодаря им практически каждый считает, что такими были все спартанцы. Конечно же, это далеко не так. Это настолько далеко от истины, как и то, что показано в небезызвестном голливудском блокбастере «300». Настоящая феерия дорогих спецэффектов, 36-летний красавчик-атлет в роли шестидесятилетнего на тот момент Леонида... Всё это несколько заслоняет неприглядную правду.

Фрагменты из голливудской киноленты о подвиге 300 спартанцев.

Правда же состоит в том, что спартанцы были не лучше, но и не хуже других людей. Они были такими как все. Могли тоже оказаться трусами и бежать с поля боя, коррумпированными или просто подлыми. Жители древней Спарты были обычными людьми из плоти и крови, которые тоже совершали ошибки и принимали неверные решения. В результате всего этого Спарта пала.

Неумение прогибаться

У воинской стратегии Спарты было множество выраженных недостатков. Здесь присутствуют и героизм, и военная хитрость и смелость, и доблесть, но также и слишком уж человеческие ошибки. Многие цари Спарты одерживали блестящие победы, но они также и терпели сокрушительные поражения.

Именно то самое, нечто простое и обычное в природе человека, то, что делает его способным на чувства — ценно на самом деле. Этим не обладал Леонид. Мало кто знаком с именем полководца Брасида. Его никто не помнит. Этот предводитель войска предпочёл не принять смерть на поле битвы. Он выжил и учёл свои ошибки. О таком не снимают кино. История же его весьма поучительна.

Спарта на карте Греции.

Брасид — истинный герой Спарты

Брасид должен был освободить осаждённый греческий город. С этой целью он предпринял отчаянно смелую и невероятно глупую атаку. На своём корабле он протаранил берег и атаковал врага. Отлично вооружённые афиняне не дали пройти спартанцам по земле и нескольких метров. Сам военачальник был тяжело ранен и лишился сознания. Свой щит Брасид уронил в море. Многие знают знаменитое высказывание: «Вернись со своим щитом или на нём». Выжить в бою и потерять щит — бесчестье для воина.

Леонид сделал свой выбор, а Брасид — свой. Выжившие прошли через презрение. Тот кто не справился с таким давлением — покончил с собой. Лучше смерть, чем бесчестье. Полководец был опозорен больше других, наверное, но он этого не сделал. Вместо этого он сделал нужные выводы. Уже через год выздоровевший Брасид возглавил свою собственную армию.

Весьма рискованная затея состояла в том, чтобы завоевать союзные Афинам города. В состав войска входил разного рода сброд. Рабы, опозоренные воины, илоты. Идея вооружить подобную публику была опасной. Брасид был уверен в успехе. Теперь он никуда не спешил. Все намеченные города он взял хитростью. Всю грязную работу сделали за полководца сами афиняне. Недовольство собственных граждан спартанец умело оборачивал против врага. Практически без боя Брасид совершал своё победное шествие.

Со щитом или на щите - и никак иначе.

Города сдавались один за другим. Величайшей победой полководца стало взятие города Амфиполиса. Это был могущественный бастион, державший под контролем переход реки Стримон. Брасид атаковал и осадил город, затем предложил весьма необычный для того времени выбор. Те, кто хотел, могли беспрепятственно уйти. Остальные могли остаться и их обещали не грабить. Этот шаг мог стоить Брасиду полную потерю репутации воина.

Шаг был рискованным, но итог стоил того. Город сдался. Слава супервоина не досталась Брасиду. Зато победа была на его стороне. Кроме того, остальные афиняне, прослышав о действиях спартанцев пожелали точно так же сдаться. Со всех концов к военачальнику были отправлены послы с предложениями.

Царь Леонид в итоге всё равно проиграл. Брасид же потерпел поражение, но не сдался. Он пошёл другим путём. Может не всё складывалось так удачно, как он того хотел, но спартанец продолжал борьбу. Брасиду посчастливилось выжить и из своего горького опыта он извлёк необходимый урок. Исход битвы всегда не определён, а смелость — не всегда победа. Война — это не сцена для славы, а всего лишь политика. Главное не побить врага, а навязать ему свою волю.

Война - это политика.

Конечно, Брасид совершит на своём пути ещё много ошибок. Одна из них будет стоить ему жизни. Кампания должна была стать реваншем афинян за все их поражения. Атака обещала победу, но быстро обернулась отступлением. Брасид решил обратить его в бегство. Слишком смело он выступил во главе преследователей и был убит. Полководец похоронен в Амфиполе. В местном археологическом музее хранятся его останки.

Спартанцы тоже смертны

Брасид утратил осторожность и погиб в бою. Очень человеческая смерть для человека, который стал лучшим примером ошибочности истинных военных традиций своего города-государства. Он ценен для историков не только своей индивидуальной историей, но и тем, что он иллюстрирует человечность настоящих спартанских воинов, в отличие от легенд и мифов о них.

Обычные люди, учась на своих ошибках, могут достичь поистине великих целей. Именно это и есть тот самый вдохновляющий урок, который может преподать нам истинная история древней Спарты. Выбирая героический яркий миф, а не реальность, люди совершают две огромные ошибки. Первая – отказ от настоящего прошлого. Вторая же, ещё более вопиющая и страшная: человеческое право на ошибки.

Спартанцы такие же люди, которые имеют право на ошибки.

Это лишает людей возможности видеть не только то, как спартанцы стояли в бою насмерть. Гораздо более важно, что они боролись, терпели поражение, но восстанавливались, потом шли и побеждали. Если у них всё получалось, значит на это способен каждый. Это и есть самое ценное.

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