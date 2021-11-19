7 хитрых загадок для продуктивной тренировки нестандартного мышления

В повседневной жизни у людей всегда много забот: работа, семья, хобби и многое другое. Иногда кажется, что график так забит, что мозг попросту не отдыхает. Поверьте, это может быть заблуждением, ведь далеко не все, что мы делаем, помогает держать мозг в тонусе.

Так уж случилось, что он очень ленив, поэтому нуждается в регулярных тренировках. С этим лучше всего помогут головоломки, загадки и задачки. Мы предлагаем остановить свое внимание на втором варианте. Во-первых, потренируете логическое мышление, во-вторых, смекалку. Готовы? Тогда предлагаем 7 загадок!

Загадка №1

Мама передала ребенку пару запонок, которые унаследовала от отца. Другая мама тоже передала пару унаследованных запонок своему ребенку. Запонки одни и те же. Как такое возможно?

Загадка №2

Парень отнес часы к ювелиру, чтобы тот их починил, но они стали работать странно. Когда должно быть 3:30, они показывают 6:15, когда должно быть 4:45, показывают 9:20. Что не так с часами?

Загадка №3

Мужчина заходит в бар и просит стакан воды. Вместо этого бармен внезапно грохает поднос на стойку и орёт этому посетителю прямо в лицо. Почему?

Загадка №4

Мужчина, стоя на асфальте, уронил с высоты двух метров помидор, но тот даже не помялся.

Загадка №5

Как такое могло быть?

Однажды солнечным утром мужчина припарковал свою машину у подъезда, зашёл домой, вернулся с ведром воды и вылил ее на тротуар. Почему?

Загадка №6

Чего не бывает ни разу в году, но бывает дважды в каждом месяце, три раза в каждой неделе и один раз в каждые выходные?

Загадка №7

В конференции людей высокого роста участвуют 25 человек. Если каждый из присутствующих пожмёт руку только тому, кто ниже его ростом, сколько всего рукопожатий состоится?

Как видите, загадки действительно не простые! Нужно хорошенько подумать, чтобы отыскать правильные ответы. Когда будете готовы, то предлагаем узнать их.

Ответы

Бабушка отдала недавно маме, а мама - своему ребенку. Ювелир перепутал стрелки местами. Большая указывает туда, куда должна указывать маленькая. Мужчина попросил стакан воды, потому что у него икота. Бармен это понял и попытался избавить посетителя от икоты, напугав его. Для этого он сначала спровоцировал резкий громкий звук, грохнув поднос на стойку, а потом заорал на мужчину. Он поймал помидор прямо над землей. Он хотел помыть машину, но, пока он ходил за водой, ее угнали. Буква «e». Никто никому рук не пожмёт, потому что люди должны пожимать руки только тем, кто ниже. Но, чтобы это случилось, тот, кто ниже, должен нарушить правило.

Как вам такие загадки? Удалось дать правильные ответы? Какая загадка показалась самой сложной, а какая - простой?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2344550638502808130/

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