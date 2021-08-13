Самый нелепый, но живучий миф о Сталине.

Суть легенды такая: через несколько дней после начала Великой Отечественной войны, в июне 1941-го, посланник Болгарии в Москве Иван Стаменов был приглашен в ресторан "Арагви" неким Павлом Анатольевичем Павловым, который отрекомендовался секретарем самого Берии. Изумленный посланник узнал, что оказывается, никто иной, как сам Сталин передает Германии предложение о мире и готов согласие фюрера помириться обменять на огромные территории СССР. В планы входило отдать: Украинскую ССР, Бессарабию, все советские прибалтийские республики, Карельский перешеек. А в роли Павлова выступал высокопоставленный чекист Павел Анатольевич Судоплатов.

Сколько процентов территории СССР готов отдать Сталин агрессору прямо с ходу, всего через 3-5 после вторжения - кто силен в математике, подсчитайте.

Что за личность Иван Стаменов, точно неизвестно. То ли был завербован перед войной НКВД, то ли не был. С профессиональной стороны, наоборот, секретов нет: служил с 1940 до сентября 1944 года. посланником Болгарии в СССР. Болгария же была, напомню, союзницей Гитлера во время Второй мировой, хотя войска на территорию СССР на вводила: других забот хватало.

Прошло 12 лет с той загадочной встречи, и вот в августе 1953 года пенсионера Стаменова внезапно осенило: а не написать ли мне письмо с рассказом о ней не куда-нибудь, а прямо в Кремль. И написал-таки. Сначала письмо ушло в посольство СССР в Софии, а оттуда прямиком к товарищу Хрущеву.

Письмецо оказалось как нельзя кстати. Хрущев к этому времени изловил негодяя Берию и допросы на предмет государственной измены шли день и ночь.

Тут и Судоплатова заодно допросили, и ведь что удивительно - через 12 лет он, хотя и не с первого допроса, но сумел вспомнить мельчайшие подробности и детали. В частности, припомнил в точности текст вопросов, которые по поручению советского правительства (читай- Сталина) он должен был задать Стаменову, а было их четыре:

1.Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР?

2.Что Германию устроило бы, на каких условиях Германия согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны?

3.Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек?

4. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует?

Не забыл Павел Анатольевич вставить на допросе сакраментальное: Берия два раза предупредил его, что об этом поручении советского правительства он нигде, никому и никогда не должен говорить, иначе он и его семья будут уничтожены.

Павел Анатольевич Судоплатов. Фото из открытого доступа.

О той самой памятной встрече Судоплатов показывал так: " Разговор начался по существу создавшейся к тому времени военной и политической обстановки. Я расспрашивал Стаменова об отношении болгар к вторжению немцев в СССР, о возможной позиции в этой связи Франции, Англии и США, и в процессе беседы, когда мы коснулись темы вероломного нарушения немцами пакта о ненападении, заключенного Германией с СССР, я поставил перед Стаменовым указанные выше четыре вопроса.

Все, что я говорил, Стаменов слушал внимательно, но своего мнения по поводу этих четырех вопросов не высказывал.

Стаменов старался держать себя как человек, убежденный в поражении Германии в этой войне. Быстрому продвижению немцев в первые дни войны он большого значения не придавал. Основные его высказывания сводились к тому, что силы СССР, безусловно, превосходят силы Германии и, что если даже немцы займут первое время значительные территории СССР и, может быть, даже дойдут до Волги, Германия все равно в дальнейшем потерпит поражение и будет разбита".

Да, вот так! Именно потому, что Германию непременно ожидало поражение, страна, которую представлял Стаменов, и держалась за такого ненадежного партнера, вплоть до сентября 1944 года. Удивительно, правда? Еще удивительно, что Сталин спрашивал у Гитлера, почему тот напал... наверно, ожидал честного ответа. Вот какой наивный человек руководил государством много лет!

Любители мифа объясняют поведение Сталина просто : Сталину напрочь отказало чувство реальности. Он, как утопающий, цепляющийся за соломинку, полагал, что еще не поздно все остановить, превратить в ограниченный инцидент на границе, в своего рода наглядную демонстрацию немецкой силы для подкрепления территориальных требований. А ему -Сталину - теперь надо лишь убедить всех в необходимости нового Брестского мира. Да, позорного, но необходимого для спасения страны.

Понятно теперь? А так как мира не получилось, пришлось воевать...

Итак, государственная измена Берии вроде бы подтверждалась. Целый Судоплатов да еще и пенсионер из братской Болгарии показали пальцем на супостата Берию, а заодно - на его начальника.

Лаврентий Павлович Берия и Иосиф Виссарионович Сталин. Фото из открытого доступа.

А теперь почитаем два документа, которыми завершилась эта история. Первый: "Членам Президиума ЦК. Проект сообщения Генеральной Прокуратуры СССР по делу о преступной изменнической деятельности Берия" от 21 октября 1953 года, гласил:

"Прокуратурой СССР закончено следствие по делу о преступной антисоветской изменнической деятельности Берия JI. П., Меркулова В. Н., Кобулова Б. 3. и других.

Следствием установлено, что Берия, действуя в интересах иностранного капитала, организовал антисоветскую изменническую группу заговорщиков, ставившую своей преступной целью использовать органы МВД ... для захвата власти, ликвидации советского строя и реставрации капитализма.

В этих преступных целях Берия совершил ряд тягчайших государственных преступлений.

Установлено, что обвиняемый Берия еще в 1919 году, изменив Родине, стал на службу английским интервентам и контрреволюционному мусаватистскому правительству в Азербайджане и являлся активным агентом мусаватистской контрразведки, действовавшей под контролем английских разведывательных органов. Состоя в этой секретно-агентурной должности под присвоенным ему № 1, Берия активно участвовал в борьбе английских оккупантов и мусаватистов против революционного рабочего движения в Баку...

Следствием установлено, что в течение ряда лет Берия вел подлую интриганскую борьбу против выдающегося деятеля коммунистической партии и Советского государства — Серго Орджоникидзе. Видя в лице Орджоникидзе человека, стоявшего на пути Берия и его сообщников и опасаясь разоблачения со стороны Орджоникидзе, заговорщики особенно усилили свои преступные происки против Орджоникидзе после того, как им стало известно, что он подозревает Берия в измене в период Гражданской войны...

... Берия с помощью своих сообщников совершил ряд изменнических актов, направленных к ослаблению обороноспособности Советского Союза.

Как установлено следствием, предательская деятельность Берия проявилась в первые же дни Великой Отечественной войны, когда Берия в изменнических целях, используя свое служебное положение народного комиссара внутренних дел, пытался установить тайную связь с Гитлером.

В тех же изменнических целях Берия и другие заговорщики осенью 1942 года в напряженный момент обороны Кавказа сделали попытку открыть врагу перевалы через Главный Кавказский хребет, что должно было, по их преступным замыслам, привести к иностранной оккупации Закавказья и передать в руки империалистических государств бакинскую нефть.

В результате победоносного завершения Великой Отечественной войны были сорваны изменнические планы участников антисоветского заговора Берия. "

Лаврентий Павлович Берия, Никита Сергеевич Хрущев, на втором плане И.В. Сталин. Фото из открытого доступа.

Второй документ датирован 20 ноября 1953 года.

Выписка из протокола № 42 заседания Президиума ЦК от 20 ноября 1953 г. О проекте сообщения «В Прокуратуре СССР» для опубликования в печати и о составе Специального судебного присутствия Верховного суда СССР для рассмотрения дела по обвинению Берия и вместе с ним Меркулова, Деканозова, Кобулова, Гоглидзе, Мешика и Влодзимирского

" Прокуратурой СССР закончено следствие по делу изменника Родины Берия Л. П.

Следствием установлено, что Берия, действуя в интересах иностранного капитала, организовал антисоветскую изменническую группу заговорщиков, ставившую своей преступной целью использовать органы МВД ... для захвата власти, ликвидации советского строя и реставрации капитализма.

Установлено, что участники заговорщической группы предприняли преступные меры для того, чтобы активизировать буржуазно-националистические элементы в союзных республиках, посеять вражду и рознь между народами СССР и в первую очередь подорвать дружбу народов СССР с великим русским народом...

Следствием доказано, что Берия предпринял попытку установить тайную связь с правительством одного из империалистических государств.

Пользуя в своих изменнических целях агентов иностранных разведок, Берия и его сообщники спасали этих преступников от разоблачения и заслуженной кары...

После кончины И. В. Сталина, когда реакционные империалистические силы активизировали свою подрывную деятельность против Советского государства, Берия стал раскрывать свое подлинное лицо изменника Родины и врага советского народа. [Помета на полях: «В чем заключ.?»]

Как установлено сейчас следствием, Берия еще в 1919 году совершил предательство, поступив на секретно-агентурную должность в контрразведку контрреволюционного мусаватистского правительства в Азербайджане, действовавшую под контролем английских разведывательных органов. [Помета на полях: «Грузине.»]

Тщательно скрывая и маскируя свое преступное прошлое, Берия стал организатором антисоветской изменнической заговорщической группы. Пробравшись при помощи различных карьеристических махинаций на ответственные посты в Закавказье и Грузии, а затем в МВД СССР и вынашивая в изменнических целях планы захвата власти, Берия и его сообщники учиняли расправу с неугодными им людьми, насаждали произвол и беззаконие и обманывали партию и государство.

В течение ряда лет Берия с помощью соучастников вел преступную интриганскую борьбу против выдающегося деятеля коммунистической партии и Советского государства С. Орджоникидзе, опасаясь разоблачения с его стороны. После кончины С. Орджоникидзе заговорщики продолжали жестоко мстить членам его семьи.

Как установлено следствием, Берия и его сообщники совершили ряд изменнических актов, направленных к ослаблению обороноспособности Советского Союза.

...Являясь контрреволюционным буржуазным националистом, Берия на всем протяжении своей преступной деятельности с помощью своих сообщников поддерживал тайную связь с контрреволюционными грузинскими меньшевиками-эмигрантами — шпионами ряда иностранных разведок...

Будучи изобличенными на следствии показаниями многочисленных свидетелей и подлинными документальными данными, обвиняемые признали себя виновными в совершении ряда тягчайших государственных преступлений.

Берия предан суду по обвинению в измене Родине, в организации антисоветского заговора, совершении террористических актов, активной борьбе против рабочего класса и революционного рабочего движения, проявленной им на секретно-агентурной должности в контрреволюционном правительстве в период Гражданской войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1 «б», 58-8,58-13, 58-11 Уголовного кодекса РСФСР".

Как первый, так и второй документ полностью здесь не привожу из-за большого объема, но они есть в открытом доступе. Из обоих вариантов выбираю места, которые непосредственно к теме относятся. Заметно, что что более поздний вариант значительно короче первого, зато во втором больше туманных формулировок и Гитлера оставили в покое. Да и как тут без тумана обойтись, когда с доказательствами напряженка.

Тем не менее приговору по делу Л.П. Берии и обвиненных вместе с ним людей это не помешало. Вот она, восстановленная социалистическая законность!

Ну, а что касается мифа о том, как Сталин с помощью Берии хотел Родиной торгануть - миф живет.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой автор этой лживой статьи!Хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой людям, которых коммуняки и так развели как лохов!Это не миф , а чистая правда!Скажу больше ,ведь Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития!

Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом – достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Этот факт подтверждается и тем, что, когда Красная Армия в 1939 г. перешла границу Польши, вермахт вёл войну там уже больше двух недель , неся потери и завоевывая территории, которые, согласно пакту Молотова-Риббентропа, должны были частично отойти к СССР. Единственная «нестыковка» вышла лишь при взятии Львова, в котором немцы понесли тяжелые потери и,чтобы не уступать довольно важный для них стратегический город, открыли артиллерийский огонь по советским войскам! Этот инцидент, из-за которого Отечественная война могла начаться еще в 1939 году, вошел в историю как «Львовский инцидент»! Это противостояние удалось решить дипломатическим путем, поскольку Гитлер тогда не обладал достаточными ресурсами и мощью для похода на Восток, тем более, что ещё не была разбита Франция.

Именно поэтому Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии , Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов.

Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Ведь именно поэтому,готовясь к наступательной войне,придерживаясь тактики победы мировой революции, палач народов Сталин допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР ! Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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