8 признаков того, что пришло время отпустить его

Отношения — сложная штука, и часто невозможно судить их по какому-то шаблону, ведь все мы уникальны и тем более в паре, когда таких двое, а, как говорится, чужая душа — потемки. Но случается, что отношения в паре себя изжили — раз и навсегда. И назад пути нет. И вариантов развития — тоже нет. И они входят в тип «чемодана без ручки», который мы еле тянем, но не отпускаем и не отказываемся. Результат — неудовлетворенность. Во всем — в партнере и в себе, в том, чего не достигли и чего не достигнем, в понимании этого и бездействии, и том, что эта бесконечная волынка разрушает и разъедает все глубже.

Да, зачастую нам бывает очень сложно отказаться от отношений с близким человеком, но бывает так, что лишь отпустив их и продолжая двигаться вперед, вы сможете стать сильнее, мудрее, и, в конечном итоге, счастливее. Поэтому, если вы сомневаетесь, что вы в «своих» отношениях — ознакомьтесь с этими признаками, и убедитесь, что это не так.

1. Человек, который с вами рядом, хочет, чтобы вы были кем-то, кем вы не являетесь.

Не пытайтесь изменить саму свою суть ради кого бы то ни было. Куда мудрее потерять кого-то, будучи собою, чем удержать, сделав вид, что вы кто-то другой. И помните – проще заживить раненное сердце, чем собирать по осколкам разбитую личность.

2. Слова этого человека расходятся с делами – и сильно.

Проще заполнить то место в вашей жизни, где находился другой человек, чем то место внутри вас, где находились вы сами.

Всем нам порою нужен кто-то, кто воодушевляет нас, и помогает смотреть в будущее с надеждой. И если находящийся с вами рядом человек оказывает на вас совершенно противоположное влияние, если его слова постоянно расходятся с его делами – что ж, видимо, пришло время завершать ваши с ним отношения. И лучше уж быть одному, чем в подобной компании. Истинная дружба – это крепчайший из обетов, молчаливый, неписанный, но нерушимый. Не слишком-то слушайте, что говорят другие люди. Смотрите на то, что они делают. В жизни каждого человека не так-то много настоящих друзей, но рано или поздно вы их отыщете.

3. Вы поймали себя на том, что пытаетесь заставить его полюбить вас.

Запомните раз и навсегда – невозможно заставить кого-то нас полюбить. И мы не должны упрашивать кого-то остаться, если он хочет уйти. Это и есть сущность настоящей любви — свобода. Но с концом любви еще не кончается жизнь. И знайте – хотя любовь порою покидает нас по какой-то причине, она всегда оставляет что-то после себя. И если кто-то действительно вас любит, он никогда не позволит вам в этом усомниться. Любой может войти в вашу жизнь со словами «я тебя люблю», но лишь те, кто говорят правду, готовы остаться в ней, и доказать, как сильно они вас любят. Порою для того, чтобы найти именно этого человека, нам приходится постараться, но оно того стоит. Всегда.

4. Ваши личные отношения основаны лишь на физической привлекательности.

Красота – это не только внешний вид, заставляющий людей провожать вас взглядом, или то, как вас воспринимают другие. Это то, ради чего мы живем. То, что нас определяет. То, что сокрыто в глубинах вашего сердца, и то, добавляет нам неповторимости. То, что делает нас теми, кем мы являемся – все эти мелкие особенности и странности. И те, кого привлекло лишь ваше милое лицо или красивое тело, если и останутся рядом, то вряд ли надолго. Зато те, кто разглядит красоту вашей души, не покинут вас никогда.

5. Ваше доверие постоянно предается.

Любовь – это когда даете кому-то шанс ранить вас прямо в душу, но настолько доверяете, что верите – этот человек так не поступит. И подобное может закончиться лишь одним из двух – либо эти отношения продержатся до конца жизни, или вы запомните этот урок на всю жизнь. Но любой из этих вариантов на самом деле позитивен. Вы или убедитесь в том, что человек, которому вы доверились, достоин этого доверия, или вы получите возможность избавить от него вашу жизнь, и поискать другого. И в итоге вы поймете, кто чего стоит, и кто – тот единственный, готовый ради вас рискнуть всем. И можете мне поверить: многие люди способны изрядно вас удивить.

6. Вас постоянно недооценивают.

Знайте себе цену! Когда вы завязываете близкие отношения с кем-то, кто вас не уважает, вы отрываете от себя кусочек души, который уже никогда не отрастет назад. Для всех нас однажды наступает момент, когда нам стоит просто сдаться, и перестать гоняться за некоторыми людьми. Если кто-то захочет, чтобы вы были в его жизни, он найдет способ оставить вас там. Порою вам стоит просто отпустить того человека, за которым вы гоняетесь, и признать, что вам не по душе его отношение к вам. Если он хочет уйти – отпустите. Порою это проще, чем пытаться удержать. Да, мы считаем, что это трудно и больно… до того момента, когда мы это делаем. А затем мы спрашиваем себя «Почему я не сделал этого раньше?»

7. Вы никогда не говорите по душам.

Порою ссора может спасти ваши отношения, а молчание – разрушить их. Общайтесь с людьми. Говорите с ними по душам, от чистого сердца, так, чтобы у вас после не было никаких сожалений. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы быть счастливым, но для того, чтобы быть честным, и делиться своим счастьем с другими.

8. От вас постоянно требуется жертвовать своим счастьем.

Если вы будете позволять людям брать от вас больше, чем отдавать, ваш баланс станет негативным куда быстрее, чем вы это представляете. Старайтесь понять, когда стоит вырвать из жадных рук кредитную карту вашей жизни. Лучше остаться одному, но сохранить гордость, чем оставаться в отношениях с кем-то, кто постоянно требует жертвовать от вас собственным счастьем и самоуважением.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2416914624013666846/

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Как подтолкнуть мужчину сделать предложение: действенные методы, советы и рекомендацииhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43903774870/

Как Рокфеллеры переиграли Ротшильдов на советском пространстве https://otari.mirtesen.ru/blog/43346453098/

5 примет почему нельзя дарить полотенца https://otari.mirtesen.ru/blog/43722638767/