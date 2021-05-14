10 вдохновляющих историй о Великой депрессии

В период Великой депрессии людям пришлось несладко. Приходилось, в прямом смысле, сражаться за каждый кусок хлеба. По статистике в США один из четырёх граждан был безработным, а те, кому удалось сохранить рабочее место, потеряли половину дохода.

Похожая обстановка наблюдалась и в других странах мира. Но и в период Великой депрессии происходили и хорошие события. В трудные времена люди становятся сплочённее. Те, чьё положение дел было чуть лучше, помогали нуждающимся. Сегодня мы собрали 10 вдохновляющих историй, которые произошли во время тяжёлой для многих Великой депрессии.

Санта всё-таки существует

А вы верите в чудеса?

В канун Рождества 1933 года в одной из газет штата Огайо появилась реклама: «Если вам нужна помощь, напишите мне».

Больше сотни человек написали по адресу, указанному в рекламе, и рассказали о своих проблемах. Например одно из писем написала четырнадцатилетняя девочка, в нём говорилось, что ей нечего носить и её семья иногда голодает.

Каждый писал о том, что нужно ему больше всего и, о чудо, получал желаемое. Автор рекламы сдержал своё слово и подарил людям настоящее рождественское чудо.

Загадочный меценат не пожелал заявить о себе, его имя стало известно уже после смерти.

Дополнительные рабочие места

Щедрого Санту звали Сэм Стоун, внук случайно обнаружил 150 писем в закромах деушки от людей со всего штата Огайо, каждый конверт хранил печальную историю.

Основатель шоколадной фабрики Hershey’s был очень сообразительным бизнесменом

Во время Великой депрессии американский предприниматель Милтон Херши запустил масштабный проект, который назвал «Великая строительная кампания». Он построил школу, стадион, административное здание и большой отель в штате Пенсильвания только чтобы обеспечить рабочие места людям.

«В нашем городе около 600 строителей», — говорил он. «Если я не дам им работу, мне придётся давать им еду».

Хитрый бизнес-план, скажете вы. Возможно, ведь за работу тогда платили мало, вполне логичным было начать строительство.

На самом деле всё было иначе. В процессе строительства отеля прораб сказал Херши, что работа парового экскаватора заменяет 40 рабочих. Не медля ни секунды Милтон Херши приказал избавиться от экскаватора и вернуть рабочие места людям.

Мешки из-под муки

Людям было нечего носить

Многие семьи находились за чертой бедности в период Великой депрессии, людям не хватало денег даже на еду, что уж говорить про одежду. Но женщины нашли выход и начали шить одежду из мешков из-под муки и кормов. Благодаря этой идее у 3,5 млн женщин и детей появилась одежда. В США даже начали проводить конкурсы, где демонстрировали наряды из мешковины.

Когда производители муки поняли что к чему, они запустили производство более ярких мешков, чтобы платья получались ещё красивее. А некоторые производители наносили на них выкройки игрушек. Разумеется здесь не обошлось и без шкурного интереса. Но надо отдать должное, компании-производители никак не рекламировали это дополнительно. Они даже начали печатать названия брендов смывающейся краской и прилагали инструкцию, как отстирать логотип и превратить мешок во что-то полезное и красивое.

Канадский премьер раздавал деньги нуждающимся

Канадский премьер помогал своему народу как мог

Бо́льшую часть Великой депрессии премьер-министром Канады был Ричард Бэдфорд Беннетт. Многие считают, что политик из него не получился. Он пытался внедрить в Канаде новую экономическую политику, взяв за образец «Новый курс» Рузвельта, но идея с треском провалилась.

Но политические неудачи совершенно не говорят о Беннете как о плохом человеке. В период Великой депрессии он помогал людям, отправляя им деньги. В период с 1927 по 1937 г. он раздал примерно 2,3 млн долларов. В ответ на письма он либо отправлял подарок, либо деньги, разумеется люди быстро начали злоупотреблять добротой премьер-министра. Маленький мальчик получил поезд на Рождество, женщина выплату долга по ипотеке, а одному мужчине Беннет отправил несколько пар нижнего белья, так как тот жаловался, что его износилось до дыр.

Премьер-министр Австралии экономил бюджетные средства

Австралийский премьер Джеймс Скаллин больше заботился о комфорте народа, чем о своём собственном

Когда Джеймс Генри Скаллин стал премьер-министром Австралии, он должен был переехать в официальную резиденцию Лодж. Её специально построили всего за несколько лет до его назначения, она изначально задумывалась как официальный дом для правителя Австралии. Но Скаллин отказался переезжать.

Перспектива жить в шикарном доме, когда граждане голодают, не прельщала премьера. Ведь Скаллин изначально был против её строительства, он считал безумием потратить миллионы из государственного бюджета на дом для премьер-министра.

После выборов Скаллин сдержал своё слово. Он так и не переехал в резиденцию, чтобы не тратить лишние деньги из бюджета. Более того, он пробовал сдавать особняк в аренду, чтобы заработать денег для страны, но во время Великой депрессии люди не могли позволить себе такую роскошь.

В течение всего срока Скаллин и его жена жили в отеле.

Учителя кормили учеников

Люди по всей стране умирали от голода

Во время Великой депрессии доходы учителей, как и представителей других профессий, снизились. Но это не помешало им заботиться об учениках.

В Нью-Йорке учителя покупали еду ученикам. Ещё до того, как правительство ввело бесплатные обеды, учителя сами их устраивали. Они готовили завтраки для тех, кто не мог принести их с собой, только за 1931 год они накормили 11 тыс. учеников.

В Чикаго педагоги тоже помогали своим подопечным, покупали им еду и одежду. Общая сумма потраченных денег составила 112 тыс. долларов.

Одна учительница говорила, что основная задача педагога — защита подрастающего поколения, поэтому она и отдавала часть своей крошечной зарплаты на помощь ученикам и продолжала давать детям знания, вне зависимости от того, сколько ей за это платили.

Библиотекари раздавали книги

В годы Великой депрессии большая часть населения страны была неграмотной

В 1930 году менее трети населения штата Кентукки умели читать. Проблема обострилась с наступлением Великой депрессии.

Чтобы хоть как-то помочь людям библиотекари создали проект по доставке книг. Они привозили литературу в маленькие города и оставляли её в доступных местах (церквях, почтовых отделениях), чтобы люди могли брать книги и читать. После посещения городов, библиотекари отправлялись загород, чтобы убедиться, что в каждом доме есть книги.

Один из библиотекарей рассказывал, что дети при виде библиотечной повозки просили что-то почитать, они не спрашивали какую-то конкретную книгу, потому что никогда не читали.

К 1936 году 50 тыс. семей получили бесплатные книги. А к 1937 году было открыто 155 школ.

Безработным давали землю

Наделы земли помогали хоть как-то прокормиться

Одной из проблем в годы Великой депрессии была, как не странно, гордыня. В США были бесплатные столовые, где можно было получить порцию еды, но многие предпочитали умереть от голода, чем стоять в очереди в ожидании подачки.

В штате Айова правительство решило раздавать земли безработным и снабжать их семенами. А чтобы это не выглядело как подачка, правительство подчёркивало, что люди могут пользоваться землёй до тех пор, пока готовы работать на ней.

В других штатах тоже проводили такие программы. В городе Гэри, штат Индиана, было около 20 тыс. хозяйств. Власти Сиэтла отдали под огороды почти 200 га земли.

А учителя из близлежащих школ показывали, как выращивать овощи и мариновать их на зиму.

Бесплатные концерты

Духовная пища особенно ценна, когда не хватает физической

Даже в трудное время Великой депрессии люди нуждались в духовной пище. Нужно было что-то приободряющее, что дарило бы ощущение счастья.

Эта идея побудила чикагских музыкантов давать бесплатные концерты. На встрече в местным правительством они заявили, что хотят организовать бесплатные концерты, чтобы люди могли подумать о чём-то кроме того, где добыть пропитание.

Городские власти не только одобрили предложенную идею, но и построили специальное место для этих концертов. К 1935 году концерты классической музыкой проходили регулярно в одном из парков Чикаго, любой желающий мог прийти совершенно бесплатно.

В итоге эти концерты переросли в музыкальный фестиваль, а в этом парке и сегодня звучит музыка.

Племя из Камеруна присылало материальную помощь Нью-Йорку

Иногда помощь приходит откуда не ждёшь

В 1931 году камерунское племя Булу услышало о происходящем в далёкой Америке. Они прочли в газете, что в США многие люди не могут позволить себе даже еду. Было принято решение не оставаться равнодушным.

Понятно, что племя из Камеруна жило бедно, но эти люди знали, что такое голод, и решили помочь. Они организовали фонд помощи и собрали 3,77 доллара США. Смешная сума, но это всё, что было у Булу.

Племя сильно удивило местных миссионеров, когда обратилось к ним с просьбой отправить деньги в США, чтобы накормить голодающие семьи. Миссионеры были тронуты желанием помочь и отправили всю сумму в Нью-Йорк.

Понятно, что этих денег вряд ли хватило бы даже на обед, но само желание помочь важнее. Газеты по всей Америке рассказывали историю племени Булу и она давала людям надежду на светлое будущее.

Какими бы трудными ни были времена, всегда найдутся сильные духом люди, которые способны на добрые поступки. И чем сложнее и безвыходнее ситуация, тем больше это объединяет людей и помогает поверить, что вместе они смогут всё преодолеть.

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