Как США хотели сокрушить СССР с помощью заключенных ГУЛАГА

После окончания ВОВ сталинские лагеря наполнились сотнями тысяч вчерашних коллаборантов – карателями, полицаями, власовцами, кавказскими легионерами, прибалтийскими «лесными братьями», бендеровцами и т.д.. В 1950 году они составляли до 35% ГУЛАГа (около 600 тыс. человек). Все они ждали, когда США пойдёт войной на СССР, чтобы вместе с американцами скинуть Сталина. В отличие от контингента концлагерей конца 1930-х, эти люди не питали иллюзий по отношению к сталинскому режиму и, главное, готовы были свергнуть сталинский режим оружием в руках.

Разумеется, в самом начале «Холодной войны», когда ещё предполагались «классические» военные действия (без использования ядерного оружия), эта масса людей, настроенных антисталински, не могла не остаться незамеченной военными стратегами США. Как известно, американцы к тому времени разработали несколько планов нападения на СССР. И один из них как раз предполагал использовать узников ГУЛАГа для победы над Сталиным.

В начале 1950-х согласно планам «Хафмун», «Флитвуд» и «Даблстар» планировалось нанести серию ядерных ударов по крупным городам и стратегическим предприятиям СССР.Так, при проведении операции «Даблстар» было предусмотрено сбросить на СССР около 120 атомных бомб. Американцы предполагали, что после такого удара руководство СССР пойдёт на капитуляцию, а оккупационным войскам придётся устанавливать в течение 5-8 лет новую власть.

В октябре 1951 года американское издательство Collier’s подготовило специальное издание, в котором опубликовало план правительства США по использованию против СССР заключённых ГУЛАГа. Согласно этим данным, ядерный обмен между США и СССР должен был продлиться три месяца. Продвижение советских войск в Европе и на Аляске будет остановлено, и силы НАТО перейдут в наступление. При поддержке заброшенных в СССР агентов и антисоветского подполья по всей стране начнутся выступления против Сталина.

На Колыме планировалось восстание лагерей и создание подконтрольной американцам автономной республики, которая и подпишет от имени СССР акт капитуляции. В обновлённое правительство войдут бывшие белые эмигранты, воевавшие на стороне США, и вышедшие на волю политические заключённые. Как и нацисты, американцы планировали раздробить территорию СССР на мелкие легкоуправляемые государственные объединения. По результатам этой операции СССР планировалось расчленить на 22 государства, в том числе на «Северную Россию», поволжское татарско-финно-угорское образование «Идель-Урал», республику «Казакию» и т.д. Дальний Восток должен был попасть под протекторат США. .

Оккупационные власти раздадут землю крестьянам, а промышленные предприятия возвратятся их дореволюционным владельцам. Железные дороги и добыча природных ископаемых будут взяты под контроль западными компаниями. В новых государствах будет введена многопартийная система, но законодательными вопросами станет заниматься оккупационная администрация.

Планы США по насильственной «демократизации» России существуют и сегодня. В частности, такой план разрабатывал ныне покойный Самюэль Хантингтон – видный учёный-геополитик и консультант Республиканской партии США. В частности, в своей книге «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» в 1996 году он подробно описал сценарий Третьей мировой войны, театром боевых действий которой вновь должна была стать Россия.



По его мнению, зачинщиком войны выступит Китай, превратившийся в главного врага России, который начнет военную интервенцию и оккупирует Владивосток, долину Амура и другие ключевые районы Восточной Сибири. Как ни странно, но в этом конфликте НАТО поддержит Москву и совместными усилиями Китай будет побеждён.Однако война экономически обескровит Россию, и она примет от Вашингтона новый план Маршалла. В обмен на экономическую помощь США получат контроль над всей Центральной Азией, с её крупными залежами газа и нефти. Через 70 лет Россия восстановится, но окажется под прямым управлением Запада. Ничего не скажешь, заманчивые и амбициозные планы были у агрессивных и ненавистных американцев, которым уже давно снятся обширные и богатейшие природными ресурсами территории Матушки-России!