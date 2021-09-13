Как скульптуры из папье-маше вытащили художницу из психбольницы и забрали жизнь: феминистка Ники де Сан-Фалль

Ники де Сен-Фалль могла бы сделать карьеру модели – но страсть к искусству оказалась сильней. Искусство спасло ее, вытащило из бездн психиатрической клиники и неудачного брака. Искусство и погубило ее, отняв способность дышать – но прежде прославило. Чтобы убежать от чудовищных детских воспоминаний, она создавала картины, полные ярких красок, скульптуры, полные радости. Все они рассказывали о женщине – женщине как таковой, излучающей непобедимую силу и волю к жизни…

Блеск и ужас ранних лет







Ники в молодые годы.





При рождении будущая богиня арт-сцены эпохи диско получила имя Мари-Агнес. Появилась на свет она в 1930 году в богатой семье аристократического происхождения. После нескольких переездов семейство с пятью детьми обосновалось в роскошном в те годы районе Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Частная школа, поездки в Европу, дорогая модная одежда, родители, которых обожал весь светский Нью-Йорк – детство Мари-Агнес де Сен-Фалль было… адом.

Живопись Ники де Сен-Фалль.





Мать девочки была ревностной католичкой, чье следование религиозным догматам доходило до фанатизма и, в сущности, служило лишь прикрытием для обыкновенного садизма. Впоследствии брат и сестра художницы свели счеты с жизнью, не в силах преодолеть преследовавшие их кошмары.

Но еще хуже оказалось отцовское «воспитание». Лишь спустя тридцать лет после тех травмирующих событий Ники, веселая жизнерадостная Ники, звезда обложек, создательница пестрых змей и синих домов из смальты, опишет в автобиографии эпизоды домогательств, перешедших в насилие. Легко и свободно в те времена девочка чувствовала себя лишь с прислугой.

Всю жизнь Ники будет воплощать в своих работах Мать - ту, какой ее настоящая мать не была.





Из монастырских школ, призванных превращать юных бунтарок в благовоспитанных леди, Ники успешно исключали. Да и с государственными учебными заведениями как-то не срасталось. Однако одну из школ (откуда ее тоже, разумеется, выгнали) де Сен-Фалль вспоминала с благодарностью. Это была школа Брирли в том же районе, где она жила. Там, по словам художницы, она и стала феминисткой – ведь педагоги часто ставили им в пример великих женщин.

В шестнадцать лет Ники начала сниматься для глянца. В восемнадцать она вышла замуж.

Любовь и безумие



Избранником Ники стал ее ровесник и друг детства, поэт Гарри Мэтьюз. Семья молодого человека была категорически против невестки-католички и лишила молодых супругов финансовой поддержки. Иногда им приходилось даже красть в магазинах еду. Еду и книги – ни он, ни она не могли обойтись без новых книг! Однако постепенно – благодаря тому, что Гарри получил наследство – жизнь их пошла на поправку. В браке родилось двое детей, Ники, мечтавшая в общем-то об актерской карьере, для развлечения начала «баловаться» живописью. Выходило забавно – ярко, наивно, в общем… несерьезно. Так прошло несколько лет. И вот однажды случилась катастрофа: Ники застала мужа с любовницей и приняла критически высокую дозу снотворного.

Фонтан Стравинского в Париже.





Пока она была в больнице, а врачи боролись за ее жизнь, Гарри обнаружил в вещах Ники тайник с бритвами, ножницами и лезвиями. Он настоял на госпитализации в психиатрическую клинику, где женщине поставили диагноз «шизофрения». Способов лечения было два: электрошок и арт-терапия.





Как бы ни тягостна была жизнь в больничных стенах, Ники вдруг почувствовала себя легко и свободно. Ни мужа, ни детей, ни опостылевшей рутины… Теперь она могла сосредоточиться на созидании. Ники начала экспериментировать со скульптурой, собирая абстрактные композиции из найденного на прогулке мусора, продолжила и занятия масляной живописью. Ей стало лучше. Врачи рекомендовали сохранять творческий настрой. Теперь у Ники был неоспоримый аргумент: искусство ей буквально доктор прописал.

В середине пятидесятых, после путешествия художницы по Испании и знакомства с архитектурными творениями Антонио Гауди, художественная карьера Ники интенсивно развивалась.

Скульптура и живопись Ники.





На протяжении последующего десятилетия она представляла зрителям лишь живописные работы. На профессиональном уровне Ники занялась скульптурой во время сотрудничества с Жаном Тенгели – он уже прославился своими движущимися сооружениями из неожиданных материалов, кинетическим искусством. Тенгели сварил ей каркас для одной из цветных скульптур, а потом…

Потом была любовь. На сей раз – настоящая.

Светлая и темная сторона женственности

Ники на фоне своих скульптур.





Тенгели был женат. Ники – все еще замужем. В 1960 году она рассталась с супругом по обоюдному согласию, оставив ему детей. В 1971 она наконец-то смогла официально вступить в брак с Тенгели. Но все это время они много, плодотворно и успешно работали – вместе и порознь. Ники разработала и провела серию перфомансов, известных как «Тиры», став одной из ключевых фигур в этом направлении искусства. Она расстреливала картинки с изображением людей, предметы быта и мешочки с краской из пистолета или винтовки, приглашая и зрителей поучаствовать в этой анархии. Одной из «жертв» стала копия статуи Венеры Милосской – так Ники выразила свое отношение к навязанной социумом роли женщины как прекрасного, но бесполезного создания, лишенного права на собственное мнение и выражение агрессии.

Танцующие Наны.





Но подлинную известность (и место в истории современного искусства) Ники де Сен-Фалль принесли «Наны» - скульптуры женщин из папье-маше. Белокожие, широкобедрые, словно палеолитические Венеры, облаченные в яркие купальники, они беззаботно танцевали или взирали на мир, стоя в уверенной и неколебимой позе. По словам Ники, они представляли собой «светлую сторону женственности».

Керамические Наны.





Колоссальные «Наны» представлены в музеях и установлены на улицах во многих городах мира. Одна из самых известных «Нан» - инсталляция Hon-en katedral, павильон в виде лежащей женщины. Внутрь можно попасть, пройдя между ее титанических бедер – обратно процессу рождения. В теле Наны «обратно рожденный» обнаруживал кинотеатр, молочный бар и работы Тенгели.

Сад Таро

Сад Таро вдохновлен работами Гауди.





Но самой значимой работой Ники стал Сад игры в Таро, спроектированный под влиянием архитектуры Антонио Гауди в Тоскане. Двадцать две фантасмагорические статуи из бетона символизируют элементы карт таро. Они украшены мозаиками из стекла и керамики - здесь на помощь Ники пришли местные мастера. Работа над созданием сада продолжалась два десятилетия. Сегодня поддержкой и обслуживанием Сада занимаются дети и внуки тех, кто участвовал в этом величайшем акте творения – парк скульптур открыт для посетителей и с нетерпением ждет гостей, желающих прикоснуться к его тайне.

Сад Таро.





В годы работы над Садом Таро художница жила внутри статуи Императрицы – Великой Матери, словно стремясь найти в ней замену своей настоящей матери, истязавшей и предавшей ее. Открывшись в 1998 году для публики, Сад Таро был признан одним из неоспоримых шедевров современного искусства.

Слева - Ники позирует в окне дома-Императрицы.





У Ники и раньше были проблемы со здоровьем. В разные годы жизни, помимо нервного срыва в двадцатилетнем возрасте (ошибочно диагностированным как шизофрения), она страдала заболеваниями щитовидной железы, сердца и сосудов, перенесла несколько операций. Из-за работы с опасными химическими веществами во время создания Сада Таро у Ники развилась болезнь легких. Она умерла в 2002 году, в возрасте семидесяти одного года – успешной, знаменитой и… счастливой.



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