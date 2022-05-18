Церковная иерархия в православии: белое и чёрное духовенство

Иерархия в православной церкви – представляет собой 3 степени священства в их соподчинённости, а также степени административной иерархии служителей.

Давайте разберёмся с ними максимально подробно в сегодняшнем материале.

ИЕРАРХИЯ В ЦЕРКВИ: ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Верующие христиане, так или иначе, взаимодействуют с лицами духовенства: при живом посещении храма либо при просмотре видео-трансляций. И если вы даже очень далеки от понимания иерархии в православной церкви, то невольно обратите внимание на то, что каждый служитель обладает своим чином.

На это указывает разный цвет одежды, головного убора священнослужителя, наличие у него украшений с драгоценными камнями или более сдержанных изделий.

Все чины в православии разделены на 2 группы:

Белое духовенство – речь идёт о тех служителях, кому позволено создавать семью, обзаводиться потомством. Чёрное духовенство – монахи, полностью отказавшиеся ото всех прелестей обычной жизни.

А теперь предлагаю рассмотреть обе категории более детально.

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО

Ещё в Ветхом Завете в Библии сохранилась информация о том, что в древности были специальные люди, служившие Богу и церкви. По Писанию считается, что до рождения Иисуса Христа их назначил пророк Моисей.

Современная иерархия церковных чинов имеет отсылки именно к ним.

Кто же входит в категорию белого духовенства?

АЛТАРНИКИ (ИНАЧЕ ПОСЛУШНИКИ)

Алтарники не являются священнослужителями. Это люди, которые оказывают помощь священникам в храме:

следят за тем, чтобы вовремя зажигались все свечи и лампадки, контролируют их безопасность;

готовят одежду и прочую атрибутику священнику;

готовят кадило, разжигают огонь в нём;

вовремя подносят просфоры, вино и прочие составляющие церковного служения;

подают полотенца для обтирания губ верующих при таинстве евхаристии;

наводят порядок в церкви.

А если возникает такая надобность, то алтарник может позвонить в колокол, прочесть молитву. Однако, ему запрещено прикасаться к престолу, проходить к алтарю от Царских врат. Послушника легко узнать по обыкновенной одежде, на которую набрасывается стихарь.

ПСАЛОМЩИКИ (ИЛИ ЧТЕЦЫ)

Чтецов также не причисляют к священникам. Их обязанность заключается в чтении молебнов, слов из Библии и их пояснении обычным людям (в особенности, детям). Если псаломщик исполнительно выполняет свои обязанности, то может быть посвящён в иподиаконы.

Чтецам позволено надевать скуфью (шапочка из бархата) и подрясник.

ИПОДИАКОНЫ

Люди без церковного сана, которым разрешается носить орарь и стихарь. При получении соответствующего благословения архиерея, иподиаконы получают возможность прикасаться к престолу, заходить в алтарь через Царские врата.

Стандартная обязанность иподиакона заключается в оказании помощи священнику в проведении службы (омывание его рук на богослужении, подача необходимых атрибутов).

Церковная иерархия в православии схема предлагается к ознакомлению ниже

ИЕРАРХИЯ В ЦЕРКВИ: СВЯЩЕННЫЕ ЧИНЫ

Никто из перечисленных выше категорий не считается служителем церкви. Речь идёт об обычных людях, желающих стать ближе к Богу и помогать храму. Батюшка решает, могут ли они быть приняты на свою должность. А теперь поговорим о тех санах, которые относятся к священнослужителям.

ДИАКОНЫ (СЛУЖИТЕЛИ)

Их задача – оказывать помощь в церковном служении священнику, в основном – читать Евангелие. Но сами они не могут вести богослужение или представлять церковь в социуме.

В современном мире должность диакона становится всё менее востребованной, поэтому их количество в храмах уменьшается.

ПРОТОДИАКОНЫ

Выступают самыми главными дьяконами в храме или соборе. Протодиаконы носят орарь, на котором написаны слова «Свят! Свят! Свят!». Сегодня, чтобы получить данный сан, диакону придётся отслужить при храме от 15 до 20 лет.

Также ему необходимо обладать певчим голосом, знать наизусть много молитв, псалмов, ведь он будет петь на церковных служениях.

ИЕРЕИ

Иерей – кто это в православии? Это представитель самого низкого сана священника. У иерея есть такие полномочия:

совершения богослужений и прочих таинств;

донесение людям информации из Библии;

проведение таинства причастия.

При этом иереи не освящают антиминсы, не проводят таинства рукоположения священства. А клобук на их голове заменён камилавкой.

ПРОТОИЕРЕИ

Чтобы получить такой сан, нужно совершить какие-то заслуги перед церковью. Протоиерей – это самый главный среди иереев, а также это настоятель прихода. На священные таинства протоиереи облачаются в ризу с епитрахилем.

При одной церкви может быть одновременно несколько протоиереев.

ПРОТОПРЕСВИТЕРЫ

Получение данного сана возможно исключительно от патриарха Московского и всея Руси. Естественно, для этого необходимо прославиться добрыми и полезными делами, совершёнными на благо РПЦ (Русская православная церковь).

В категории белого духовенства протопресвитер является высшим саном. А представители более высоких санов относятся уже к группе чёрного духовенства. Но нередко случается, что протопресвитеры решают расстаться с мирской жизнью – оставляют жену, детей и уходят в монастырь. Супруги чаще всего следуют их примеру, становясь монахинями.

ЧЁРНОЕ ДУХОВЕНСТВО

Представлено людьми, принявшими монашеский постриг. Рассмотрим, кто относится к чёрному духовенству.

ИЕРОДИАКОНЫ И АРХИДИАКОНЫ

Иноки, выполняющие обязанности диакона: помогают священникам при проведении богослужений, церковных таинств (подносят необходимые атрибуты, читают молитвы).

Архидиакон – занимает чин самого старшего среди иеродиаконов.

ИЕРОМОНАХИ

Иеромонах = священник, он занимается проведением разных священных таинств. До данного сана могут дослужиться представители белого духовенства, решившие стать монахами либо люди, прошедшие хиротонию (получают право проводить таинства).

ИГУМЕНЫ (ИГУМЕНЬИ)

Выступают настоятелями или настоятельницами церкви или монастыря. Ранее данный сан давался как награда за проявление заслуг перед церковью. А с 2011 года патриарх принял решение, что игуменом (игуменьей) может становиться любой настоятель монастыря.

Характерный атрибут игумена – посох, который он использует при обходе своей территории.

АРХИМАНДРИТЫ

Один из наиболее высоких православных санов. Получивший его священник получает митру. Архимандриты ходят в чёрной монашеской одежде, которая отличает их от прочих иноков за счёт наличия на ней красных скрижалей.

А если он по совместительству занимает чин настоятеля храма или монастыря, имеет право носить специальный посох, то к нему обращаются словами «Ваше высокопреподобие».

ЕПИСКОПЫ (ИЛИ НАДЗИРАЮЩИЕ)

Данный чин относится к архиереям. Епископы обладают самой большой благодатью Божьей, им позволено проведение любых священнодействий, даже рукоположение диаконов. Носят мантию красного цвета. Архиепископ – самый главный из епископов.

Древняя христианская традиция гласит, что лишь епископу позволено благословлять служение в храме, используя антимис (платок с зашитыми частичками мощей святого человека).

Кроме того, в обязанности епископа входит контроль и опёка всех храмов и монастырей, расположенных на территории его епархии. К епископам обращаются словами «Ваше преосвященство» либо просто «Владыка».

МИТРОПОЛИТЫ

Высокий духовный сан, высший из титулов епископа, является самым древним на земле. Митрополит подчиняется только патриарху. Понять, что перед вами митрополит можно, если присмотреться к его одеянию:

носят мантию голубого цвета;

имеют белый клобук с крестом, инкрустированный драгоценными минералами (а все представители более низких чинов носят чёрные клобуки).

Стать митрополитом можно, только проявив огромные заслуги перед церковью.

ПАТРИАРХИ

Наиболее высокий сан в православии. Патриарх является главным священником государства. Избирается по решению Архиерейского Собора. Данный сан относится к пожизненным, исключения случаются в редких ситуациях – тогда патриарх может быть низложен, отлучен от церкви.

Пока не был назначен новый патриарх, временно его обязанности исполняет местоблюститель.

Становится понятно, что все чины в православии обладают чёткой иерархией. И хотя мы привыкли каждого священника называть просто «батюшкой» в действительности далеко не всегда перед нами будет находиться обычный священник.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2479819720482883937/

А вы знали об этом?

Якобы Император Николай Павлович лично по линейке провел прямую линию между двумя столицами. И повелел строить дорогу строго по ней.Но вот беда — примерно посередине карандаш наткнулся на палец императора, прижимающий линейку. И обвел его. Не смея ни спросить, ни поправить чертеж царя, строители якобы были вынуждены сделать в этом месте крюк.Забавно, но уже в XX веке тот же анекдот рассказывали про отца народов и Трансибирскую магистраль.А как было дело в реальности?Откуда на дороге из Петербурга в Москву появился крюк.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43649158567).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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