Главная проблема РФ — страной все еще руководят люди из СССР со «старыми мозгами»

Хотелось бы, чтобы люди, которые ходили в советскую школу, были пионерами, комсомольцами, членами КПСС, — чтобы эти люди постепенно ушли с руководящих постов в России]. Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, это проблема серьезная. С моей точки зрения, эти люди были сформированы обществом, которого больше нет. Они попали в новое общество, новые условия и не должны управлять страной своими старыми мозгами.

Я бы очень хотел, чтобы через 10 лет произошла эта смена в значительной степени. И тогда, будем надеяться, Россия будет серьезно меняться, станет более демократичной, либеральной, открытой, а люди будут готовы выслушивать чужое мнение без злобы», — заявил Познер, общаясь с участниками марафона «Новое знание».

Напомним, в этом году президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет игнорировать возрастные ограничения для высокопоставленных чиновников и руководителей ведомств, вузов.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого продажных и кровожадных большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

То состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида, устроенного большевиками! Россия в 20 веке пережила две мировых войны, кровавые сталинские репрессии, три больших голодамора, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов. После всего что было, какая другая страна смогла бы выглядеть лучше и жить сегодня как подобает людям,живущим на столь богатой ресурсами стране?

Разве не преступление перед человечеством, когда по официальным данным экономиста Ивана Курганова коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917 по 1991 годы унес жизни 110 миллионов человек? Причем, большинство этих жертв настоящего геноцида относятся к периоду правления кровожадных диктаторов и злодеев Ленина и Сталина! Не многовато ли жертв для виртуального социализма – товарищи коммунисты? Ведь именно по этой причине сегодня россияне, занимая самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения !

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества.

Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках все богатство СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно доморощенные коммуняки горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ!

Необходимо наконец-то понять, что СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Ведь именно поэтому не рухнул западный путь развития,на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее.

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Именно к этой форме развития человечества вновь постепенно возвращается Матушка-Россия!

Дорогие мои, в 1991 году произошла революция, в результате чего социализм с гарантированным правом на труд, отдых, образование, медицину закончился. Его больше нет, поскольку ресурсы страны не безграничны и эта лафа ( бесплатное образование , медицина , жилье и т. д.) не могла продолжаться вечно. Поймите же ,наконец-то, что бесплатный сыр только в мышеловке!Не вызывает сомнений, что если бы этот «виртуальный социалистический строй» не рухнул, то товарищи коммунисты ,кормя и поя союзные республик и различные коммунистические партии во всем мире, однозначно разорили бы Матушку-Россию !

Ни одной стране мира не удалось построить идеальное и полностью справедливое общество, такой страны пока просто не существует. Только безнадежные идеалисты и завистливые неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны. Один раз такое «идеальное» общество уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим.Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

Немаловажно , что теперь в России не социализм , не капитализм, а что-то непонятное. Должно пройти еще много времени , чтобы полностью отказаться от советского прошлого и построить справедливое и процветающее общество. Пока же этого не произойдет, никакой президент не сможет изменить экономику и внутреннее положение страны , даже Путин. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм , минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества ),то они обрекут себя опять на голод и нищету .

Безусловно, второй подобный кровавый и разрушительный переворот Матушка-Россия точно уже не перенесет и очутится на задворках истории !Именно поэтому россияне должны полностью отказаться от кровавого советского прошлого и примитивного советского мышления и только тогда они смогут построить процветающее современное общество и жить так , как подобает людям , населяющим столь богатую природными ресурсами Великую страну !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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