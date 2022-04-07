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Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

«Великолепный век» – один из культовых сериалов, приковавший к экранам телевизоров миллионы зрителей. Но даже после окончания показа интерес к персонажам и актерам фильма не угас.

Да, актеры играли великолепно. А некоторые даже заигрались и в реальной жизни.

Неземной любви султана Сулеймана и Хюррем, наверное, завидовали все романтические натуры. И не только они. Даже законная супруга Халита Эргенча Бергюзар Корель, которая исполняла роль Моники Гритти, поверила в игру своего мужа и несколько раз в приступах ревности убегала со съемочной площадки. Но на самом деле, это было всего лишь хорошее вхождение в роль – между актерами были только деловые отношения. Мерьем Узерли интересовала примерного семьянина только как партнерша по фильму.

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

Чего не скажешь об исполнителе роли Рустема-паши Озан Гювене. В его поклонении султанше была какая-то любовная искорка. Казалось, Рустем-паша боготворил свою госпожу. А может чувства из реальной жизни наложили опечаток на игру актера? Действительно, Озан Гювен и Мерьем Узерли частенько видели вместе за пределами съемочных павильонов в весьма приватных обстановках. Но это было чуть позже, уже после «Великолепного века».

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

После исчезновения с экранов рыжеволосой Хюррем, догадки и предположения не давали покоя поклонникам сериала.

А коллеги были в недоумении: как можно было бросить все в середине съемок? А через какое-то время стало известно, что Мерьем стала мамой. Кто же отец ее ребенка? Может Озан? Нет, это был бизнесмен Джан Атеш, который исчез с радаров, узнав о беременности подруги.

Мерьем после этого переживала жуткую депрессию. Единственный, кто поддержал ее из коллег по сериалу – это Озан Гювен. Эта дружба переросла в яркий, но недолгий роман. Бывшие любовники остались в теплых дружеских отношениях.

Мерьем Узерли и Джан Атеш
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

Видимо, Озан Гювен не только покоряет сердца красавиц, но и может быть хорошим другом. Во время съемок «Великолепного века», заметив частые уединенные беседы с его экранной женой Пелин Карахан (Михримах-султан), поговаривали, что у них роман. На самом деле, Озан был всего лишь «жилеткой» и советчиком для Пелин, которая в тот момент переживала разногласия со своим мужем.

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

Еще один «служебный роман» разгорелся между Оканом Ялабык и Сельмой Эргеч. Актеры отношения с экрана «продублировали» в жизни. Любовь Паргалы Ибрагим-паши и Хатидже Султан в фильме полна искренности и драматизма. Как уж тут не заиграться? Эту влюбленную парочку «ловили» везде: в ресторанах, кафе, супермаркетах и общественных местах. А совместные фотосессии не оставили ни капли сомнения у поклонников турецкой теленовеллы. Но, к сожалению многих, закончились съемки – закончилась и любовь.

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

Гюрбей Илери (Шехзаде Мехмед) и Эзги Эюбоглу (Айбиге) пришли на проект вместе и уже готовились к свадьбе. Но у Гюрбея, видимо, «разбежались глаза» от такого количества наложниц в гареме, и он совсем запутался в отношениях со своей невестой в реальной жизни. Увы, пара распалась во время съемок.

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

Также в прессе появлялась информация о романе Энгин Озтюрк (Шехзаде Селим) и Джансу Дере (Фирузе-хатун). Энгин любовную связь с актрисой отрицает. Но не скрывает, что темноглазая Джансу очень симпатична ему. У них теплые приятельские отношения и они нередко проводят время в одной компании с друзьями. Может действительно, роман только нафантазирован?

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»
Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

Арас Булут Ийнемли (Шехзаде Баязид) и Бурджу Озберк (Хуриджихан султан) – еще один короткометражный роман на съемочной площадке, у которого тоже нет продолжения.

Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

Почти вся жизнь актеров проходит на съемочной площадке, особенно если сериалы снимаются годами. Тут и не разберешь: где жизнь, а где кино. Так что, тут и заиграться не грех.

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