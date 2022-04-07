Закулисные романы между актёрами «Великолепного века»

«Великолепный век» – один из культовых сериалов, приковавший к экранам телевизоров миллионы зрителей. Но даже после окончания показа интерес к персонажам и актерам фильма не угас.

Да, актеры играли великолепно. А некоторые даже заигрались и в реальной жизни.

Неземной любви султана Сулеймана и Хюррем, наверное, завидовали все романтические натуры. И не только они. Даже законная супруга Халита Эргенча Бергюзар Корель, которая исполняла роль Моники Гритти, поверила в игру своего мужа и несколько раз в приступах ревности убегала со съемочной площадки. Но на самом деле, это было всего лишь хорошее вхождение в роль – между актерами были только деловые отношения. Мерьем Узерли интересовала примерного семьянина только как партнерша по фильму.

Чего не скажешь об исполнителе роли Рустема-паши Озан Гювене. В его поклонении султанше была какая-то любовная искорка. Казалось, Рустем-паша боготворил свою госпожу. А может чувства из реальной жизни наложили опечаток на игру актера? Действительно, Озан Гювен и Мерьем Узерли частенько видели вместе за пределами съемочных павильонов в весьма приватных обстановках. Но это было чуть позже, уже после «Великолепного века».

После исчезновения с экранов рыжеволосой Хюррем, догадки и предположения не давали покоя поклонникам сериала. А коллеги были в недоумении: как можно было бросить все в середине съемок? А через какое-то время стало известно, что Мерьем стала мамой. Кто же отец ее ребенка? Может Озан? Нет, это был бизнесмен Джан Атеш, который исчез с радаров, узнав о беременности подруги.

Мерьем после этого переживала жуткую депрессию. Единственный, кто поддержал ее из коллег по сериалу – это Озан Гювен. Эта дружба переросла в яркий, но недолгий роман. Бывшие любовники остались в теплых дружеских отношениях.

Видимо, Озан Гювен не только покоряет сердца красавиц, но и может быть хорошим другом. Во время съемок «Великолепного века», заметив частые уединенные беседы с его экранной женой Пелин Карахан (Михримах-султан), поговаривали, что у них роман. На самом деле, Озан был всего лишь «жилеткой» и советчиком для Пелин, которая в тот момент переживала разногласия со своим мужем.

Еще один «служебный роман» разгорелся между Оканом Ялабык и Сельмой Эргеч. Актеры отношения с экрана «продублировали» в жизни. Любовь Паргалы Ибрагим-паши и Хатидже Султан в фильме полна искренности и драматизма. Как уж тут не заиграться? Эту влюбленную парочку «ловили» везде: в ресторанах, кафе, супермаркетах и общественных местах. А совместные фотосессии не оставили ни капли сомнения у поклонников турецкой теленовеллы. Но, к сожалению многих, закончились съемки – закончилась и любовь.

Гюрбей Илери (Шехзаде Мехмед) и Эзги Эюбоглу (Айбиге) пришли на проект вместе и уже готовились к свадьбе. Но у Гюрбея, видимо, «разбежались глаза» от такого количества наложниц в гареме, и он совсем запутался в отношениях со своей невестой в реальной жизни. Увы, пара распалась во время съемок.

Также в прессе появлялась информация о романе Энгин Озтюрк (Шехзаде Селим) и Джансу Дере (Фирузе-хатун). Энгин любовную связь с актрисой отрицает. Но не скрывает, что темноглазая Джансу очень симпатична ему. У них теплые приятельские отношения и они нередко проводят время в одной компании с друзьями. Может действительно, роман только нафантазирован?

Арас Булут Ийнемли (Шехзаде Баязид) и Бурджу Озберк (Хуриджихан султан) – еще один короткометражный роман на съемочной площадке, у которого тоже нет продолжения.

Почти вся жизнь актеров проходит на съемочной площадке, особенно если сериалы снимаются годами. Тут и не разберешь: где жизнь, а где кино. Так что, тут и заиграться не грех.

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