Лучшие и худшие концепт-кары всех времен

В этой статье не будет затрагиваться тема автосалонов и новинок, здесь вы найдете информацию про лучшие и худшие машины за все время автоэволюции. Некоторые из этих машин давно ушли в прошлое, а некоторые могут выйти в ближайшее время и поразить своей внешностью на дорогах.

Мы ближе познакомимся с миром концептуальных автомобилей. Оценим новейший дизайн от Rolls-Royce, узнаем, каково это вести проект по производству совершенно нового автомобиля максимально думая о будущем. Познакомим вас с некоторыми из самых диких, самых захватывающих автомобилей, которые так и не пошли в серийное производство, но в мечтах и представлении дизайнеров они уже есть.

Toyota FT-1

«Тойота» хочет воскресить давно ушедшую в прошлое Toyota Supra, и это одна из успешных попыток. Насколько известно, машина планируется к выпуску в 2020 году и вид у нее будет максимально приближен к прототипу. Он не примет на себя сильных изменений, так же эту модель планируется позиционировать как конкурента Nissan GT-R, и это не удивительно, «Супра» всю жизнь конкурировала с GT-R, как «Тойота» с «Ниссаном».

1938 Buick Y-Job

Этот концепт-кар был создан в далекие времена 60-х годов прошлого века, но, увы, он так и не прижился и передал наследникам только некоторые черты своей харизматической на те дни внешности.

Mercedes-Benz C111

Довольно спорный проект «Мерседеса» в попытке приблизиться и догнать «БМВ Z1». Он не стал популярен и был забыт в веках, но двери то он все же передал, как ангел крылья новому поколения SLR

Lancia Bertone Stratos Zero

В годы производства этого прототипа «Лянча» была в кризисе жанра. Вроде и раллийная шумиха вокруг концерна еще не утихла, но и кроме как раллийным победителем ее никто не воспринимал, а амбиции у компании были таковы, что захватив спорт, они хотели захватить и «народный рынок». Они старались занять нишу спорткаров, таких как «Ламборджини Каунтач» и доказать, что машины концерна могут ездить не только в раллийных условиях.

Insomnia Dome Zero

Dome — это небольшая частная автомастерская. Управлял ею конструктор Минору Хояши. Мастерская обладала мощностями для производства автомобилей собственного дизайна с 1975 по 1986 г. в небольших объемах под заказ. Машина не стала популярной, но передала свои черты многим суперкарам 1980-1990 гг.

Honda 2&4

Этот трековый монстр — не просто велосипед на педальной тяге, это довольно быстрый и серьезный аппарат с мотором в 1 л от гоночного мотоцикла RC213V 215 л. с. и отсечкой в 13 000 оборотов в минуту, при весе всего в 405 кг. Это очень быстрый и проворный автомобиль. А самый приятный факт: он имеет полное право ездить по дорогом общего пользования, а не только на треке в выходные, чтобы поразвлечься, как его более старшие соратники.

Audi Urban Concept

«Ауди» не осталась в стороне от мини-каров. Этот электромалыш оснащен двумя электромоторами с мощностью 20 лошадок и запасом хода в 70 км, а вот фишкой данного авто стал вход в машину через заднюю часть и сиденья, стоящие внутри в шахматном порядке, для сохранения большего места при маленьких размерах.

Citroen Tubik

Это чудо техники было впервые представлено во Франкфурте. Довольно футуристичное и смелое решение от «Ситроена» для людей, любящих путешествовать и дальние поездки. Его салон полностью трансформируется в полноценное спальное место на 2 человек во весь рост, а 3 ряда сидений дают возможность расположить много друзей или багажа. Это довольно смелое решение, но пока оно несуществующее, так как до сих пор не выпущено в свет.

Nissan Pivo

Это детище «Ниссана» довольно эксцентрично. Это электрокар с автопилотом, кабина у него крутится на 360 градусов. Конечно, это очень смелое решение, и возможно в далеком будущем мы все будем просто садится в машину, говоря куда мы хотим, а она будет туда нас привозить сама, без нашего участия в управлении. Нам останется только поворачивать кабину и наслаждаться видами.

Lamborghini Genesis

«Ламборджини» всегда стремилось выйти на рынок не только суперкаров, но и дорогих повседневных машин. В те годы это был минивен от «Ламборджини», который так и не увидел свет и остался загадкой, но сейчас мы видим, как «Ламборджини» вышла на рынок с моделью URUS-кроссовером люкс класса и не прогадала. Машина приглянулась покупателю, и уже не один экземпляр продан.

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