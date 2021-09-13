Двойные послания в отношениях: что это такое и как их избежать?

Доводилось ли вам бывать в ситуациях, когда вы точно чувствуете, что человек настроен к вам агрессивно, а он упорно доказывает обратное? Возможно, вами манипулировали с помощью двойных посланий. Как противостоять этому и научиться конструктивному общению, рассказывает психолог.

Все близкие люди рано или поздно приходят к конфликтным ситуациям. Казалось бы, что может быть проще, чем высказать друг другу все эмоции и переживания и прийти к общему знаменателю?

Но не тут-то было. Дело в том, что гораздо более чутко мы воспринимаем невербальные знаки (жесты, мимика, поза и прочее), сопровождающие нашу речь, а не сами слова. Мы за долю секунды считываем информацию о том, совпадает ли словесный посыл с невербальным, и делаем соответствующие выводы.

Когда эти способы общения отражают разную суть, возникают непонимание, недоверие, сложность в достижении компромисса. Это и есть двойной посыл. В психологии это явление рассматривается как способ манипуляции. И в жизни это встречается сплошь и рядом.

Например, мать взрослого сына говорит ему, что пора жениться, но одновременно обижается, когда тот ухаживает за своей избранницей, тратит на нее время и деньги.

Жертвы двойных посланий перенимают модель поведения у своих родителей и, как правило, продолжают эту цепочку нарушений коммуникации — человек получает двойные послания и транслирует их сам.

Как понять, что вы находитесь в ситуации двойного послания

Чаще всего это происходит, когда мы не умеем выражать свои чувства прямо и скрываем их.

1. Замешательство. Жертва двойных посланий постоянно испытывает ярко выраженное чувство замешательства. Она просто не понимает, что именно хочет сказать ей партнер, поэтому постоянно задает сама себе вопросы типа: «Что происходит?», «Почему я ничего не понимаю?», «Почему я слышу своего партнера, но не могу понять, что именно он хочет мне сказать?», «Почему партнер говорит одно, а делает совершенно другое?»

2. Отсутствие обратной связи. Обратная связь — важнейшая часть социального взаимодействия, и множество потенциальных конфликтов и неприятных ошибок мы предотвращаем фразами вроде «Что ты имеешь в виду?», «Почему ты это сделал?», «Я правильно тебя понял?» При двойном послании, как правило, человек останавливает себя в том, чтобы задавать проясняющие вопросы и выходить из замешательства.

3. Неотвратимое наказание. В этой игре с двойными посланиями жертва окажется не правой в любом случае и всегда будет наказана. Например, если муж предлагает жене самостоятельно сделать выбор (а фактически — манипулирует), то она может отказаться от этого и попросить совета у супруга или может все же попытаться выбрать.

В первом случае мужчина упрекнет ее в несамостоятельности и назовет беспомощным существом. Во втором же — ее выбор, как бы она ни старалась угодить партнеру, стопроцентно будет неправильным. Как только жертва начинает выигрывать у человека, транслирующего двойные послания, правила игры сразу же меняются самым кардинальным образом.

Как выйти из ситуации двойных посланий

1. Учиться замечать двойные послания и противоречия в собственной коммуникации и в коммуникации других людей. Это достаточно долгий и кропотливый труд наблюдения и осознания, который за вас не может проделать никто другой.

2. Отслеживать собственные эмоции и слушать свое тело. При синхронизации вашего чувственно-эмоционального и когнитивного уровней, в ситуации двойного послания вы сильнее будете замечать дисбаланс в телесных и эмоциональных проявлениях.

3. Задавать уточняющие вопросы. Спрашивайте, если вам что-то непонятно, а также выражайте свои чувства и ощущения в форме: «Мне кажется, что ..», «Я чувствую, что ...», без перехода на личности — это поможет установить контакт с партнером и прояснить отношения.

4. Экспериментировать с дистанцией в отношениях — ведь чаще всего именно эмоциональная зависимость от близких людей мешает нам подняться над ситуацией и избежать ловушки двойного послания.

5. Просить вашего оппонента конкретизировать свою главную мысль.

В ситуации двойных посланий важно понимать, что, так или иначе, они всегда будут присутствовать в вашей жизни. Но, чтобы не попадать под их влияние и самим не быть их источником, важно развивать в себе осознанность, учиться понимать себя и быть честными с собой: «А действительно ли я этого хочу?», «Подходит ли мне такое?»

Когда вы установите открытый контакт с самим собой, распознавать двойные послания и не попадать под их влияние будет куда проще.

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