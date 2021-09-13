Двойные послания в отношениях: что это такое и как их избежать?

Доводилось ли вам бывать в ситуациях, когда вы точно чувствуете, что человек настроен к вам агрессивно, а он упорно доказывает обратное? Возможно, вами манипулировали с помощью двойных посланий. Как противостоять этому и научиться конструктивному общению, рассказывает психолог.
Все близкие люди рано или поздно приходят к конфликтным ситуациям. Казалось бы, что может быть проще, чем высказать друг другу все эмоции и переживания и прийти к общему знаменателю?
Но не тут-то было. Дело в том, что гораздо более чутко мы воспринимаем невербальные знаки (жесты, мимика, поза и прочее), сопровождающие нашу речь, а не сами слова. Мы за долю секунды считываем информацию о том, совпадает ли словесный посыл с невербальным, и делаем соответствующие выводы.
Когда эти способы общения отражают разную суть, возникают непонимание, недоверие, сложность в достижении компромисса. Это и есть двойной посыл. В психологии это явление рассматривается как способ манипуляции. И в жизни это встречается сплошь и рядом.
Например, мать взрослого сына говорит ему, что пора жениться, но одновременно обижается, когда тот ухаживает за своей избранницей, тратит на нее время и деньги.
Жертвы двойных посланий перенимают модель поведения у своих родителей и, как правило, продолжают эту цепочку нарушений коммуникации — человек получает двойные послания и транслирует их сам.Чаще всего это происходит, когда мы не умеем выражать свои чувства прямо и скрываем их.
Как понять, что вы находитесь в ситуации двойного послания
1. Замешательство. Жертва двойных посланий постоянно испытывает ярко выраженное чувство замешательства. Она просто не понимает, что именно хочет сказать ей партнер, поэтому постоянно задает сама себе вопросы типа: «Что происходит?», «Почему я ничего не понимаю?», «Почему я слышу своего партнера, но не могу понять, что именно он хочет мне сказать?», «Почему партнер говорит одно, а делает совершенно другое?»
2. Отсутствие обратной связи. Обратная связь — важнейшая часть социального взаимодействия, и множество потенциальных конфликтов и неприятных ошибок мы предотвращаем фразами вроде «Что ты имеешь в виду?», «Почему ты это сделал?», «Я правильно тебя понял?» При двойном послании, как правило, человек останавливает себя в том, чтобы задавать проясняющие вопросы и выходить из замешательства.
3. Неотвратимое наказание. В этой игре с двойными посланиями жертва окажется не правой в любом случае и всегда будет наказана. Например, если муж предлагает жене самостоятельно сделать выбор (а фактически — манипулирует), то она может отказаться от этого и попросить совета у супруга или может все же попытаться выбрать.
В первом случае мужчина упрекнет ее в несамостоятельности и назовет беспомощным существом. Во втором же — ее выбор, как бы она ни старалась угодить партнеру, стопроцентно будет неправильным. Как только жертва начинает выигрывать у человека, транслирующего двойные послания, правила игры сразу же меняются самым кардинальным образом.
Как выйти из ситуации двойных посланий
1. Учиться замечать двойные послания и противоречия в собственной коммуникации и в коммуникации других людей. Это достаточно долгий и кропотливый труд наблюдения и осознания, который за вас не может проделать никто другой.
2. Отслеживать собственные эмоции и слушать свое тело. При синхронизации вашего чувственно-эмоционального и когнитивного уровней, в ситуации двойного послания вы сильнее будете замечать дисбаланс в телесных и эмоциональных проявлениях.
3. Задавать уточняющие вопросы. Спрашивайте, если вам что-то непонятно, а также выражайте свои чувства и ощущения в форме: «Мне кажется, что ..», «Я чувствую, что ...», без перехода на личности — это поможет установить контакт с партнером и прояснить отношения.
4. Экспериментировать с дистанцией в отношениях — ведь чаще всего именно эмоциональная зависимость от близких людей мешает нам подняться над ситуацией и избежать ловушки двойного послания.
5. Просить вашего оппонента конкретизировать свою главную мысль.
В ситуации двойных посланий важно понимать, что, так или иначе, они всегда будут присутствовать в вашей жизни. Но, чтобы не попадать под их влияние и самим не быть их источником, важно развивать в себе осознанность, учиться понимать себя и быть честными с собой: «А действительно ли я этого хочу?», «Подходит ли мне такое?»
Когда вы установите открытый контакт с самим собой, распознавать двойные послания и не попадать под их влияние будет куда проще.
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