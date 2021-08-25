Как менялся подход к женской полноте в России: От румяных толстушек до мускулистых спортсменок

Сегодня критерием привлекательности женщины является стройность, подтянутость, спортивность. А вот старой Руси красоту оценивали с точки зрения выносливости и способности женщины вынашивать здоровое потомство.

Мужчина, любуюсь женским телом, в первую очередь обращал внимание на живот. Читайте в материале, как менялись стандарты женской красоты, почему большой живот был признаком красавицы, и как княгиня Юсупова поражала своими идеальными формами.

Большой живот как признак красивой женщины

Пышные формы считались в допетровской Руси признаком красоты.

В допетровские времена к русской красавице применялись особые требования. Должна она была быть «румяной да белой», а формы — обязательно пышные, аппетитные. Логика такова: дама, имеющие широкие бедра, большой живот и грудь, могла с наибольшей вероятностью выносить, благополучно родить и выкормить здорового малыша. А в те времена редко ограничивались одним ребенком. Не стоит думать, что такие требования предъявлялись только к крестьянкам. Даже дворянки, богатые и независимые, не чурались физического труда. Они могли запрячь лошадь, и даже принести из колодца воды на коромысле, а надо отметить что ведра были большие, не менее 12 литров.

А на коромысле их было два.

Понятно, чтобы совершать такие действия, женщина должна была быть достаточно мощной. Врач из Англии мистер Коллинз (личный лекарь Алексея Тишайшего в 1659-1666 годах) отмечал, что русские считают красивой толстую женщину. Худые дамы воспринимаются как болезненные. Потому они стараются располнеть — подолгу лежат в кровати, много едят, и даже пьют водку это, после чего спят. Но не только возможностью родить ребёнка объяснялось желание видеть у женщины большой живот. Он сигнализировал, что девушка происходит из небедной семьи, где её качественно и обильно кормили.

Эпоха Петра I – давящие корсеты, подчеркивание талии и пышных бедер

Екатерина I запечатлена на портрете в тугом корсете, подчеркивающем талию.

После того как Пётр I взошёл на престол, многие сферы жизни, а России претерпели изменения. Царь побывал в Европе и вернулся с идеями об улучшении флота и армии, но не только. Пётр I стал законодателей моды. Конечно, относилось это исключительно к аристократам и состоятельным людям. Придворных дам не нужно было долго уговаривать, они с удовольствием стали следовать европейской моде — бледные, словно фарфоровые лица, изящность, красивые воздушные платья. Им удавалось сочетать несочетаемое: пышные формы тела и модную на Западе хрупкость.

Если посмотреть на знаменитый портрет Екатерины I художника Бухгольца, то на нём можно увидеть женщину, на который надето объемное платье с накидкой, и которая явно имеет внушительные формы. Но при всём этом на Екатерине корсет, который безжалостно утягивает тело, делая талию невероятно тонкой. К 18 веке женщины благородного происхождения поступали именно так: их фигуры были стянуты так, чтобы выделялись большие бедра, живот и грудь, однако талия должна была быть осиной, подчёркивать благородство, изящность, хрупкость.

Дворянки 19 века – худосочные и романтичные

В 19 веке дворянки старались быть худыми и бледными.

Мода на женские формы сильно изменилась в 19 веке. Женщины старались стать более образованными, причём не только дворянки, но и представительница других сословий. В то время были очень модные французские романы, в которых описывалась новая модная женщина. И представлял она собой не пышную красотку с большой грудью и толстым животом, а мечтательную девушку, худосочную и бледную. Среди жительниц России пошла мода голодать, чтобы стать более худыми. Они прятались от солнечных лучей под большими зонтами, стремясь не допустить потемнения кожи. Материнство стала делом, которое было недостойно хрупкой и изящной романтической особы.

Состоятельные семьи стали брать кормилиц для вскармливания младенцев. Благородная аристократка должна была есть, словно птичка, а иметь большой живот было стыдно. Ведь ей можно было не кормить ребёнка грудью, это могли сделать пышные крестьянки, недавно родившие своих детей. Возможно, это время было первой своеобразной эпохой моделей, которых мы видим сегодня на подиуме — худых, загадочных, элегантных.

Идеальная форма княгини Юсуповой и мускулистые советские женщины

Новая советская женщина должна была быть сильной и здоровой.

В конце 19 – начале 20 века женщины Россия делились на горожанок, имеющих образование и стройную фигуру, и на чаще всего неграмотных пышнотелых крестьянок. Полнота перестала быть модной. Женщину с лишним весом называли отсталой. К счастью, утонченные благородные девицы старались выглядеть здоровыми, румяными, а крепкие мышцы стали очень популярны. Дело в том, что многие дамы, и не только дворянского происхождения, учились в пансионах. В этих заведениях им приходилось выполнять немало физических упражнений. Огромный живот стал признаком вульгарности.

Невероятно популярной с точки зрения красоты в начале XX века считалась княгиня Юсупова. Её портреты подтверждают — женщина имела великолепную физическую форму, несмотря на то, что что у неё было двое детей. Княгиня Зинаида Юсупова скончалась в 1939 году, и до последних дней поражала окружающих своей стройностью.

Последняя из рода Юсуповых.

В 20 годах пролетариат окончательно победил, но толстые женщины не стали снова популярными. Изнеженных и хрупких девушек стали заменять комсомолки, с румянцем на щеках, широкоплечие и крепкие. Такие женщины активно вели общественно-политическую работу и уделяли большое внимание физкультуре. Это был симбиоз пышной крестьянки и худой, но крепкой воспитанницы пансиона благородных девиц. Советской женщине приходилось быть сильной, ведь она должна была строить новое общество. Высокая грудь, небольшой крепкий живот — вот эталон гражданки молодого государства. Олицетворение таких женщин — картина Дейнеки «Весенняя песня». На ней можно увидеть трех девушек в симпатичных ситцевых платьях, красиво облегающих сильные тела, мускулистые, с небольшим животиком. Вот они, новые женщины, прогрессивные труженицы.

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